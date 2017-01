M-am intrebat mereu ce particularitati ale ADN-ului trebuie sa aiba seful unei companii de carduri pentru a avea succes, dar si pentru a absorbi cu repeziciune inovatiile care isi fac loc din toate partile si transforma radical si, sa recunoastem, cu o viteza care poate ne sperie uneori ecosistemul platilor.

Spun seful unei companii de carduri doar pentru a simplifica functia, desi, ca sa fiu exact si riguros, ar trebui sa spun ca Mastercard nu mai este doar o schema de plati, o sigla care apare pe jumatate din cardurile emise in Romania, ci a devenit un “fintech company”, cum ar zice americanul, o companie care “imblanzeste” tehnologia si usureaza experienta de plata cu cardul sau, mai nou, cu tot mai multe gadget-uri.

Asa ca am profitat de ultimele zile inainte de Craciun si am iesit, dupa ce lucrurile s-au asezat in programul fiecaruia, la o bautura cu general manager-ul Mastercard Romania, Cosmin Vladimirescu. Il cunosc pe Cosmin de ani buni, insa cred ca niciodata nu am avut ragaz sa vorbim despre relatia lui cu tehnologia. Mai mereu vorbeam despre cifre, cote de piata, noi campanii de promovare a platii cu cardul si invariabil ne plangeam de ponderea platilor electronice in Romania, care a ramas la un umil 7-8%.





La aceasta intalnire, “dupa afaceri”, am decis sa raman consecvent demersului de a vorbi despre pasiuni, tehnologie si, de ce nu, timp liber.

Cosmin are peste 16 ani de banking, dintre care 10 la Mastercard, asa ca tehnologia face parte nu doar din viata lui, cat si din cariera sa. Fata de industria cardurilor, el recunoaste ca “a fost dragoste la prima vedere”, iar despre inovatii si tehnologie nu trebuie sa spun mai mult decat ca (in decembrie) se mandrea cu noul dispozitiv de realitate virtuala de la PlayStation, pe care il cumparase din Statele Unite (lansarea in Romania fiind de abia in primavara), si numara zilele pana la Craciun, cand, odata desfacut cadoul, avea sa il testeze pe proiectorul de 150 de inchi pe care il are in subsolul casei.

Bine, bine, dar cui nu ii place sa testeze jocuri si documentare in realitatea virtuala? Asta te face sa fii si un bun manager in industria fintech-urilor?

Aparent da. Sa fii deschis catre inovatii este o trasatura pe care trebuie sa o ai in ADN-ul de manager al unei companii ca Mastercard, dar Cosmin nu a trebuit sa isi dezvolte prea mult pasiunea fata de tehnologie si gadget-uri atunci cand a pasit in aceasta industrie, care – ce-i drept – era mult mai anosta si lipsita de tehnologie acum 10 ani.

Cosmin Vladimirescu a ajuns in banking venind dintr-o facultate de management si marketing, dar latura tehnica i-a placut intotdeauna. Mai mult zona de gadget-uri si de aplicare a facilitatilor inovatoare, dar a trebuit sa invete si partea operationala, de bits and bytes, recunoaste el.

De altfel, primul sau job a fost unul tehnic si isi aminteste cu placere de perioada in care “tragea cablu” la RCS. Ulterior, in acelasi domeniu, si-a deschis si o firma alaturi de un prieten. Devenise provider de Internet, ceea ce insemna ca achizitiona "banda" de la RCS si impartea mai departe Internet catre oameni care aflau pentru prima data cum e sa “te dai pe net”, intr-o era in care nu exista Facebook si nici macar YouTube.

“Vindeam abonamente dial-up. Aveam o linie, cred ca de 32 de kbps de la RCS, care costa o avere, 1800 de euro pe luna. Cumparasem vreo 60 de modem-uri dial-up si faceam abonamente”, isi aminteste cu nostalgie seful Mastercard Romania.

Cand “nu rupea serverele de Quake si Doom pe un 386 cu 4 Mb de RAM”, Cosmin invata foarte mult despre tehnologie, in perioada nebuna a Internetului, in care simtea ca totul este posibil.

Incepe cariera in banca, dar lucrurile nu sunt deloc plictisitoare

In anul 2000, intre 2 joburi la Bancpost, unul legat de marketing, si altul pe frauda bancara, Cosmin Vladimirescu il alege pe cel cu tenta politieneasca. Si chiar a fost “un job ca in filmele cu politisti”. “Am colaborat si cu <<doi si un sfert>> pentru arestari, descinderi, filaje. Atunci, frauda era in voga la acceptare si trebuia sa prinzi comerciantul asupra faptului”, spune Cosmin.

