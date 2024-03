Cum a fost 2023 pentru băncile din România?

Au început să se anunțe rezultatele financiare pe anul 2023 și observăm că iar a fost un an de excepție în sistemul bancar.

Articol realizat de Future Banking.

Din ce vedem la primele bănci care și-au anunțat rezultatele, de altfel aproape toate din top 5, 2023 a fost un an în care toate segmentele de business au crescut. În ceea ce privește raportul dintre credite și depozite, un indicator important al stabilității financiare a unei bănci, lucrurile arată în felul următor pentru primele bănci din piață:

Banca Transilvania

Cea mai mare bancă de pe piață, Banca Transilvania, înregistrează noi reușite. Activele grupului financiar au ajuns la 169,2 miliarde lei, iar profitul net consolidat a ajuns la 2.984,5 milioane lei (+20% an/an).

Numărul de clienți activi a ajuns la 4,2 milioane. Banca a atras 623.000 de clienți noi în 2023, dintre care 93.000 sunt companii, iar 530.000 sunt persoane fizice.

„Am accelerat creșterea Grupului Banca Transilvania în 2023, mizând, ca și până acum, pe volume mari. Finanțarea companiilor și a populației, creșterea activității operaționale și atragerea de noi clienți au fost motoarele băncii anul trecut, ceea ce generează economii de scară și eficiență crescută și ne permite să oferim clienților condiții din ce în ce mai bune, din toate punctele de vedere. Suntem aici să susținem în continuare dezvoltarea economiei, să contribuim la prosperitatea oamenilor și la creșterea incluziunii financiare. Profitabilitatea băncii ne ajută să ducem mai departe planurile pe care le avem, să urmărim creșterea Grupului BT pe toate segmentele pe care suntem activi, dar și să ne dezvoltăm pe altele noi”, a spus Horia Ciorcilă, Președinte Consiliul de

Administrație Banca Transilvania.

Valoarea creditelor nete a fost de 75,6 miliarde de lei, cu 270.000 de credite noi acordate de bancă în 2023. Depozitele clienților au ajuns la 138,1 miliarde lei. Astfel, raportul credite/depozite a fost de 74,4%. Raportul credite/depozite al Băncii Transilvania a scăzut ușor în 2023, ceea ce poate fi explicat prin creșterea depozitelor clienților, care a depășit creșterea creditelor.

Numărul creditelor noi acordate de bancă a crescut cu aproape 6% în 2023 față de 2022, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe segmentul LargeCorporate și IMM.

Banca Transilvania a semnat cu OTP Group, în februarie 2024, acordul pentru achiziția OTP Bank România și a subsidiarelor ei din România. Finalizarea tranzacției este estimată în câteva luni, după primirea aprobărilor autorităților, iar prețul total al tranzacției care urmează să fie plătit de BT este de 347,5 milioane de euro. OTP Bank România are 2,64% cotă de piață, peste 440.000 de clienți, 1.800 de angajați și aproape 100 de sucursale.

BCR

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de BCR a crescut cu 6,2% an pe an la 31 decembrie 2023, potrivit rezultatelor financiare anuale. Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2.321 milioane de lei (469 milioane de euro) în 2023. Activele au ajuns la 108,8 miliarde de lei.

Pe segmentul corporate, BCR a aprobat credite noi în valoare de 11,6 miliarde de lei în 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investițiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finanțări acordate de BCR Banca a crescut cu 6,1% an pe an la 31 decembrie 2023.

BCR a înregistrat un profit net de 2.321 milioane de lei (469 milioane de euro) in 2023, în creștere cu 33% față de 1.746 milioane de lei (354 milioane de euro) în 2022.

„Rolul nostru este să mobilizăm resurse pentru a susține România ca forță economică a regiunii, prin consolidarea ecosistemului local de afaceri și prin dezvoltarea potențialului uman. Pentru că absolut toți românii trebuie să aibă șanse echitabile să reușească și să fie apreciați în România, pentru că noi toți trebuie să fim parte din construcția de încredere și reziliență de țară”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 6,2% până la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023 de la 55.329 milioane de lei (11.179 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute de ambele segmente retail și corporate.

