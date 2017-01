Dezbaterea de luni de la Ministerul Justitiei pe tema proiectelor gratierii si a modificarii codului penal si codului de procedura penala a atras un numar ridicat de persoane, insa doar o parte a adus propuneri concrete si argumentate in privinta proiectelor de ordonante de urgenta aflate in consultare publica. Printre critici s-au aflat reprezentanti ai studentilor, ai unor ONG-uri importante, dar si sustinatori ai PSD, asociatii neguvernamentale si persoane fizice care au comentat in sprijinul proiectului social-democratilor.

Dezbaterea a avut loc in doua serii, iar jurnalistilor le-a fost permis accesul in sala, desi varianta initiala era sa fie limitati doar la o conferinta de presa in care oficialii ministerului sa le comunice concluziile.

Chiar daca dezbaterea a fost deschisa de ministrul Justitiei, Florin Iordache, startul a fost dat de fapt cu aproximativ o jumatate de ora inainte de intrarea in scena a omului de afaceri Gigi Becali. In stilul propriu, acesta a coborat din limuzina la intrarea principala in minister, desi accesul participantilor la dezbateri ar fi trebuit sa aiba loc printr-o intrare secundara.

Becali la minister - discurs de la pupitrul instalat pentru ministrul Justitiei

Imediat dupa ce s-a legitimat la politistul de la intrare, Becali s-a instalat la pupitrul pregatit pentru conferinta de presa a ministrului Justitiei. Pe pupitru scria "Guvernul Romaniei".

Becali in dezbatere:

"Cu parere de rau domnule ministru, dar proiectul pe care l-ati facut este unul smecheresc. Visinescu in 3 ani este afara"

"Oamenii si daca semneaza o suta de mii o petitie trebuie sa tii cont de ei, dar daca stau o noapte in frig?"

Omul de afaceri a lasat la minister si cateva pagini cu propuneri pentru modificarea proiectului. Astfel, Becali ar vrea gratierea a aproape 8.000 de persoane, mai mult decat vizeaza Ministerul Justitiei si PSD. De asemenea, in opinia acestuia, gratierea ar trebui aplicata pentru 9 tipuri de incalcari ale legii, inclusiv santaj si inselatorie.

Becali a tinut sa critice si Administratia a Nationala a Penitenciarelor (ANP), reprezentata la consultari de seful ANP, Marius Vulpe.

"Se calca in picioare la ANP. Sunt acolo rude, copii … 1 militian la 2 detinuti, ar putea sta si acasa cu ei"

Omul de afaceri a amintit de perioada in care a stat si el in penitenciar.

"Gratierea trebuie data, pentru ca stiu ce-ai acolo. Dar nu se poate asa, ca de-aia au iesit si oamenii in strada"

PSD-istii eroi de la Justitie

Vivian Oancea, om de afaceri din Bacau

"Pentru mine sunteti niste eroi, va luptati cu niste acoperiti care au dosare ascunse. Vad oameni lipsiti de inima, care nu au mila, nu au Dumnezeu. Nu este normal, sunt oameni rai, sa le fie rusine in fata lui Dumnezeu (contestatarilor, n.r.) pentru ca oamenii astia (detinutii, n.r.) au familii, ei sufera. Toti judecatorii incalca legea din momentul cand dau o sentinta, pentru ca ii trimit la puscarie, iar conditiile din puscarie spun clar: 10 metri cubi de aer si 4 metri patrati de spatiu. Nu se respecta, se incalca legea. Orice sentinta este o incalcare a legii"

Miscarea "necorespunzatoare" a strazii

Un reprezezentant al Asociatiei Victimelor Abuzurilor Statului de Drept a sustinut proiectele, insa a cerut ca acestea sa fie discutate in Parlament.

"Sa fie discutate in Parlament astfel incat sa-si spuna parerea in mod corespunzator si opozitia, iar atunci va dispare aceasta miscare a strazii care este necorespunzatoare"

Demisia ministrului Justiei

Reprezentanti ai unor organizatii precum APADOR-CH sau Expert Forum au criticat lipsa de transparenta decizionala si au afirmat ca cele doua proiecte de OUG au fost slab pregatite si ca nu se justifica in acest caz urgenta unor ordonante ale Guvernului. In schimb, afirma acestia, proiectele de modificari ar trebui sa treaca prin dezbaterea Parlamentului.

De asemenea, mai multi dintre reprezentantii societatii civile au cerut demisia ministrului Justitiei, pentru modul in care a promovat modificarile legislative.

Alti participanti: rejuvenare, personaj de trista amintire

O alta persoana participanta la dezbateri a afirmat ca il sustine pe ministru in acest proces, daca intradevar doreste o "rejuvenare, reinventare sau o transformare cu adevarat exponentiala" a sistemului juridic.

Dintre persoanele care i-au cerut ministrului demisia pe parcursul consultarilor s-a remarcat insa si un participant caruia ministrul i-a si raspuns.

"Sunteti un personaj de trista amintire", a afirmat participantul respectiv in incheiere.

"Multumesc", a raspuns ministrul Florin Iordache.

De altfel, ministrul a aratat un angajament destul de redus pe parcursul consultarilor, a raspuns rar participantilor si din cand in cand a parut ca ar vrea sa noteze cate ceva. In principal s-a multumit sa intervina rar pentru a se pastra o oarecare ordine sau pentru a intrerupe pe cineva care vorbea cu mult peste timpul alocat.

Gheorghe Dobrican, fost judecator si actual profesor universitar, a impartasit din experienta sa la Sectorul Agricol Ilfov

"Apropo de neglijenta in serviciu, judecam odata un proces, cred ca la Sectorul Agricol Ilfov, iar pe lista primele procese erau penale. Judecam unul pentru neglijenta in serviciu: i se imputa ca datorita faptului ca nu a avut masuri de paza, ca nu a informat unitatea, ca uneori venea beat la serviciu ... i se imputa neglijenta in serviciu"

Potrivit fostului judecator, in timp ce un caz de neglijenta in serviciu era incadrat penal, un altul in aceeasi zi era incadrat civil. La cel judecat civil suma imputata era mai mare decat la cel judecat penal.

"Pentru aceleasi fapte (...) eu de ce sunt penal si el de ce este civil?" a spus judecatorul ca ar fi intrebat primul dintre inculpatii judecati la momentul respectiv.

La ce concluzii a ajuns ministrul dupa consultari

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, dupa consultarea publica asupra ordonantelor de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale, ca inca nu stie pentru ce formula de adoptare a celor doua acte normative va opta, proiect de lege sau angajarea raspunderii Guvernului, sustinand ca incusiv ultima varianta, angajarea raspunderii, este tot o forma de dezbatere.

Ministrul a spus ca varianta initiala a proiectelor va fi amendata, dar nu a putut spune ce anume va scoate si ce va lasa in textul celor doua ordonante de urgenta.

Sursa foto: Agerpres Foto