Un client care isi doreste sa acceseze un credit ipotecar si sa nu astepte prea mult in programul Prima Casa trebuie in primul rand sa se uite la DAE si la costul total al creditului, dar in procesul de selectie a bancii este bine sa ia in calcul si costul serviciilor complementare creditului: asigurarea de viata, care poate fi gratuita, cat si comisioanele la contul curent sau la cardul de salariu.

"Cand vorbim de un credit ipotecar, nu cred ca rapiditatea in care se acorda acest credit este un element esential, cum este la creditele de consum. Totusi, bancile au reusit sa reduca destul de mult timpul de acordare si la creditele ipotecare. Am avut cateva cazuri in care am reusit sa rezolvam un dosar de credit ipotecar in maxim o saptamana", spune Liviu Andrei, managing partner Alliance Finance Broker.

In pofida imaginii de credit pentru toata lumea, nu toti clientii isi doresc Prima Casa. O parte dintre ei sunt din start exclusi din acest program, pentru ca detin deja o locuinta, in timp ce alti clienti isi doresc locuinte mai scumpe si, de aceea, plafoanele de garantare la Prima Casa ( 57.000 euro pentru locuinte vechi si 66.500 pentru cele noi) nu sunt suficiente si aleg in aceste conditii creditele ipotecare standard.

"Pentru clientii care isi cumpara locuinte de 100.000 de euro sau mai mult, Prima Casa este nu este o optiune. Cei care au nevoie sa obtina acest credit foarte rapid evita automat Prima Casa pentru ca nu ai niciodata siguranta ca vei prinde fonduri. Daca se intampla sa nu acceseze fondurile in prima etapa, atunci trebuie sa astepte cateva luni pana Guvernul va transfera catre Fondul de Garantare alte transe", explica brokerul de credite.

In plus, segmentarea se face si in functie de varsta, pentru ca Prima Casa se adreseaza preponderent persoanelor sub 30-35 de ani, in timp ce persoanele care au deja o experienta in munca si, prin urmare un venit mai mare, se uita catre locuinte mai scumpe si aleg creditul ipotecar.

In ceea ce priveste riscul formarii unei noi bule imobiliare, Liviu Andreu crede ca acest scenariu este inca departe, avand in vedere ca inainte de criza un apartament vechi de 2 camere in Militari era cotat la 100.000 euro, in timp ce in prezent acelasi imobil costa pana in 60.000 euro.

"Piata creste in ultimii ani cu marje mici, 5-7%, si cred ca se va pastra acelasi trend si in acest an. Este o crestere naturala si nu mai sunt acele varfuri din 2007-2008 cand preturile cresteau cu 7% intr-o luna sau chiar mai putin de o luna", concluzioneaza brokerul de credite.