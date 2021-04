Diplomația poate fi și cool: Interviu cu ambasadoarea țării care "a cucerit" Facebook-ul

De foarte mult ori asociem diplomația cu discursuri sau luări de poziție sobre și formale, uneori chiar anoste. Dar diplomația, care, până la urmă este tot despre comunicare, trebuie să se adapteze la noile modalități și canale de comunicare, și, cel mai important, să fie în concordanță cu interesul audienței. Una dintre primele misiuni diplomatice din România care a înțeles asta a fost Ambasada Suediei, care de ani buni comunică “out of the box”.

“Nu am schimbat temele pe care le abordăm, ci doar felul în care o facem, cel mai adesea cu meme-uri, umor și multă autoironie. Astfel, am reușit să expunem niște teme importante pentru noi (sustenabilitate, egalitate de gen sau LGBTIQ) unui public care altfel nu ne-ar fi dat atenție”, a declarat Therese Hydén, Ambasadoarea Suediei la București, într-un interviu acordat Wall-Street.

Iar “rețeta suedeză” pare că funcționează foarte bine: pagina de Facebook a Ambasadei Suediei are peste 110.000 de urmăritori și postări cu mii de like-uri sau sute de distribuiri. Și de foarte multe ori te face să zâmbești chiar dacă ai o zi mai puțin bună. Și tot un zâmbet îți pune pe față și ambasadoarea Suediei, unul dintre cei mai calzi oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului, chiar dacă percepția noastră despre nordici este ușor diferită. Acest lucru se datorează și celor câțiva ani petrecuți în Turcia, unde a ocupat poziția de consul general al Suediei al Istanbul.

“M-a ajutat foarte mult faptul că am fost în Turcia pentru că aveți o istorie comună, aveți Marea Neagră, aveți unele cuvinte similare sau asemănătoare, iar românii, la fel ca și turcii, sunt foarte primitori”, explică Therese Hydén, care a ajuns în România în urmă cu un an și jumătate.

Odată ajunsă aici, a continuat bunele relații economice bilaterale pe care România le are cu Suedia, țară nordică ocupând în prezent locul 19 în rândul investițiilor străine în România.

“Sunt peste 1600 de companii cu capital suedez înregistrate în România, în cadrul cărora lucrează, direct sau indirect, circa 20.000 de angajați. Este important de menționat că majoritatea companiilor importante pentru economia suedeză sunt prezente aici, iar multe se gândesc să își extindă activitatea din România”, spune diplomatul suedez.

Iar această afirmație, este susținută de fapte. În primul rând IKEA, cel mai cunoscut brand suedez din lume, dă multă importantă României, deschizând aici cel mai mare magazin din sud-estul Europei, IKEA Pallady.

O companie suedeză abia intrată pe piața locală este Holmbergs, care la finalul anului trecut a achiziționat Te-Rox Prod, companie românească producătoare de huse și sisteme de siguranță pentru scaunele auto pentru copii. Holmbergs este lider de piață la nivel global în segmentul de produse și sisteme de siguranță pentru scaunele pentru copii, precum și în industria de transport în siguranță.

În plus, Autoliv, cel mai mare furnizor de sisteme de siguranță auto, prezent cu 10 fabrici în România, transferă în România și Franța întreaga producție de generatoare de gaz de la fabrica din Vårgårda.

Și în domeniul digitalizarii și 5G avem gigantul suedez Ericsson, al cărei sediu regional din București deservește 50 de clienți din toată Europa. Suedezii dețin și Ericsson Antenna Technology România, fabrică de antene de telecomunicaţii, care realizează cele mai noi antene din portofoliul Ericsson, ce ajung în întreaga lume. De asemenea, compania suedeză poate fi un nume important în dezvoltarea infrastructurii necesare pentru 5G pe piața locală, suedezii având deja peste 100 de acorduri comerciale 5G la nivel global, care includ atât contracte publice cât şi reţele 5G Live.

“Sunt mai multe companii suedeze care se gândesc să își relocheze producția în România pentru că aici există încă o disponibilitate pe piața muncii. De asemenea, nivelul corupției a scăzut mult și este ținut sub control”, afirmă diplomatul suedez care adaugă că investitorii își doresc un guvern stabil, legislație clară, dar și o implementare limpede pentru a evita eventuale ambiguități.

În ceea ce privește unul dintre avantajele majore de a lucra într-o companie cu capital suedez este acela că românii pot deprinde niște modele de business și etică, utile în transformarea mediului de business într-unul transparent și sustenabil.

