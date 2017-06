La adapostul "legitimitatii obtinute in alegeri", PSD pare sa guverneze Romania pe modelul "nu stie stanga ce face dreapta" si invers. Cel mai recent exemplu este cel am ministrului de Finante, Ionut Misa, care isi cerea scuze la ora 18:00 la Parlament, dupa votul de investitura a Guvernului Tudose, si declara ca Pilonul II de pensii "nu se desfiinteaza si nu se nationalizeaza”, desi dimineata, la audierea in comisiile de buget finante ale Camerei Deputatilor si Senatului a declarat exact contrariul.

Joi dimineata, ministrul desemnat pentru Finante, Ionut Misa, sustinea ca Pilonul II de pensii, care administreaza active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desfiintat, din cauza "comisioanelor foarte mari", iar banii vor fi "returnati" contribuabililor. Acestia din urma vor trebui sa aleaga intre Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat. Ionut Misa nu considera ca aceasta masura ar reprezenta o nationalizare a pensiilor private.

Declaratia sa a lovit puternic piata financiara, leul si bursa depreciindu-se puternic in cursul zilei de ieri.

"Pilonul II se va desfiinta. Banii se vor intoarce la toti cei care au cotizat, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Nu am stabilit un calendar, intentionam spre sfarsitul anului. (...)", a declarat Ionut Misa.

Apoi, s-a sucit: "Imi cer scuze pentru declaratia despre desfiintarea Pilonului II de pensii, a fost o eroare pe care mi-o asum. Nu se desfiinteaza, nu se nationalizeaza", a sustinut Ionut Misa, intrebat ce se intampla pana la urma cu Pilonul II de pensii. Intrebat despre desfiintarea Pilonului II de pensii, in urma afirmatiei ministrului Misa, Liviu Dragnea a declarat ca este "o prostie".

Si premierul Mihai Tudose a negat informatiile date de ministrul de Finante. Dupa discursul sustinut in plenul camerelor reunite, inaintea votului de investire a Cabinetului sau, Tudose a sustinut ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca va avea o discutie pe acest subiect cu ministrul Finantelor. "Nu se desfiinteaza. Dumnezeule, de unde scoateti?! Cum sa spuna asa ceva? O sa vorbesc cu el (n.r. - Ionut Misa). Nu se desfiinteaza. Punct", a spus premierul Mihai Tudose.

Pilonul II constituie una dintre cele mai de succes reforme structurale din Romania, cu rezultate foarte bune pentru contribuabilii romani (cele mai bune randamente investitionale din Europa in ultimii 10 ani), ceea ce nu justifica in niciun fel vreo masura de afectare a arhitecturii acestuia, cu efecte negative asupra pensiilor viitoare a peste 7 milioane de romani.

Ionut Misa, un ministru de Finante cu "impact" negativ pe pietele financiare

Care au fost consecintele declaratiilor lui Ionut Misa? Pai, principalii indicatori ai Bursei de Valori Bucuresti (BVB) pierdeau peste 4% dupa ce ministrul inca nominalizat la Finante a vorbit despre desfiintarea Pilonului II de pensii, unul dintre cei mai importanti furnizori de capital din Romania, iar leul s-a devalorizat pana la cotatii de peste 4,57 lei/euro.

La ora 15.25, ora Romaniei, indicele BET, al celor mai importante 10 actiuni, pierdea 2,4%, dupa ce pierduse anterior chiar 4%, iar indicele BET-NG, al titlurilor din energie, scadea cu 3,8%, dupa ce initial pierduse peste 5%.

Pana la inchiderea sedintei, indicele BET a ajuns la o pierdere de 3,83%, iar indicele BET-NG a scazut cu 4,89%.

Brokerii au indicat ca motivul scaderii este anuntul desfiintarii Pilonului II de pensii. "Fondurile au participatii pe bursa, daca vor trebui sa dea banii inapoi vor trebui sa vanda activele. Alt motiv nu vad, mai ales ca bursele europene sunt stabile. Este greu de estimat ce impact va avea pe termen mediu, va depinde de informatiile care vor aparea pe parcurs", a declarat un broker din piata.

La 31 decembrie 2016, fondurile de pensii private detineau investitii in actiuni in valoare de 6,21 miliarde lei, reprezentand 18,84% din total active. 89,41% din totalul plasamentelor in actiuni ale fondurilor de pensii private (5,56 miliarde lei) au fost efectuat in actiuni romanesti, in timp ce 10,59% (0,66 miliarde lei) au fost plasamente in actiuni al unor emitenti din alte state europene.