BRD

BRD Groupe Société Générale a înregistrat un 2023 foarte bun, dovadă fiind creditele de 7,7 miliarde de lei de credite noi acordate persoanelor fizice. Activele au ajuns la 83,84 miliarde de lei.

Depozitele atrase au fost de 62,405 miliarde de lei, iar creditele au ajuns la 40,823 miliarde de lei. Astfel, raportul credite/depozite a fost de 65,4%, mai mică decât media sistemului bancar.

Din datele prezentate, pentru BRD a fost cel mai bun an în ceea ce privește creditarea de consum, având în vedere că, în 2022, volumul de credite noi pentru persoane fizice era de 7,5 miliarde de lei.

„Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% față de sfârșitul anului 2022. Am atins un volum record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite în sold la nivelul pieței la sfârșitul anului 2023 fiind acordat de BRD. În același timp, am sprijinit activ companiile în demersurile lor, oferindu-le finanțarea necesară pentru a se dezvolta, crea locuri de muncă sau inova, contribuind la performanța economică generală. Catalizator remarcabil al creșterii, împrumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evoluție bazată atât pe contribuția puternică a segmentului IMM, cât și pe cea a clienților companii mari. În plus, am continuat să progresăm în direcția obiectivului strategic de finanțare sustenabilă de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2025, adăugând în 2023 volume de 2,3 miliarde lei”, a spus Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Raiffeisen Bank România

Activele totale ale Raiffeisen Bank România au depășit pragul de 70 de miliarde de lei la finalul anului 2023, în creștere cu 13% față de anul anterior, iar veniturile totale au înregistrat o creștere cu 16% în 2023 față de 2022, atingând nivelul de 3,7 miliarde de lei. Profitul însumează 1,7 miliarde de lei (+39%).

„Încheiem primul an de Banking 1:1 cu rezultate remarcabile care ne consolidează statutul de instituție financiară a viitorului. Am continuat să creștem bidimensional, atât în sfera serviciilor noastre bancare, cât și în capacitatea de a oferi cea mai bună planificare financiară. Performanțele anului 2023 se datorează noii perspective cu care venim asupra industriei bancare, dar mai ales echipelor noastre care, zi de zi, au dialogat 1:1 cu clienții noștri”, a spus Zdenek Romanek, Președinte și CEO, Raiffeisen Bank România.

Economiile clienților depășesc 54 miliarde de lei, consolidate cu 10% an la an și cu un impact pozitiv în toate segmentele de activitate, în contextul unui volum mai mare de depozite la termen. Pe parcursul anului 2023, ratele de dobândă oferite clienților pentru produsele de economisire, atât în lei, cât și în valută, au fost majorate treptat.

Soldul de credite nete depășește 40,7 miliarde de lei, în creștere cu 3% an la an, în principal din segmentele de clienți persoane juridice.

Raportul credite/depozite pentru Raiffeisen Bank este de 75,37%, o bancă cu o poziție netă de debitor, adică are mai multe credite decât depozite.

Am folost peste tot raportul credite/depozite pentru că este un indicator important al stabilității financiare a unei bănci. Un raport mai mic indică o bancă mai stabilă, deoarece are mai multe depozite pentru a finanța creditele acordate. Acest raport poate fi influențat de o serie de factori, cum ar fi politica monetară, starea economiei și strategia de creditare a băncii.

Deocamdată, acestea sunt primele rezultate, care arată un sistem bancar solid, cu creșteri pe toate liniile. În următoarele luni, așteptăm și celelalte bănci să își anunțe rezultatele ca să putem analiza în detaliu sistemul bancar local. Dar, din toate datele disponibile, vedem o performanță foarte bună a sistemului bancar.

