In urma cu un an, Gabriela Firea a fost aleasa in functia de primar general al Capitalei. In timpul campaniei electorale, dar si dupa ce a fost aleasa primar, Gabriela Firea a facut mai multe promisiuni care ar fi trebuit sa schimbe in bine Bucurestiul. Dupa 12 luni la carma Capitalei, Gabriela Firea pare sa nu gaseasca solutii la problemele bucurestenilor.

Rezultatele alegerilor locale din 2016 au fost o premiera pentru Bucuresti, atunci cand Partidul Social Democrat a castigat toate primariile de sector. La Primaria Generala, Gabriela Firea a castigat cu o diferenta consistenta fata de Nicusor Dan. Acum, la un an de la alegerile locale, Gabriela Firea pare depasita de problemele cu care se confrunta Bucurestiul, in conditiile in care puncte importante din programul sau de guvernare raman in continuare neindeplinite.

Potrivit unui studiu publicat la inceputul lui 2017, Bucurestiul este cel mai congestionat oras din Europa si al cincilea cel mai aglomerat oras din lume, in ceea ce priveste conditiile de trafic. Gabriela Firea a promis, in urma cu un an, ca va reda orasul bucurestenilor prin aplicarea unor masuri menite sa elibereze Capitala de traficul infernal.

Locuri noi de parcare si sistem de taxare automat

Astfel, potrivit programului de guvernare, Gabriela Firea anunta inceperea unui amplu program de amenajare si construire de locuri de parcare, astfel incat sa fie descongestionate arterele de circulatie. Potrivit promisiunilor lui Firea, in primavara lui 2017 ar fi trebuit demarate lucrarile de constructie, astfel incat in vara sa existe deja primele parcari finalizate. Este usor de verificat ca acest lucru nu s-a intamplat.

In plus, Firea propunea un nou concept de parcari, de tipul Park&Ride. Mai exact, soferii care ajung in Bucuresti cu masina personala o pot lasa intr-o parcare, iar de acolo pot circula cu mijloacele de transport in comun.

Vom continua proiectul parcarilor de tip Park&Ride, amplasate la toate portile de intrare in oras, unde cei care fac naveta in Bucuresti sa-si poata lasa autoturismele pe timpul zilei, avand la dispozitie mijloace de transport in comun (ideal metroul) Programul de guvernare al Gabrielei Firea

Un an de zile mai traziu, acest proiect, care ar fi ajutat foarte mult Bucurestiul, a ramas doar pe hartie.

De asemenea, pentru parcarile publice de suprafata, Firea vorbea de introducerea unui sistem de taxare automat, cu plata online sau prin SMS. Se urmarea si eliminarea parcagiilor ilegali.

Piste pentru biciclete

In primul an mandat, in Bucurestiul condus de Gabriela Firea nu s-a construit niciun metru de pista pentru biciclete, in ciuda faptului ca din ce in ce mai multi bucuresteni au renuntat la masina personala si se deplaseaza pe doua roti. Cel mai probabil, Bucurestiul nu va avea piste noi pentru biciclete nici in 2017.

CITESTE SI: Primaria Capitalei anunta realizarea unor piste de biciclete pe 100 de km lungime. Avocatul Poporului s-a sesizat cu privire la numarul redus de astfel de piste

Ministerul Mediului a alocat inca din 2014, 10 milioane de euro pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete, insa pana acum banii nu au fost folositi, de cel putin trei ani Primaria lucrand la stabilirea traseului si la studii de fezabilitate.

CITESTE SI: Primaria Capitalei vrea sa acorde familiilor un stimulent financiar de 2.500 de lei pentru nou-nascuti

Mai multe mijloace de transport in comun si internet wi-fi gratuit

Tot pentru descongestionarea traficului din Capitala, Firea promitea sa actioneze, in paralel cu parcarile, pe un alt plan. Modernizarea mijloacelor de transport in comun, astfel ca bucurestenii sa le foloseasca in detrimentul masinilor personale. Anul trecut, primarul general al Capitalei a anuntat ca vor fi cumparate cateva sute de vehicule pentru RATB, o parte dintre ele urmand sa fie electrice.

