Diferența dintre Salt Bank și Revolut: bani la înrolare, comisioane, curs valutar și dobânzi pentru economii

De la lansarea Salt Bank, un produs 100% digital și românesc, noua bancă digitală a fost comparată tot mai des cu Revolut. Pentru a vedea dacă merită să faci schimbarea de la Revolut la Salt, am comparat cele două fintech-uri pe baza mai multor criterii: de la beneficiile pe care le ai la deschiderea contului, până la dobânzile oferite la produsele de economisire.

Salt Bank, lansată pe 4 aprilie 2024, a apărut după ce Banca Transilvania a cumpărat Idea Bank în 2021, moment în care instituția financiară a început un întreg proces de reconfigurare. Revolut a apărut pe piața din România în urmă cu 6 ani, în 2018, având statutul din fintech, fiind încadrată în țara noastră la IFN - instituție financiară nebancară. Un an mai târziu, Revolut a primit licență bancară europeană.

Diferența dintre Salt Bank și Revolut. Cadoul de bun-venit: de la bani la „bucăți din bancă”

Revolut a devenit popular pe piața românească, chiar de la lansare, prin premiile în bani pe care le oferea noilor utilizatori și celor care invitau prieteni noi în aplicație. De la tradiționalul „50 de lei pentru un nou prieten invitat”, banca a început să vină cu campanii din ce în ce mai atractive pentru ademenirea noilor clienți. Ultima lor campanie oferă câștiguri aleatorii care pot fi cuprinse între 50 și 1.000 de lei.

Captură de ecran aplicație

În ceea ce privește Salt Bank, o primă strategie pe care a mizat banca este de a le oferi primilor clienți înrolați statutul de fondator. Clienții înscriși înainte de 24 aprilie beneficiază de o serie de opțiuni, precum:

5 puncte de fondator și câte un punct suplimentar pentru fiecare persoană pe care o convingi să își facă cont accesând codul tău de recomandare. În timp, aceste puncte vor putea fi transformate în bani, iar dacă Salt se va lista la bursă, punctele vor putea fi transformate în acțiuni Salt Bank, precizează reprezentanții instituției financiare. Valoarea punctelor va crește pe parcursul primului an de la lansare, în funcție de numărul de persoane înrolate.

Asigurare de călătorie Allianz;

Card Mastercard Platinum;

Prioritate pe viață în Care Center.

În momentul redactării articolului, 5 puncte de fondator - pe care le primești la înrolare - au o valoare totală de 123 de lei. Conform aplicației, de la lansare, până la data de 12.04.2020, valoarea punctului de fondator a crescut de 123.850 de ori.

Diferența dintre Salt Bank și Revolut: Taxe, comisioane și schimb valutar

Deschiderea unui cont este gratuită atât pentru Salt Bank, cât și pentru planurile Standard de la Revolut, același lucru este valabil și pentru obținerea unui card fizic. În cazul Revolut, taxele asociate cu livrarea cardului bancar sunt cele de curierat - în cazul cardului cardului Standard. Livrarea cardului Salt Bank este gratuită pentru membrii fondatori, adică, persoanele care se înrolează până la data de 26 aprilie.

Revolut poate fi considerat de multă lume un card de vacanță „prin excelență”, datorită modului facil în care poți să convertești banii în peste 140 de monede locale. Salt a venit pe piață cu aceeași promisiune, având un schimb valutar bun, dar, momentan, doar 17 monede locale.

Pentru a vedea diferența de curs valutar, am luam ca exemplu suma de 50 de lei convertită în euro, pe ambele aplicații:

Salt : Suma de 50 de lei transferată în euro se transformă în 10,05 euro - cursului de schimb este, pentru 1 euro = 4,976,

: Suma de 50 de lei transferată în euro se transformă în - cursului de schimb este, pentru Revolut: Suma de 50 de lei transferată în euro se transformă în 10,02 euro - cursului de schimb este pentru 1 euro = 4,961

Suma de 50 de lei transferată în euro se transformă în - cursului de schimb este pentru Curs BNR azi (12.04.2024): 4,971

Diferența dintre Salt Bank și Revolut: Cardurile nu sunt făcute pentru retrageri de la ATM-uri

Salt Bank: Retrageri fără comision în limita primelor 5 retrageri pe lună sau până la 900 de lei pe luna (oricare limita este atinsă prima) - 2% ulterior

Revolut: Retrageri fără comision până la 5 retrageri de la bancomat sau 800 de lei pe lună de facturare (oricare limită este atinsă prima), apoi se aplică un comision. Comisionul respectiv este de 2% din retragere, supus unui comision minim de 5 lei pe retragere.

Limita poate fi mărită la 1.600 lei, 3.000 lei și 7.500 de lei pentru cei care plătesc abonamente Revolut (Plus, Premium, Metal, Ultra).

Concluzia este, atât în cazul Salt Bank, cât și la planul Standard de la Revolut, că aceste carduri ar putea fi doar accesori pentru alte carduri bancare tradiționale, mai ales dacă obișnuiești să folosești cash, limita de retragere fără comision fiind foarte mică chiar și cei cu un „stil de viață cashless”.

O altă diferență majoră dintre cele două bănci digitale este că, în cazul Salt Bank, nu poți alege mai multe tipuri de planuri bancare, un criteriu la care Revolut are o plajă întinsă de opțiuni.

Diferența dintre Salt Bank și Revolut: Ai dobânzi mai bune la produsele de economisire Salt Bank, dar mai puține moduri de a investi decât la Revolut

În primul rând, atunci când vorbim despre modurile de economisire, Salt Bank și Revolut nu au produse similare, așa că, dobânzile diferă. Salt Bank oferă depozite bancare, pe când, Revolut are în ofertă conturi de economii. Depozitele bancare oferite de Salt Bank au perioade de maturitate de 3, 6 și 12 luni, cu dobânzi care ajung la 6,5% pe an. Totodată, Salt oferă o dobândă de 3% pe an pentru sumele din contul curent cu condiția de a efectua tranzacții de cel puțin 1.000 de lei pe lună.

Revolut a lansat acest an primul său produs de economisire, un cont de economii, cu dobândă oferită în funcție de planul pe care îl are clientul. Dobândă anuală la depozitele în lei păstrate în conturile sale de economii diferențiată în funcție de tipul de plan deținut de client: Standard 2,50%, Plus 2,50%, Premium 3%, Metal 3,75% și Ultra 4,25%.

În ceea ce privește investițiile, cele două bănci digitale au portofolii diferite. Cu Salt Bank ai de ales între mai multe fonduri de investiții, cu un grad mai mic sau mai mare de risc. Intermediarul prin care investești cu Salt Bank este parte din Banca Transilvania - BT Asset Management.

Cu Revolut poți investi direct în acțiuni la marile companii internaționale precum Nvidia sau Tesla, având posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționare - adică, să cumperi acțiuni de o anumită sumă, nu un număr exact de acțiuni. Totodată, Revolut este populară pentru investițiile în criptomonede, uneori oferind premii utilizatorilor care răspund corect la întrebări despre aceste investiții. Prin Revolut, clienții pot să investească și în mărfuri precum aur, argint sau platină.

Mai mult decât cele menționate mai sus, Revolut are un portofoliu mai divers de produse, fie că vorbim despre conturile pentru tineri, cartelele e-sim sau creditele. În acest articol am ales doar produsele comune celor două bănci digitale.

Sursa foto: Colaj sursa: Revolut/ Salt Bank

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: