Daca iti surade ideea unei afaceri pe cont propriu, care sa nu necesite investitii masive si eforturi suplimentare, dar care sa iti aduca o sursa de venit constanta si frumusica, poti lua in calcul varianta de a demara un mic business pe langa job sau de ce nu, caruia sa i te dedici in totalitate. Iti prezentam cinci astfel de afaceri mici, unele pornite ca hobby-uri, altele targetate in functie de nevoile pietei:

Idei de afaceri mici: afacere cu broderii si imprimeuri

Pentru Daniela Tila, o jurista care a lucrat in mediul corporatist, venirea pe lume a copiilor sai a insemnat si reorientarea carierei catre antreprenoriat. A pornit ca un hobby – coaserea si broderia motivelor traditionale – dar ulterior s-a transformat intr-o afacere care vinde cadouri si articole vestimentare cu motive traditionale si texte inspirate din folclor.

In momentul in care punea bazele a ceea ce mai tarziu avea sa devina oafacere nu se gandea la evolutia acesteia, ci isi ocupa timpul cu o activitate care o relaxa si ii placea foarte mult: sa brodeze manual motive traditionale, texte inedite, de inspiratie folclorica.

A inceput cu sorturi de bucatarie. Totul a pornit dintr-o joaca in toamna anului 2015, dupa cum povesteste antreprenoarea. A inceput sa creeze articole personalizate cu motive traditionale si le-a prezentat pe Facebook, iar ulterior si le-a prezentat la o intalnire a Comunitatii Mamelor care lucreaza de acasa (Wahm).

Investitia initiala a fost de 1.000 de euro, suma ce s-a amortizat inca din primele patru luni si care a constat in achizitionarea materialelor, pe partea de broderie acestea fiind destul de accesibile, dar mai ales in crearea unei identitati vizuale si promovarea acesteia.

In prezent, Semnele Satului vinde articole personalizate manual sau create integral manual, de la sorturi de bucatarie, la semne de carte, martisoare si felicitari pana la tricouri si alte piese vestimentare si chiar cani pictate. Produsele se vand doar in magazinul online si in doi ani de la infiintare au inregistrat o cifra de afaceri de 10.000 de euro. Au existat cereri si din afara tarii, in special din partea romanilor stabiliti in strainatate si a celor care inteleg diferenta dintre un articol realizat manual si unul de serie. Citeste aici povestea Semnele Satului.

Idei de afaceri mici: afacere cu perne decorative

Pentru Carmen Todorut, un astfel de business a luat nastere dupa ce nu a gasit anumite produse pe piata si s-a gandit sa le realizeze singura. A dezvoltat apoi o gama de accesorii care incurajeaza cititul si in doi ani a renuntat la job-ul full time pentru a se dedica acestei pasiuni care ii genereaza astazi vanzari de aproximativ 2.000 de euro.

Poate parea pueril, perne confectionate manual, dar pe o piata din ce in mai sofisticata, in care cererea pentru produse handmade este in crestere, Carmen a atins o nisa cu potential urias de dezvoltare. Totusi, dupa ce a realizat mai multe produse si le-a pus la vanzare pe platforma online Breslo, lucruri nu s-au miscat in directia dorita, iar pernele decorative nu s-au vandut.

“Intr-o dimineata m-am trezit cu ideea de a face buzunar la perna, dar arata anost. Ce ar fi daca ar contine un mesaj si ar fi folosit pentru carti? Am scris mesajul, trebuia sa fie scris de mana. Am confectionat sablonul si am cusut prima perna. Am facut o poza si am postat-o pe Facebook. Reactiile favorabile m-au incurajat. Dupa cateva zile am luat perna si m-am dus cu ea la o librarie. Le-a placut ideea si mi-au comandat zece bucati. S-au vandut repede si de atunci se tot vand”, povestete Carmen.

A realizat apoi o gama mai larga de accesorii pentru promovarea cititului, semne de carte sau huse pentru carti, dar si o serie de tablouri din materiale textile. Investitia initiala nu a existat, deoarece materialele si masina de cusut le detinea deja, dar pe parcursul anului a investit 1.500 lei, suma pe care a amortizat-o inca din primul anul. In prezent, ChicCitta are o cifra de afaceri de 8.000 lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, si un profit de 30% din aceasta suma. “Profitul este minim, dar e important ca mesajul ajunge la tot mai multi si asta conteaza mai mult decat orice profit. O afacere handmade nu iti ofera un profit substantial, dar daca iti place ceea ce faci si esti apreciat este o buna recompensa”, spune Carmen.

