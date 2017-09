Sonae Sierra, unul dintre cei mai mari investitori si dezvoltatori imobiliari de proiecte comerciale la nivel local, care in urma cu un an de zile a inaugurat mall-ul ParkLake din cartierul bucurestean Titan se uita tot mai atent spre orase secundare in vederea demararii constructiei unui nou proiect de profil.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Ingo Nissen (foto cover), managing director al Sonae Sierra Developments Romania, spune ca tara noastra s-a schimbat radical in ultimii aproape 10 ani de cand este prezent aici si ca imbunatatirile se resimt in toate sectoarele cheie, cat mai ales in buzunarele romanilor, care au dezvoltat un apetit ridicat pentru cumparaturi.

“Romania este o tara care se dezvolta, care se schimba continuu din perspectiva economica, iar trendul este unul favorabil. Vad un potential urias in dezvoltarea economica a tarii si cred ca Romania se va schimba mult in bine in anii ce vor urma. Statisticile din ultimii ani arata acest lucruri, iar directia este una pozitiva”, spune Ingo Niseen, managerul care de aproximativ 10 ani conduce operatiunile Sonae Sierra la nivel local.

Pe langa dezvoltarea si administrarea mall-ului ParkLake din Bucuresti, Sonae Sierra detine in proprietate si centrul comercial River Plaza din centrul orasului Ramnicu Valcea, fiind prima investitie, prin achizitie, a grupului portughez.

“In Ramnicu Valcea am reusit sa reducem rata de neocupare (vacancy – engl. / trad.) la un nivel scazut, insa provocarea va fi sa profitam de buna pozitionare a centrului comercial in contextul noilor investitii anuntate in oras”, spune Ingo Nissen, care face referire la proiectul programata de NEPI Rockcastle pentru deschidere la finele acestui an.

Craiova si alte trei orase pe lista planurilor de investitii: ce vizeaza Sonae Sierra

Sonae Sierra a cumparat in urma cu mai multi ani un teren in Craiova, iar planurile atunci vizau constructia unui mare proiect comercial in resedinta judetului Dolj, dar criza economica si scaderea puterii de cumparare a romanilor au facut ca orice ambitii de acest fel sa fie amanate.

Acum, intr-o perioada efervescenta, in care investitiile au crescut, iar puterea de cumparare a romanilor a revenit pe crestere, Sonae Sierra analizeaza cu atentie optiunile de a demara constructia proiectului propus.

“Analizam cu atentie daca este momentul potrivit pentru investitii. Trebuie sa identificam exact ce vom realiza cu terenul detinut, iar anul acesta vom lua o decizie in privinta lui. (…) Craiova merita un al doilea centru comercial si cred ca este un oras cu mare perspectiva. In Craiova puterea de cumparare este mult mai mica decat in alte orase, dar chiar si asa poate fi dezvoltat un proiect care sa fie bine incadrat in peisajul local. (…) Board-ul companiei vrea o noua investitie”, a spus Ingo Nissen pentru wall-street.ro.

Intrebat despre planurile de a demara proiecte in alte mari orase, reprezentantul Sonae Sierra spune ca sunt trei mari orase pe care le analizeaza cu foarte mare atentie.

“Ma uit la orase mari care pot avea un al doilea, al treilea sau chiar al patrulea centru comercial. Ma gandesc la Sibiu, Timisoara sau Cluj – orase cu activitate intensa in real-estate. Clujul este foarte modern si interesant si o destinatie foarte tentanta. (…) Am identificat cateva terenuri in cele trei orase unde putem dezvolta un viitor proiect, am discutat cu banci care au de vanzare terenuri. (…) Strategia noastra vizeaza dezvoltarea unui proiect amplu de retail, de tip mall. Retail Park-uri avem in Portugalia, dar pentru noi, in Romania, trebuie sa fie dominante. Trebuie sa fie locatii excelente.

Primul an de la deschiderea mall-ului ParkLake: care au fost provocarile centrului comercial

La 1 septembrie 2016, Sonae Sierra inaugura un proiect ambitios in peisajul centrelor comerciale bucurestene, iar primul an de functionare pe piata s-a dovedit de multe ori provocator: de la problemele din parcare, la nenumarate episoade cu infiltratii ale apei, cu chiriasi nemultumiti sau patru luni de functionare exclusiva pe baza unor generatoare electrice au facut ca reprezentantii Sonae Sierra sa traverseze una dintre cele mai agitate perioade in Romania.

“Primul an a fost incurajator. Am inceput cu o deschidere extrem de importanta si cu un raspuns foarte bun primit din partea vizitatorilor, iar anul acesta a trebuit sa finalizam anumite lucruri in magazine si in spatiul comercial. Inca mai avem cateva spatii pe care ne dorim sa le inchiriem. Au fost si provocari, trebuie sa recunosc, dar multe dintre ele au fost solutionate. 99% din problemele legate de infiltratiile cu apa le-am rezolvat. (…) Rezultatele pentru primul an sunt bune. Desi inca nu am definitivat complet activitatea din primul an, ultimele sase luni (februarie 2017 – iulie 2017) au adus cresteri de peste 35% in ceea ce priveste traficul si de 45% in vanzari. Suntem peste asteptari, lucru care ne face increzatori in potentialul proiectului”, a mai adaugat seful Sonae Sierra.

Potrivit acestuia, tinta propusa la deschiderea centrului comercial in toamna anului trecut se ridica la un trafic anual cuprins intre 11-12 milioane de vizitatori, dar se pare ca in realitate valorile ar putea fi depasite.

“Suntem in linie cu bugetul stabilit anul trecut si ma astept sa depasim pragul initial. (…) Un centru comercial isi gaseste drumul abia dupa 2-3 ani de la deschidere, abia atunci vom vedea cele mai bune rezultate. (…) Ma astept ca pana in 2020 sa ajungem in top 3 al celor mai vizitate centre comerciale din Bucuresti”, mai spune Ingo Nissen.

Intrebat despre schimbarile din centrul comercial, reprezentantul Sonae Sierra a mai precizat ca se asteapta ca in urmatoarea perioada sa incheie contracte cu circa 20 de noi chiriasi.

ParkLake Shopping Center a reprezentat cea mai importanta investitie imobiliara intr-un proiect comercial din Romania la nivelul anului trecut, care s-a ridicat la circa 180 de milioane de euro.

ParkLake dispune de o suprafata inchiriabila de 70.000 mp, circa 2.500 de locuri de parcare si in urma deschiderii a generat 3.500 de locuri de munca in momentul inaugurarii.

ParkLake este cel mai mare proiect comercial livrat pe piata din Romania in cursul anului trecut, alaturi de Veranda Mall Obor (Prodplast Imobiliare), Shopping City Piatra Neamt (NEPI) sau finalizarea Shopping City Timisoara (NEPI).