De la incurajarea soferilor cu frecventa ridicata de daune prin noile reglementari RCA, pana la pasivitatea de care da dovada la declaratiile mai putin pertinente ale ministrului de Finante, Ionut Misa, despre Pilonul II de pensii private, ASF pare ca face tocmai invers. Informatia, aparuta initial pe site-ul Profit.ro, potrivit careia Ministerul de Finante urmareste sa diminueze, de la 5,1% la 2,5%, contributia virata la Pilonul II, a fost urmata doar de un comunicat de presa sec al ASF care lauda inca o data rezultatele sistemului de pensii private.

Potrivit sursei citate, intentia ar fi fost anuntata de catre ministrul Ionut Misa, intr-o intalnire cu reprezentatii asociatiei administratorilor de pensii private (APAPR) si presedintele ASF, Leonardo Badea (foto), fost deputat PSD de Dambovita, vicepresedintele ASF, Ion Giurescu, si Ovidiu Wlasopol, prim-vicepresedintele institutiei, care confunda rusinos indicatorii IBNR si RBNS din asigurari cu capitalul social. ASF s-a multumit in comunicat sa afirme ca "Pilonul II de Pensii este unul solid, care genereaza randamente pozitive cu beneficii pentru participanti", dar nu a negat informatiile aparute in presa referitoare la reducerea contributiei de la 5,1% la 2,5% sau chiar 1% si nici nu a comunicat impotriva posibilitatii acestei diminuari.

Surse din industria de pensii private au declarat pentru wall-street.ro ca, de fapt, reprezentantii ASF au venit cu propunerile de reducere a contributiei, insa autoritatea a negat intr-un raspuns la solicitarea publicatiei. In acest moment, principala problema a Pilonului II este stagnarea deja de doi ani a nivelului contributiei virate catre fondurile de pensii private la 5,1%, in contextul in care acest procent trebuia sa ajunga la 6% inca din anul 2016. Conform legislatiei actuale, acest nivel va fi atins abia in anul 2018. ASF nu a depus insa prea mult efort pentru corectarea situatiei.

In urma cu mai bine de o luna, acelasi ministru al Finantelor declara, chiar la preluarea mandatului, ca Pilonul II va fi desfiintat pentru ca beneficiile sale nu sunt atat de mari, iar comisionele incasate de fondurile de administrare sunt consistente. Chiar daca Ionut Misa si-a retras declaratiile impertinente dupa cateva ore, afirmatiile sale au fost suficiente sa destabilizeze piata bursiera din Romania. Ulterior, ASF a desfasurat o analiza de "specialitate" asupra declaratiilor ministrului si a ajuns la concluzia ca nu pot fi incadrate in categoria faptelor "de manipulare a pietei prin diseminarea de informatii false sau inselatoare".

Atunci, de cine anume protejeaza ASF contribuabilii romanii din pensii private? De administratorii fondurilor de pensii, care de-a lungul celor noua ani de activitate au primit in gestiune contributii brute de 28,2 miliarde lei si au castigat din plasarea acestor bani o suma de 6,91 miliarde de lei (peste 1,51 miliarde de euro), reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul celor 6,9 milioane de contributori romani?

Daca Ionut Misa nu a "manipulat" piata prin diseminarea de informatii cu privire la nationalizarea Pilonului II, pe de alta parte, in urma cu cateva luni, chiar ASF a amendat compania NN Pensii cu 1% din capital, echivalentul a 750.000 lei, si pe directorul general, Raluca Tintoiu cu 100.000 de lei (careia i-a fost retrasa si autorizatia) pentru faptul ca si-a avertizat clientii, printr-o scrisoare, cu privire la existenta in spatiul public a unor discutii despre nationalizare a fondurilor de pensii private obligatorii. Pentru unii muma, pentru altii ciuma, asadar.

Potrivit ASF, in luna iunie a anului 2017, rata nominala de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 4,91%, iar valoarea activelor nete a avut un ritm anual de crestere de peste 30%. Dupa cum stim, Pilonul II este bazat pe acumulare: contributia fiecarui angajat ajnge intr-un cont al sau administrat de o companie privata specializata in investitii. El a fost gandit sa preia, in timp, parte din expunerea Pilonului I (pensia de Stat) - care, dupa inversarea piramidei varstelor a devenit nesustenabil pe termen lung. Taierea contributiei pune piedica acestui sistem bazat pe acumulare.

Pentru ca Guvernul nu a fost in stare sa atraga bani la buget din alte surse, pare ca intentioneaza acum sa isi acopere promisiunile electorale luand o parte din contributiile viitoare ale anajatilor romani la pensiile private, care nu ar trebui mancate azi, ci investite pentru maine. Astfel, daca actuala contributie de 5,1% va fi redusa chiar la 1% (varianta aflata inca pe masa potrivit surselor Wall-Street.ro), atunci sistemul de pensii private obligatorii nu prea ar mai fi sustenabil, iar administratorii ar fi, la randul lor, tentati sa iasa de pe piata. Ne multumim totusi cu certitudinea ca Guvernul nu poate nationaliza Pilonul II de pensii private, pentru ca atunci Statul ar intra propriu-zis in default (aproape 60% din active reprezinta titluri de Stat al Romaniei).