Pe langa confectionare, Carmen se ocupa si de aprovizionare, marketing, vanzare, ambalare, expediere si contabilitate. Pe aceasta din urma o realizeaza si pentru alte cateva firme, in paralel cu dezvoltarea micii sale afaceri. ChicCitta se vine online prin intermediul platformei Breslo si local in libraria Bookstory, din Cluj-Napoca. Majoritatea pernelor se vand pentru a fi facute cadou, cele mai mari vanzari au loc in perioada sarbatorilor, iar cele mai bine vandute produse sunt cele cu mesajul “Sa citim”. Lunar, Carmen vinde pana la 15 perne decorative. Citeste in continuare povestea ChicCitta.

Idei de afaceri mici: afacere cu tinute mama-fiica

In urma cu doi ani, Luiza Willems, o antreprenoare care parasise mediul corporate, punea bazele unei afaceri care avea sa explodeze in scurt timp pe piata locala, fiind o nisa neexplorata pana atunci: conceptul mama-fiica. Cu o investitie initiala de 250 de euro, Girls Fashion Boutique tinteste mamici care doresc sa se imbrace asemanator cu fiicele lor si a reusit sa vanda anul trecut articole in valoare de 50.000 euro.

In octombrie 2014, Luiza parasea job-ul din corporatie si punea bazele acestei afaceri. Cu o investitie de 250 de euro, care a constat in cumpararea unui material cu influente etno, Luiza realiza 60 de fuste pentru mame si fete. “Am pornit de la o scara mica pentru ca atunci cand treci de la un domeniu la altul fara sa ai experienta, nu trebuie sa risti toti banii pe care ii ai. De aceea a fost o investitie mica, pentru a vedea daca sunt pregatita sa fac pasul acesta, de a pleca de la salariul pe care il aveam la a accepta ca vor fi niste luni in care nu voi avea salariu”.

Cererea clientelor sale pentru alte piese vestimentare a determinat-o sa inceapa sa produca si rochii, colanti, bluze si veste si sa atinga o gama larga de produse atat casual, cat si elegante. Insa cele mai cautate articole au fost fustele din tul sau colanti si camasile cu animal print, “tocmai pentru ca era o noutate, un risc, nu te asteptai sa vezi asa ceva pe un copil”, povesteste Luiza. Treptat, antreprenoarea si-a marit productia de la 60 de piese la 400 si 2.500.

Volumul mare de haine produse s-a datorat colaborarii cu diverse fabrici de productie, precum cele din Topoloveni sau Ploiesti. De altfel, Luiza povesteste cum a plecat cu primele 60 de fuste la Apaca si cum a batut din atelier in atelier pentru a cauta un producator dispus sa-i realizeze cusaturile. Desi produsele Girls Fashion Boutique sunt realizate in fabrici, Luiza a inaugurat si un atelier in toamna anului trecut, in urma unei investitii de 10.000 euro, unde creeaza piese pe comanda.

In 2015, Girls Fashion Boutique a inregistrat vanzari de 50.000 euro si un profit de aproximativ 15.000 de euro, iar pentru 2016 antreprenoarea estima o cifra de afaceri de 200.000 de euro. Pentru viitor, Luiza Willems pregateste colectii pentru mame si fii, pentru femei insarcinate si copii si chiar se gandeste la un rebranding, “pentru ca nu va mai fi o afacere doar pentru fete, va fi una dedicata vietii de familie”.

Mai multe despre povestea Luizei poti citi aici.

Idei de afaceri mici: afacere cu accesorii din piele

In urma cu trei ani, Vasile Balan, la baza inginer geolog, cauta huse pentru accesoriile sale de pescuit. A ajuns sa si le fabrice singur, rezultatul fiind pe masura asteptarilor sale. A urmat o geanta pentru bicicleta si alte mici accesorii din piele. Pe scurt, acesta a fost inceputul Nastureilor, o afacere care a crescut cu ajutorul Facebook si care se diferentiaza prin produse personalizate din piele, lucrate manual.

