Pentru noul centru din Buzau, compania va angaja, pana la finalul anului curent, 50 de persoane, care vor oferi servicii de telesales, suport clienti, infoline si suport tehnic. Echipa din Buzau va lucra pentru companii din industriile de telecomunicatii si asigurari.

Blue Point Call Center, cu sediul central in Bucuresti, a deschis prima filiala din provincie in 2016, la Slobozia. In acest moment, echipa din Slobozia numara peste 70 de persoane.

“Anul trecut, deschideam primul nostru sediu local in Slobozia, iar evaluarile intermediare ne-au aratat ca am luat decizia corecta. Astfel, anul acesta, prin noul sediu de la Buzau, continuam planul de extindere locala. Am testat mai multe orase si, in final, am ales Buzau pentru potentialul fortei de munca, dar si pentru proximitatea fata de Bucuresti “, a declarat Violeta Rosu, managing partner Blue Point.

Call center-ul din Buzau este situat in centrul orasului si are o suprafata de 300 de metri patrati. Spatiul poate fi extins si poate acomoda aproximativ 100 de persoane. Investitia necesara pentru deschiderea biroului a fost asigurata din profitul companiei si din fondurile asociatilor. Compania estimeaza ca aceasta va fi recuperata in urmatorii doi ani.

Deschiderea celui de-al treilea sediu marcheaza si cea de-a zecea aniversare a companiei.