“Este nevoie ca România să facă o tranziție eficace către o societate mai verde și mai digitalizată cu ajutorul fondurilor PNRR (n.red Planul Național de Relansare și Reziliență). Va fi nevoie, însă, ca și sectorul privat să se implice, iar companiile suedeze pot ajuta din punct de vedere tehnologic, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea, pentru ca România să aibă o economie circulară. De exemplu, trebuie să adaptăm infrastructura rutieră la mașinile viitorului, cele electrice”, consideră Therese Hydén.

În viziunea diplomatului suedez, România are nevoie de mai multă deschiderea în ceea ce privește diversitatea și egalitatea de gen.

Sunt studii care spun că dacă ai diversitate și egalitate de gen în organizații, acelea performează mai bine. - Therese Hydén, ambasadoarea Suediei la București -

La acest capitol Suedia este un exemplu de bune practici, în Stockholm, la nivel de management, există un echilibru între numărul femeilor și cel al bărbaților, iar 42% dintre ambasadorii Suediei în străinătate sunt femei.

Suedia vrea să devină prima țară din lume fără emisii de carbon

În urmă cu câțiva ani Guvernul suedez și-a propus ca Suedia să fie, până în 2045, prima țară “fossil free” din lume, adică cu zero emisii de dioxid de carbon.

Iar un pas important făcut de țara nordică în acest sens este extracția oțelului. Astfel, Suedia va construi cea mai mare fabrică de „oțel verde” cu hidrogen din lume, până în 2024. Mai exact, în loc de cărbune, Suedia va folosi hidrogenul pentru fabricarea oțelului.

În 2020, la nivel mondial s-au produs aproximativ 1,864 milioane de tone de oțel și, din moment ce aproximativ 75 la sută din energia utilizată în fabricarea oțelului provine din cărbune, fiecare dintre aceste tone a trimis aproximativ 1.9 tone de dioxid de carbon în atmosferă.

“Suntem oarecum norocoși pentru că avem surse naturale de producere a energiei, dar poluarea nu este o chestiune pe care o poți rezolva singur, trebuie lucrat integrat atât la nivelul UE, cât și la nivel global. De asemenea, mediul privat trebuie să își remodeleze afacerile către sustenabilitate pentru a fi profitabil pe termen lung”, explică ambasadoarea Suediei.

Strategia controversată a Suediei în lupta cu COVID-19

La începutul pandemiei, Suedia a avut o abordare diferită față de o mare parte a lumii în combaterea răspândirii noului coronavirus. În loc de carantină generalizată, Suedia s-a bazat pe oamenii care respectă regulile. Astfel spus, populației i s-a recomandat să respecte anumite reguli, nu i s-a impus.

Oficialii de la Stockholm au susținut încă de la debutul pandemiei că virusul va prezenta o provocare pe termen lung și că ar fi mai benefic pentru populație să își continue activitatea zilnică și să dezvolte imunitate față de Sars-CoV-2.

“Suedia are același scop ca toată lumea în ceea ce privește pandemia, acela de a salva cât mai multe vieți și a opri răspândirea virusului. Felul de a face asta a diferit mai mult la început: spre deosebire de majoritatea țărilor europene, Suedia nu a intrat niciodată într-un lockdown total și pentru că noi nu avem o legislație care să permită autorităților să închidă tot, cu excepția perioadelor de război”, explică diplomatul suedez care adaugă că suedezii au călătorit mult mai puțin decât țările vecine care au avut interdicții de călătorie, nu doar recomandări.

Apoi, Suedia are un sistem medical şi de protecţie socială care îi poate ajuta pe toţi cetățenii, fie pe bolnavi, fie pe cei care rămân fără loc de muncă. Dar și aici mai este loc de îmbunătățire.

Sistemele de sănătate din toată lumea sunt acum sub presiune, dar este și o bună ocazie să îmbunătățim aceste sisteme. - Therese Hydén, ambasadoarea Suediei la București -

La finalul conversației noastre, am rugat-o pe ambasadoarea Suediei să transmită un mesaj de susținere pentru români, în lupta lor cu pandemia: "Aveți grijă de voi și îmbunătățiți-vă modul de viață. Această pandemie este o mare provocare pe care trebuie să o transformăm într-o oportunitate. Iar voi, românii, ați avut multe provocări de-a lungul timpului și ați reușit să supraviețuiți."

