Discutiile legate de a treia sesiune de bacalaureat nu vor schimba cu nimic calendarul examenului din 2018.

"Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare de persoane care s-au inscris si totusi prezenta a fost foarte, foarte mica. Din punctul meu de vedere, cred ca un examen de bacalaureat, o alta sesiune ar trebui organizata undeva in decembrie, poate februarie fiind vacanta de iarna. Dar nu se pune problema pentru decembrie anul acesta. Daca o gandim, sa o gandim pentru anul viitor. Eu cred ca din iulie pana in decembrie este timp suficient sa se pregateasca acei care nu si-au luat examenul de bacalaureat", a declarat Liviu Pop pentru Agerpres.

Datele privind promovabilitatea la bacalaureat sunt destul de ingrijoratoare. In ultimii 10 ani, circa 2 milione de romani au terminat clasa a XII-a, iar dintre ei, aproape jumatate nu si-au luat examenul.

Legea educatiei permite organizarea unei a treia sesiuni de bacalaureat.