Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca, in domeniul sanatatii, au fost alocati 83 de milioane de euro pentru cele 19 spitale din subordinea municipalitatii, pentru modernizari, pentru achizitia de echipamente si pentru reparatii, dar s-a inclus si suma necesara studiului de fezabilitate pentru construirea Spitalului Metropolitan, care va avea in jur de 2.000 de paturi, aproximativ trei milioane de euro, potrivit News.ro.

Primarul a amintit de investitiile pentru 16 gradinite, 10 after school, 15 extinderi de scoli, o sala de sport in incinta Scolii Centrale, sase cartiere de locuinte sociale si pentru tineri, un parc de distractii si agrement, un acvariu public cu centru de cercetare si sase camine de batrani.

80 de milioane de euro pentru infrastructura

De asemenea, primarul a mai spus ca au fost alocati 80 de milioane de euro pentru proiecte care sunt in derulare si care vor fi finalizate in cursul acestui an sau anul viitor, amintind de modernizarea infrastructurii Piata Sudului, reabilitarea sistemului rutier si linii de tramvai Soseaua Iancului, penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - A1, strapungere Bulevardul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, modernizare Piata Eroii Revolutiei si pasajul pietonal.

Legat de parcari, Firea a precizat ca pentru acestea a fost alocata suma de 11 milioane de euro.

"In ceea ce priveste parcarile, consideram ca este o necesitate, o urgenta pentru Capitala, de aceea am alocat o suma de 11 milioane de euro si vorbim de un proiect care este deja prins in proiectul de buget, parcarea de tip park & ride Cora Pantelimon, parcarile subterane din Piata Constitutiei, Sala Palatului, Piata Lahovari, Uranus, Calea Rahovei”, a spus edilul.

73 de milioane de euro pentru pistele de biciclete, 27 de milioane de euro pentru parcuri

In ceea ce priveste pistele de biciclisti, este alocata o suma de 73 de milioane de euro, Firea precizand ca proiectul este eligibil si pentru obtinerea unor fonduri europene.

Pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, o prima suma pentru anul 2017 este de sase milioane de euro, iar pentru eco-igienizarea orasului - sapte milioane de euro, suma care va acoperi programul unitar de deratizare si dezinsectie si tratamentele fito-sanitare.

De asemenea, pentru amenajarea parcurilor Capitalei suma alocata este de 27 de milioane de euro, pentru 11 dintre ele.

"Va garantez ca acestea vor fi o mandrie pentru Bucuresti si deja am inceput curatenia si amenajarea acestor parcuri, dar fac un apel catre sectoare ca si parcurile administrate de primariile de sector sa se ridice la inaltimea cerintelor cetatenilor, sa nu mai fie mizerie, copaci necuratati si nevaruiti”, le-a transmis Firea primarilor de secor.

1,1 miliarde de euro pentru educatie, sanatate, cultura si religie

Primaria Capitalei are un buget local de 5,02 miliarde lei (1,1 miliarde euro) in 2017, din care 1,5 miliarde lei (30 la suta) pentru invatamant, sanatate, cultura si religie si 1,11 miliarde lei (22 la suta) pentru investitii, arata proiectul de buget al Primariei Generale a Municipiului Bucuresti.

Cele mai mari investitii finantate de la bugetul Capitalei in acest an sunt pasajele de la Piata Sudului si Ciurel.

Din buget, pentru cheltuieli social-culturale este alocata o suma de 1,5 miliarde lei, din care 877,3 milioane lei pentru cultura, recreere si religie, 119 milioane lei pentru invatamant, 435,3 milioane lei pentru sanatate si 73,8 milioane lei pentru asistenta sociala.

Bugetul pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape este de 776,6 milioane lei, din care 506,5 milioane lei pentru locuinte, servicii si dezvoltare publica si 270,1 milioane lei pentru protectia mediului.

Proiectul de buget prevede cheltuieli de 134,2 milioane lei pentru ordine publica si siguranta nationala, categorie din care este finantata mai ales politia locala.

1,11 miliarde de lei pentru investitii

Partea de actiuni economice este de 1,89 miliarde lei, din care sunt subventionate serviciile de transport public sau incalzirea centralizata. O suma de 1,28 miliarde de lei este alocata pentru transporturi, iar 602,2 milioane lei pentru combustibili si energie.

Pe mari categorii, bugetul Capitalei pe 2017 prevede 182,15 milioane lei pentru salariile anagajatilor, 591 milioane lei pentru bunuri si servicii, 118,4 milioane lei pentru dobanzi la imprumuturile contractate de Primarie si 1,03 miliarde lei pentru subventii.

O suma de 1,11 miliarde lei este alocata pentru investitii (cheltuieli de capital).

Din sumele prevazute pentru investitii in 2017, 416,2 milioane lei sunt alocate pentru categoria transporturi, din care 31,5 milioane lei pentru transportul in comun.

Peste 250 de milioane de lei pentru reabilitarea bulevardelor

Pentru strazile Capitalei - la santierele deja incepute - sunt alocate 256,2 milioane lei, din care pentru penetratia Splaiul Independentei - Ciurel - A1 (santierul de la Ciurel) este alocata suma de 90 milioane lei (din 1,87 miliarde lei valoare ramasa de executat), pentru reabilitatea Soselei Panteliomon - 70 milioane lei (din 173,4 milioane lei ramas de executat), pentru strapungerea Bulevardul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - 24,5 milioane lei (din 205,7 milioane lei ramas de executat), pentru reabilitarea Bulevardului Liviu Rebreanu - 13,87 milioane lei, pentru supralargirea Strazii Fabrica de Glucoza - 15 milioane lei, pentru reabilitatea Soselei Iancului - 11,9 milioane lei, pentru modernizarea Pietei Eroii Revolutiei - 8 milioane lei - si pentru reabilitarea Bulevardului Aerogarii - 7 milioane lei.

Sume mai mici sunt alocate pentru Prelungirea Ghencea - Domnesti (5 milioane lei) sau pentru piste de biciclisti (3,5 milioane lei).

Pentru obiective de investitii noi la strazi, Primaria Capitalei propune un buget de doar 18,6 milioane lei.

Pentru pasajul subteran de la Piata Sudului, care ar urma sa fie finalizat in urmatoarele luni, Primaria aloca in acest an 102,5 milioane lei, suma considerata neeligibila de catre Comisia Europeana.

Peste 31 de milioane de lei pentru mijloace de transport in comun noi

Pentru RATB, Primaria Capitala aloca 14 milioane lei pentru cumpararea de tramvaie in acest an, 2,4 milioane lei pentru troleibuze si 15,2 milioane lei pentru autobuze noi.

Pentru sistemul de enegie termica al Capitalei, Primaria Capitalei propune pentru 2017 un buget de investitii de 5,87 milioane lei.

Totodata, pentru protectia mediului, Primaria propune investitii de 183,4 milioane lei din bugetul local in 2017, in special in lucrari la sistemul de colectare a deseurilor si im cel de alimentare cu apa si de canalizare.

Pentru cultura, recreere si religie sunt propuse investitii de 112 milioane lei in 2017, din care cea mai mare suma, de 33,5 milioane lei, pentru patinoarul Flamaropol.

Pentru invatamant sunt propuse investitii totale de 33,1 milioane lei in 2017, iar pentru sanatate - 4,09 milioane lei.

PSD a propus un amendament, care prevedea modificari ale mai multor capitole din proiectului de buget, amendament care a fost aprobat de consilierii generali. In acelasi timp, amendamentele propuse de celelalte formatiuni au fost respinse.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova 33