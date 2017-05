Cele mai bune lectii despre viata le invatam atunci cand intampinam probleme cu adevarat grave. Pentru a fi pregatiti sa facem fata cu succes obstacolelor care ne ies in cale, este bine sa tinem cont de cateva "reguli intelepte", propuse de Business Insider.

Pentru a avea cat mai multe satisfactii in viata, trebui sa invatam sa profitam la timp de toate oportunitatile care ne ies in cale. Iar pentru a le identifica, trebuie sa fim deschisi la tot ce este nou si sa avem incredere in noi. Vezi aici cateva sfaturi utile, care iti pot fi de mare ajutor.

1. Daca vrei sa faci ce iti place, trebuie sa muncesti de trei ori mai mult decat ceilalti

Cei mai multi oameni nu indraznesc sa isi urmeze propiile visuri si sa faca in viata ceea ce isi doresc cu adevarat. Din pacate, ajung sa faca ceea ce le sugereaza parintii sau prietenii, indepartandu-se usor-usor de dorinte lor.

Tocmai de aceea, atunci cand vrei sa faci ceea ce iti place, trebuie sa vezi asta ca pe un privilegiu si nu ca pe o asteptare din partea celor din jur. Majoritatea nu dicteaza regulile! Asa ca daca stii foarte bine ce vrei sa faci, trebuie sa te apuci de treaba chiar acum!

2. In spatele furiei sta intotodeauna frica

Asa cum spunea inteleptul Yoda: "Frica este calea spre partea intunecata. Frica duce la manie, mania duce la ura, iar ura duce la suferinta".

FOTO: Pixabay

Atunci cand suferim, mai ales cand asta se intampla deja de o perioada lunga de vreme, avem tendinta de a crede ca totul se intampla din cauza altcuiva si ajungem sa fim uraciosi. Daca am incerca sa intelegem ura pe care o simtim, ne-am dat seama ca ea este, de fapt, manie, pe care o tinem in noi de prea multa vreme.

Insa, in spatele tuturor acestor stari se afla intotdeauna frica. Frica de a pierde. Frica de a fi vulnerabil, frica de a renunta. In momentul in care ajungi sa intelegi si sa accepti frica, vei incepe sa vezi luminita de la capatul tunelului si, astfel, vei putea sa depasesti momentul si sa mergi mai departe.

3. Obiceiurile de zi cu zi ne formeaza personalitatea

Ceea ce faci azi, va dicta ceea ce vei fi maine. Cand actiunea se repeta de-a lungul unei saptamani, incepe sa se zareasca o umbra de schimbare. Atunci cand actiunea se repeta mai multe luni, vei incepe sa vezi o usoara diferenta. Cand actiunea se repeta de-a lungul anilor, s-ar putea sa incepi sa nu te mai recunosti. Asadar, nu subestima puterea fiecarui mic obicei pe care il ai.

4. Chiar si emotiile pot fi puse in pratica

Atunci cand ne gandim la "a pune ceva in practica", ne referim strict la abilitati. Poti exersa la pian sau te poti antrena la hockey. Insa trebuie sa stii ca si emotiile pe care le traiesti in fiecare zi inseamna tot a exersa ceva. Poti practica umilinta sau indulgenta. Poti practica respectul de sine si umorul, la fel de usor pe cat poti practica furia, resemnarea, drama sau conflictul. Ceea ce esti din punct de vedere emotional este o reflexie a lucrurilor pe care le practici, constient sau nu.

Ia aminte! Nu te-ai nascut suparat, doar ai exersat prea mult aceasta emotie. E timpul sa fii fericit!

FOTO: Dreamstime

5. Fiecare om are agenda lui proprie

Stiu, este deja o propozitie cliseu, care adesea este folosita intr-un context negativ. Incearca sa o vezi dintr-o alta perspectiva. La finalul unei zile, bucura-te de faptul ca ai facut ceea ce ti-a placut, iar asta te-a ajutat sa mai cresti putin.

Fiecare individ are propriile visuri, obiective, aspiratii, tocmai de aceea ar trebui sa te pui pe tine inaintea celorlalti. Agenda ta trebuie sa fie cea mai importanta si nu agenda altora. Ajuta-i pe cei din jurul tau sa isi indeplineasca visurile si cere-le apropiatilor tai sa te ajuta sa iti indeplinesti obiectivele. Acest gen de relatie este cea mai sanatoasa pentru indivizi.

6. Indeplinirea obiectivului propus nu este la fel de satisfacatoare ca si calatoria in sine

Daca nu esti capabil sa te bucuri de calatoria pe care trebuie sa o faci pentru indeplinirea obiectivelor, atunci tot efortul nu are niciun rost. Nu e important doar sa ajungi la linia de finish, conteaza si cum a fost drumul pana acolo.

7. Munca si rasul nu se exclud reciproc

Sunt oameni care cred ca daca faci glume si razi atunci cand muncesti, inseama ca nu te iei in serios. Insa cele mai bune idei iti vin tocmai atunci cand esti relaxat sau intr-un moment de bucurie. Relatiile dintre oameni se leaga cel mai usor intr-un moment de veselie. Sa razi atunci cand muncesti sau cand rezolvi o problema inseamna sa fii deschis tuturor posibilitatilor.

Viata inseamna sa te bucuri de orice moment si de cei din jurul tau. Sa fii vesel nu inseamna ca nu esti in stare sa realizezi ceva. Din contra!

Sursa foto: Alain Lacroix | Dreamstime.com