Dupa un an de mandat ca primar general, bucurestenii continua sa se deplaseze in mijloace de transport vechi, fara aer conditionat, foarte aglomerate, si care raman zilnic blocate ore in sir in trafic.

Ca si cand toate problemele mijloacelor de transport in comun ar fi fost rezolvate, Firea anunta, in ianuarie 2017, ca in vehiculele RATB va fi instalat internet wi-fi gratuit pentru calatori. Astfel, RATB vrea sa dea 1,34 milioane de euro pentru a achizitiona serviciul de internet wireless care sa fie instalat pentru calatori in autobuze, tramvaie si troleibuze, contractul urmand sa fie incheiat pentru 17 luni cu castigatorul licitatiei.

Benzi unice pentru RATB

Benziile unice pentru RATB, promise de Firea, pareau a fi o solutie salvatoare pentru traficul din Bucuresti. Recent, primaria Bucuresti a infiintat benzi unice pentru RATB in nordul Capitalei (soseaua Bucuresti - Ploiesti), insa totul a culminat cu un haos de nedescris in trafic. Dupa doar o zi de teste si calcule gresite, primaria a desfiintat benzile unice. Gabriela Firea i-a anuntat pe bucuresteni ca nu se da batuta si ca benzile unice vor fi montate in Bucuresti, in vacanta de vara a elevilor.

Transport public gratuit pentru bucuresteni

Pe lista promisiunilor electorale ale Gabrielei Firea s-a aflat si "transportul public gratuit" pentru bucuresteni. "Voi gasi caile economice cele mai potrivite pentru ca transportul public sa fie gratuit, intr-un timp rezonabil, tocmai pentru a incuraja cat mai multi bucuresteni sa il foloseasca", anunta Firea in urrma cu un an.

La scurt timp dupa ce a castigat Primaria Capitalei, Firea a revenit asupra declaratiilor si a propus gratuitate inainte si dupa varfurile orare de trafic.

Concluzia dupa un an de mandat: bucurestenii isi plateasc singuri biletele si abonamentele la RATB.

Tichet unic de calatorie

Un alt lucru bun pentru bucuresteni, dar care a ramas doar pe hartie, ar fi tichetul unic de calatorie.

Dupa ce activitatea companiei de transport public va fi pusa pe baze economice sanatoase, va fi introdus biletul unic de calatorie, valabil atat pe mijloacele de transport de suprafata, cat si pentru metrou. Biletul unic va putea fi achizitionat nu doar de la punctele clasice de vanzare a legitimatiilor de calatorie, ci si online. De asemenea, va exista si o versiune electronica a tichetului, pentru telefoanele mobile inteligente Programul de guvernare al Gabrielei Firea

Facilitati fiscale pentru firmele care asigura transportul angajatilor

O alta masura propusa de Firea pentru degajarea traficului era acordarea unor facilitati fiscale firmelor care fie sa puna la punct un transport special pentru angajati, fie sa le platesca abonamente pentru transportul in comun.

CITESTE SI: Primaria Capitalei a lansat concursul "Cea mai frumoasa fatada"

Reduceri pentru studenti

Gabriela Firea a promis, de asemenea, ca ii va ajuta pe studentii de la universitatile de stat, care nu au reusit sa obtina un loc in camin, prin acordarea de reduceri in ceea ce priveste costurile chiriilor.

Gradinite noi si spitale renovate

Gabriela Firea a promis ca va rezolva si problema numarului prea mic de gradinite, insa nici in acest sens nu s-a facut nimic concret.

Primarul Capitalei vorbea, in campania electorala, de renovarea spitalelor, insa nici la acest capitol nu s-a facut nimic, in primul an de mandat.

CITESTE SI: Primaria Bucuresti refuza instalarea unui cort pentru strangerea de semnaturi pentru demiterea Gabrielei Firea

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu