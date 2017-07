Pentru noua clinica, Ionut Leahu a achizionat o cladire de peste 900 de mp cu 1,1 milioane euro, iar pentru amenajari a fost investita suma de 150.000 euro. Totodata, costul echipamentelor medicale a ajuns in jurul valorii de 250.000 de euro. Clinica Dr. Leahu Caramfil pune la dispozitia pacientilor 8 sali de tratament, 2 sali de planificare digitala si un centru de imagistica 3D Digital.

Din anul 2011, cand a fost infiintata prima clinica Dr. Leahu, si pana in prezent, peste 22.000 de pacienti au beneficiat de tratamente in cadrul clinicilor.

Grupul mai are in plan sa deschida o noua clinica la sfarsitul acestui an sau la inceputul anului 2018 in zona Piata Unirii. Investitia pentru aceasta clinica a fost de peste 700.000 euro, 50% din aceasta reprezentand suma alocata pentru cumpararea terenului.