“Totul a inceput in 2014. Eram si inca mai sunt pasionat de pescuit. Am tot cautat prin Bucuresti niste huse. Am vorbit cu un pielar si am facut rost de piele, de niste ace, ata si m-am dus acasa si am facut o husa aproape de ce imi doream. Dupa care Alexandra (co-fondator Nastureii n.red) m-a rugat sa ii realizez o geanta pentru bicicleta si am stat o saptamana, am studiat, am cautat pe Internet idei. Eu sunt inginer geolog la baza, deci nu aveam nicio legatura cu aceasta activitate. Una din colegele ei a observat-o si si-a dorit si ea una la fel. Si asa au inceput lucrurile. Un an de zile am cautat materiale de calitate”, a spus Vasile Balan.

In primul an de functionare, investitia s-a ridicat la 3.500 de euro, bani alocati consumabilelor, instrumentelor utilizate in productie, accesoriilor metalice. Pe aceasta zona, antreprenorii colaboreaza cu doua depozite de piele, furnizorii fiind localizati in principal in Bucuresti.

In medie, costul unei genti este de 320 de lei, in timp ce bratarile din piele costa intre 80 si 120 de lei, iar un semn de carte 10 lei. “In momentul asta facem 1-2 produse pe zi. O geanta dureaza cam doua zile daca ai sablonul pregatit, daca o concepem de la zero dureaza chiar si o saptamana”, a adaugat Vasile Balan.

Mai multe despre povestea Nastureii, cititi aici.

Idei de afaceri mici: florarie

Mihaela Cristina Meca a lucrat in presa, ca reporter la doua posturi nationale de stiri, si apoi ca inspector de asigurari. Ideea unei afaceri proprii a aparut spontan si la fel de spontan a si pus-o in practica. A investit aproape 6.000 de euro intr-o florarie in Focsani si estima pentru 2016 afaceri de peste 43.000 euro.

A deschis floraria Meca Events pe 1 decembrie 2014, cu o investitie initiala de circa 6.000 de euro (26.000 lei). Nu a apelat la credite bancare si a folosit doar fonduri proprii.

„Imprumuturile mi se par riscante, mai ales intr-un domeniu cum este cel al florilor, unde marfa este perisabila si in care e nevoie de multa chibzuinta in ceea ce priveste castigul. Nu exista un venit constant in fiecare luna, asa cum il primeste un salariat. Sunt perioade din an in care vanzarea merge foarte bine si atunci trebuie gestionati banii de asa natura incat sa poti acoperi cu ei si cheltuielile din lunile fara prea mari vanzari si sa reusesti sa pui deoparte si pentru stocul de marfa. Iar daca ai credite la banci, chirie, angajati, cheltuieli de intretinere - pe toate trebuie sa le tii din scurt foarte bine ca sa nu ajungi la faliment. Totul tine de antreprenor si de gradul de risc pe care si-l asuma”, crede Mihaela Meca.

La capitolul „pietre de incercare”, a fost dificila la inceput gasirea unui lant de furnizori de la care sa se aprovizioneze cu flori si cadouri. Mai mult, nu avea pregatire in acest domeniu. Pornise la drum cu ideea ca va fi un magazin preponderent de cadouri pe care le va accesoriza cu flori. Astfel, a creat cadouri 2 in 1, formate dintr-un obiect decorativ in care a „construit” un aranjament floral. Ideea a prins la public si a trebuit sa se implice mai mult pe partea de aranjamente florale.

Clientii sunt diferiti, iar bugetul variaza in functie de eveniment. „La aniversarile sotiilor sau iubitelor, clientii aloca un buget intre 150 si 300 lei pentru buchete de flori sau aranjamente florale, fara cadou inclus. Pentru evenimente obisnuite, cel mai bine se vand aranjamentele florale cu sume cuprinse intre 50 si 100 lei. Cadourile de grup, in care invitatii strang o suma de bani variaza in medie, intre 300 si 500 lei cu tot cu cadou”, adauga Mihaela.

Daca in 2015 cifra de afaceri a depasit 93.000 de lei (21.000 euro), pentru 2016 antreprenoarea estima o dublare a vanzarilor. Citeste aici mai multe despre Meca Events.

