L’Oreal Romania, al doilea jucator din industria locala a cosmeticelor, vrea sa se extinda pe piata de retail si ia in calcul lansarea unor doua magazine noi proprii, NYX Professional, pe langa cele 3 magazine deja existente. Totodata, compania are in plan deschiderea magazinelor Urban Decay ale caror produse se gasesc in acest moment doar la distribuitorii specializati. Citeste in continuare care au fost realizarile L’Oreal dupa 20 de ani in Romania si care sunt planurile de viitor ale companiei.

Compania a intrat in urma cu 2 ani si jumatate pe segmentul de retail propriu, ajungand in prezent sa detina un numar de 7 locatii sub brandurile NYX Professional si Kiehl’s.

In Romania L’Oreal a intrat pe piata in urma cu 20 de ani si reprezinta in prezent 19 branduri si 4 divizii (vezi mai jos in imagine care sunt diviziile). Compania a ajus sa aiba in Romania un numar de circa 240 angajati si vanzari de aproximativ 60 milioane euro in 2016.