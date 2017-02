Forte Partners, unul dintre cele mai noi grupuri de investitori privati din Romania in domeniul imobiliar, va demara in aceasta primavara dezvoltarea celei de-a doua faze a proiectului “The Bridge” si planuieste sa porneasca tot in acest an constructia unui proiect rezidential de amploare, in zona de Nord a Capitalei.

“Am decis sa incepem si faza a doua a proiectului, o cladire ce va insuma 20.000 mp de spatii inchiriabili. In momentul de fata am inaintat toate actele si asteptam autorizatiile, pentru ca la finalul lunii martie sa demaram si lucrarile de constructie pentru cea de-a doua faza a proiectului. Estimarea noastra arata ca finalizarea proiectului s-ar putea realiza intr-un an”, a declarat Geo Margescu, managing partner al Forte Partners.

Pentru dezvoltarea viitorului proiect, Forte Partners si-a bugetat investitii de circa 40 de milioane de euro.

“Scopul nostru este sa construim, sa inchiriem si apoi sa vindem. Proiectul <<The Bridge>>, pariul facut in 2014, s-a dovedit castigator. Avem cerere de 150% pentru spatiile ramase neinchiriate in The Bridge, faza 1. Este o cerere sustenabila. In prima faza am terminat 8 din cel 12 etaje. Structura integrala va fi terminata in a doua jumatate a lunii martie. Fatada este finalizata pana la etajul 5. Cladirea va fi gata pana in luna iunie, pentru ca din august sa inceapa chiriasii sa isi faca loc in spatiile de birouri. (…) Ca urmare a acestui context favorabil, am decis sa demaram mai devreme cea de-a doua faza a proiectului. Pana in luna aprilie vom anunta si constructorul viitorului spatiu de birouri”, a mai spus Geo Margescu.

Se uita spre dezvoltarea unui proiect rezidential in zona de Nord

Dupa experienta dezvoltarii mai multor proiecte rezidentiale in Capitala, dar si a colosului “The Bridge” din zona Orhideea-Grozavesti, Forte Partners ia in calcul dezvoltarea unui proiect rezidential in zona exclusivista din nordul Capitalei, in incercarea de a tine pasul cu dezvoltarile de birouri din zona.

“Ne dorim sa incheiem aceasta migratie nord-sud, est-vest. In zona de Nord trebuie incepute proiecte rezidentiale, iar in zona de Vest va fi nevoie de birouri. Cred ca este necesar sa incepem un proiect rezidential in zona de Nord. Am cumparat un teren in zona, intins pe o suprafata de 13.000 mp, foarte aproape de polul de business din Nord”, a mai punctat Geo Margescu.

Managerul Forte Partners a mai subliniat faptul ca desi piata imobiliara este una extrem de complicata si de complexa, isi propune sa inceapa acest proiect imobiliar chiar in 2017.

Pentru urmatorii doi ani, bugetul de investitii al Forte Partners se ridica la circa 200 de milioane de euro.

Parcul de afaceri The Bridge va fi ridicat pe Soseaua Orhideelor 15C, pe terenul fostei fabrici de paine Spicul, in doua faze, valoarea primei faze ridicandu-se la 60 de milioane euro, totalul proiectului urmand sa depaseasca pragul de 100 milioane de euro.

Forte Partners a finalizat si la finele anului trecut proiectul de birouri Stefan cel Mare Building, care ofera o suprafata totala inchiriabila de 8.000 mp.

Pana in prezent, Forte Partners a reusit sa dezvolte si sa vanda doua proiecte de birouri importante in doua puncte cheie ale orasului – HQ Victoriei (Piata Victoriei) si Nova Building (zona Barbu Vacarescu – Floreasca).

In topul celor mai mari dezvoltatori imobiliari autohtoni se mai numara Liviu Tudor (Genesis Development) sau Iulian Dascalu (Iulius Group), pe o piata pe care activeaza si nume mari precum Immofinanz, Globalworth, NEPI sau AFI Europe.