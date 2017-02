Pentru 2018 este programata lansarea BMW i8 Roadster, iar in 2019 a unui model electric MINI. In 2020 urmeaza o versiune electrica BMW X3. Gama BMW i va fi completata in 2021 cu un nou model, proiectul fiind cunsocut sub numele de BMW iNext.

Anul trecut au fost livrate in total 62.255 de automobile plug-in BMW (fata de 67.800 modele BMW M si M Performance). Obiectivul pentru 2017 este de a depasi 100.000 unitati electrice si plug-in hybrid.

In Romania, BMW a livrat mai mult de 1 din 3 automobile plug-in si 1 din 2 electrice.

Anul 2016 a fost incheiat cu 25.528 livrari BMW i3 si 3.752 i8. Au fost livrate in total 34.789 modele iPerformance, cel mai de succes fiind BMW X5 xDrive40e iPerformance cu 16.250 unitati, urmat de BMW Seria 3 330e iPerformance cu 11.197 unitati, BMW 225xe iPerformance cu 6.725 unitati.

Daca la nivel international BMW i3 a obtinut 7,5% din cota de piata a automobilelor electrice, in SUA aceasta a urcat la 11,1%, in Germania la 22,5%, in Norvegia la 16,3%, in Olanda la 12,4% si in Marea Britanie si Irlanda la 20,3%, pentru a enumera unele din cele mai importante piete ale modelului. In acest context, Romania inregistreaza o performanta record, depasind 60% daca este considerat si BMW i3 versiunea cu range extender, sau aproximativ 50% fara aceasta.

Gama de automobile plug-in BMW Group

In total sunt oferite doua versiuni de modele electrice, BMW i3 60 Ah si BMW i3 94 Ah, doua modele range extender (cu motor electric si generator pentru extinderea autonomiei) BMW i3 60 Ah REX si BMW i3 94 Ah REX. De tehnologia BMW i beneficiaza si 6 modele plug-in hybrid: BMW i8, BMW X5 xDrive40e iPerformance, BMW Seria 3 330e iPerformance, BMW Seria 2 Active Tourer 225xe iPerformance si BMW Seria 7 740e (disponibil in trei versiuni, cu ampatament scurt, cu ampatament lung si cu ampatament lung si tractiune integrala).