Existau mici retele care, in lipsa standardelor EMV de astazi, copiau carduri din Occident si le foloseau in Romania, deschizand magazine pentru a face cateva zeci de tranzactii.

Spuneam la inceput ca a fost dragoste la prima vedere cu cardurile, iar dovada este ca actualul manager Mastercard a avut inca din 1996 un card de debit, la mai putin de un an de la aparitia primului astfel de plastic purtator de bani in Romania.

Astazi, are mai multe carduri, Mastercard bineinteles, si viseaza la ziua in care Romania va fi macar la jumatate fata de Israel, cluster-ul din care face parte Mastercard Romania. "In Israel platile electronice sunt peste 70% ca pondere, iar in Romania probabil ca suntem la 8%. Avem multe de invatat de acolo, inclusiv faptul ca oamenii fac exact ceea ce nu facem noi, se ajuta intre ei", precizeaza Cosmin, care viziteaza destul de des Israelul in contextul job-ului, dar isi prelungeste sederea de fiecare data cu inca cateva zile.

"Este o tara foarte frumoasa, civilizata, in care toata lumea este fluenta in engleza si se face mult sport". De altfel, sportul este si cel care "il retine" mai mult in Israel, seful cluster-ului din Israel, care i-a devenit si bun prieten, "transmitandu-i" microbul bicicletelor de top.

Cum se imbina pasiunile cu tehnologia

A pornit cu biciclete Canyon din Germania, a trecut pe Specialized, iar acum "seful din Israel" a ridicat stacheta cumparandu-si o Santa Cruz. Asa ca putem spune despre Cosmin ca este un colectionar de biciclete de top, pentru ca in materie de mountain bike, Specialized este un Rolls Royce al bicicletelor, fiind realizate manual, la preturi pe masura.

Ultima achizitie a fost un Specialized StumpJumper FSR. Nu am retinut modelul exact, dar un astfel de exemplar depaseste cu usurinta 5.000 de dolari. Din pacate, spune cu naduf Cosmin, mai trebuie sa le si vanda, pentru ca nu poate sa tina mai mult de patru in garaj.

In general isi pune in valoare pasiunea plimbandu-se prin paduri si, mai rar, practicand coborari periculoase pe munte. Cand ne-am intalnit, astepta cu nerabdare sa testeze si "fat bike-ul" (un tip de bicicleta cu roti foarte groase - n.r.) pe zapada, dupa ce l-a incercat in Israel pe nisip.

Daca la biciclete mai trebuie sa si renunte, de gadget-uri nu poate sa se desparta si, recunoaste el, a investit de foarte multi ani in tehnologie si a strans foarte multe gadget-uri.

Proiectorul si ecranul de 150 de inchi prin care si-a facut "nebunia de a avea o sala de cinema acasa" spun totul despre pasiunea pentru gadget-uri si filme. Un mic cinema, de pana in 30 de metri, cu 4 fotolii pe diferenta de nivel, il ajuta sa retraiasca toate filmele bune ale anilor '80 si '90.

Febra Star Wars si aparitia episodului Rogue One nu l-au ocolit si, ca un cinefil inrait si fascinat de SF-uri, Cosmin urma sa fie prezent chiar inainte de avanpremiera productiei Star Wars la o proiectie VIP.

Timpul petrecut cu seful Mastercard Romania nu a facut decat sa imi sporeasca convingerea ca tehnologia nu doar functioneaza in viata managerului indragostit de carduri, ci a devenit cumva parte din ADN-ul sau. Pornind de la headset-ul VR (realitate virtuala), pe care isi imagineaza ca nu in foarte mult timp ar putea face si shopping, si pana la controlul "casei inteligente" doar prin smartphone (temperatura si sistemul de supraveghere video), mi-am dat seama ca nu poti fi inconjurat de tehnologie doar la serviciu, ci trebuie sa o "imbratisezi" in fiecare clipa a vietii.

Pe de alta parte, Cosmin crede ca tehnologia nu este solutia pentru toate problemele vietii, ci in multe aspecte salvarea trebuie sa vina din noi insine.

“Singurul mod in care putem opri lucrurile rele (furturi, spargeri de locuinte) este sa ne transformam noi in eroi. Eroi mici. Romania nu are nevoie de eroi mari, nu trebuie sa ii asteptam pe Avengers, sa vina Thor sa ne salveze. Sta in puterea noastra sa schimbam lucrurile, pentru ca nu avem mult de schimbat. Avem cateva lucruri marunte, pe care altii le numesc chestii de bun simt. Cum ar fi simtul civic de a nu cumpara lucruri furate", atrage atentia Cosmin Vladimirescu.