In cazul actiunilor din Romania, pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania, cu 17,53%, Fondul Proprietatea, cu 14,96%, OMV Petrom, cu 11,93%, Romgaz, cu 11,61% si Electrica cu 9,31%, in timp ce detinerile de actiuni emise de catre SIF-uri reprezentau 7,67% din total. Dintre emitentii straini, se remarca Erste Group Bank cu 7,77%, Moneta Money Bank cu 5,01%, BNP Paribas cu 4,27%, OMV cu 4,13% sau Axa cu 3,72%

Pilonul II, randament de 9,46%, la active de 35 MLD. lei

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) din Romania au implinit de curand 9 ani de functionare efectiva, respectiv de administrare privata a contributiilor virate in sistem. Pe data de 19 mai 2017, la exact 9 ani de la startul efectiv al Pilonului II, numarul participantilor la aceste fonduri a ajuns la aproape 6,9 milioane de romani, iar activele nete gestionate au depasit 35,1 miliarde lei (7,7 miliarde euro). Avand in vedere ca de-a lungul celor 9 ani de activitate fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde de lei, diferenta o constituie o suma de 6,91 mld. de lei (peste 1,51 mld. euro), reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul contributorilor.

Si pentru ca am mentionat de comisioanele percepute de catre administratori la Pilonul II, acestea sunt: comisionul din contributie (care este plafonat prin lege la 2,5%. Acest comision se aplica la fiecare contributie platita de clienti. De exemplu, daca se vireaza 100 de lei la fondul de pensie, administratorul retine 2,5 lei. Doar diferenta de bani (97,5 lei) este investita la fond si se transforma in unitati de fond) si comisionul de administrare (care este plafonat prin lege la 0,6% pe an. Acest comision se calculeaza din sumele totale acumulate de client la fondul de pensie. Astfel, chiar daca pocentual, comisionul pare mic, baza de calcul va deveni in timp extrem de mare. Acest tip de comision va reprezenta cel mai mare cost pentru client).

Privind la aceste comisioane, nu trebuie sa pierdem din vedere insa ca pentru perioada 20 mai 2008 - 19 mai 2017, reprezentand primii 9 ani de Pilon II, toate fondurile de pensii private au inregistrat un randament mediu anualizat de 9,46%, potrivit calculelor APAPR (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania), ceea ce reprezinta o cifra remarcabila, realizata intr-un context economico-financiar marcat de multiple crize si turbulente pe pietele internationale in ultimul deceniu. Acest randament este superior dobanzilor bancare sau castigurilor din alte forme de plasamente.

Mai mult, trebuie sa spunem ca si fondurile de pensii private facultative (Pilon III) practica cele doua tipuri de comisioane, dar mult mai ridicate, desi administratorii le-au mai redus in utima perioada, justificate de baza redusa de contribuabili care participa la Pilonul III si alti factori. Iata de ce este o prostie sa spui ca desfiintezi Pilonul II si ii trimiti pe oameni, din cauza comisioanelor, ori inapoi la stat ori la Pilonul III. Nu mergem dupa fenta! In Pilonul III sunt comisioane mai ridicate. Asadar, nu are logica declaratia ministrului.

Romanii au castigat insa de pe urma Pilonului II sume totale de peste un miliard si jumatate de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale. De asemenea, potrivit estimarilor APAPR, peste un milion de romani din cei aproape 7 milioane care contribuie la Pilonul II au in conturi sume de peste 10.000 de lei fiecare, un capital personal deja destul de consistent, ce va continua sa creasca pe masura ce sistemul va progresa.

PSD poate ca ar trebui sa actioneze in sensul reglarii, in acest moment, fata de principala problema a Pilonului II, care este reprezentata de stagnarea deja de doi ani a nivelului contributiei virate catre fondurile de pensii private la 5,1%, in contextul in care acest procent trebuia sa ajunga la 6% inca din anul 2016. Conform legislatiei actuale, acest nivel va fi atins abia in anul 2018.

De asemenea, este important de reiterat faptul ca banii de pensii private ai romanilor sunt investiti in Romania (92%), contribuind la cresterea economica si crearea de locuri de munca din tara. O pondere ridicata a portofiilor detinute de catre fondurile de pensii private a fost investita in titluri de stat (peste 65%), ceea ce inseamna ca romanii, prin Pilonul II, au sustinut deja cu bani statul si clasa politica. Daca Guvernul ar spune "Nu mai platim" ar reprezenta un default efectiv. Ceea ce este neconstitutional!

Sursa foto: Agerpres