FOTO | TOP zece cabane de închiriat la munte, în România

Cabana Paulownia este situată într-o locație retrasă la 3 km de centrul Satului Budești din Maramureș. Este 100% privată și nu se împarte cu nimeni, complet echipată, are WiFi și parcare gratuită.

Există două dormitoare, fiecare având capacitatea de patru persoane. Așternuturile sunt confecționate manual din bumbac organic.

Sufrageria este dotată cu o chitară, un stereo wireless, cărți și jocuri de masă.

Bucătăria are toate facilitățile și ustensilele de care aveți nevoie: tigăi, vase, ceainic, filtru de cafea, tacâmuri, frigider, congelator, etc. Cât despre baie, aceasta are duș cu radio, telefon și coloana de hidromasaj.

Este acceptată și plata cu vouchere sau carduri de vacanță, dar este necesară plata unui avans de 25% în maximum două zile de la rezervare. În plus, în cazul neprezentării la cazare, avansul rămâne în contul proprietarului.

Sursa Foto: Cabana Paulownia/ Facebook