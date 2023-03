Angajatori de Top Bucuresti, un târg de carieră organizat de platforma de joburi Hipo.ro va avea loc pe 31 martie și 1 aprilie la Sala Palatului. Organizatorii pun la bătaie 3.800 de locuri de muncă. Salariile pentru joburile deschise de companii se încadrează între 750 și peste 2.000 de euro.

Peste un sfert dintre companiile de la eveniment observă că flexibilitatea și posibilitatea de a lucra remote sau hybrid sunt cel mai dorit beneficiu la locul de muncă. Pe lista beneficiilor preferate ale candidaților se numără și salariul atractiv și oportunitățile de promovare în companie.

Flexibilitatea programului de lucru și opțiunea de a lucra remote/hybrid rămân în topul cerințelor candidaților și anul acesta. Companiile de la eveniment care au răspuns la un sondaj realizat de Hipo.ro, au anunțat: 21,8% joburi full remote, 68% hybrid și 36% de oportunități în format fizic. Printre ofertele de salarii disponibile ale companiilor se remarcă: 2.000 de euro pentru profesioniștii cu peste 5 ani experiență, pentru joburile middle-level, între 1.000 și 1.500 Euro, iar între 750 și 1.000 de euro, pentru candidații entry-level. Denisa Matei, Project Manager Angajatori de Top

Pe lângă ofertele de joburi, participanții vor putea participa și la workshopuri de carieră, precum și la conferința I Love Tech, unde subiectele abordate vor fi:

Workshops de Carieră: Realizarea unui CV care face diferența , Distincția dintre job și carieră, Construirea unui brand personal

, Distincția dintre job și carieră, Construirea unui brand personal Conferința I Love Tech: Viitorul domeniului Cybersecurity în corporații, Impactul inteligenței artificiale, Experiența multiverse tech: Cum este să fii un inginer DevOps?

Din totalul joburilor disponibile la Angajatori de Top, 3.800 vor fi joburi disponibile pentru profesioniști, 2.580 vor fi poziții deschise pentru entry-level, iar peste 1.800 programe de internship/stagii de practică.

Ce companii vor participa la Angajatori de Top București

O parte dintre companiile care și-au confirmat prezența până acum la Sala Palatului, pe 31 martie și 1 aprilie, sunt: ABA - Work in Austria, Agricover, Allianz Services, Auchan Retail Romania, BAT Romania, BCR, Be | Shaping the Future, BearingPoint Romania, Booking Holdings, Bosch Romania, Capgemini, GiGroup Romania, Dennemeyer TechSys, Enel Romania, ENGIE Romania, EY Romania, Finastra, GE Digital part of GE Vernova, IDEMIA Romania, Interbrands Orbico, IPSO Agricultură, JTI, Kaizen Gaming, Kaufland Romania, Keywords Studios, KPMG Romania, Libra Internet Bank, Mazars, MDPI Romania, METRO România, Nagarro, NOARK Electric, OTP Bank, Pirelli, Pragmatic Play, Raiffeisen Bank, Randstad, Regina Maria, Renault Group Romania, Schneider Electric, Segula Technologies, SLB, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC), Superbet, TELUS International, Tenneco, UniCredit, Vodafone Romania, Webhelp, WorldPay from FIS, Yusen Logistics.

Citeste si: Ce oportunități de carieră există la Angajatori de TOP București

Cum te poți înscrie la Angajatori de Top București

Participarea la Angajatori de TOP București este gratuită, iar cei care sunt în căutarea unui job își pot crea un CV pe hipo.ro/. Cu versiunea Barcode, pe care o pot descărca de pe site, candidații se vor prezenta în incinta evenimentului. Mai mult decât atât, cu acesta pot aplica la toate standurile companiilor, iar orice actualizare a CV-ului se modifică în timp real în baza de date a angajatorilor.

Sursa foto: Angajatori de Top

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: