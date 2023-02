Profit de peste jumătate de miliarde de lei pentru dezvoltator imobiliar One United Properties în 2022

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (BVB: ONE) a raportat o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei în 2022, în creștere cu 4% față de 2021, în condițiile în care vânzările de locuințe ale companiei au continuat să crească, compania încheiind anul cu un profit net de peste jumătate de miliard de lei.

Profitul brut a ajuns la 573,2 milioane de lei, în scădere cu 5% față de anul trecut, ca urmare a unei activități investiționale intense, în timp ce rezultatul net a scăzut cu 1%, ajungând la 502,6 milioane de lei.

Compania a încheiat anul 2022 cu o poziție de numerar puternică de 567 de milioane de lei, mai mare cu 12% față de începutul aceluiași an, datorită contribuției rezultate din majorarea de capital, care a adus companiei 253,7 milioane de lei în T3 2022, și în ciuda investițiilor continue și a plăților de dividende în valoare de 78,6 milioane de lei în 2022.

„Suntem încântați să încheiem încă un an cu rezultate istorice pentru One United Properties, în ciuda provocărilor generale din piețe, și ne dorim să continuăm această tendință ascendentă în 2023 și pe termen lung. Începem anul acesta cu un portofoliu bogat de dezvoltări rezidențiale, de birouri și comerciale, pregătit să răspundă nevoilor rezidenților și chiriașilor din segmentele medii, superioare și de lux”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit lui, la 1 ianuarie 2023, 2.285 de unități rezidențiale în dezvoltări livrate sau aflate în construcție erau deja vândute, ceea ce înseamnă că echipa de vânzări avea un portofoliu de 1.143 de unități rezidențiale disponibile pentru vânzare.

„Mai mult, estimăm că în prima jumătate a anului 2023 vor începe pre-vânzările pentru alte 1.167 de unități din primele faze ale dezvoltărilor One Lake District și One Lake Club, ceea ce va asigura un flux de numerar constant pentru compania noastră. În plus, continuăm să căutăm în permanență noi oportunități în piață, care ne vor permite să construim un portofoliu solid pentru anii următori, oportunități precum One Cotroceni Towers, cea mai recentă dezvoltare pe care am anunțat-o, sau One Downtown și One Plaza Athénée, ambele dezvoltări care vor consolida strategia noastră de regenerare urbană în centrul istoric al Bucureștiului”, a mai spus Victor Căpitanu.

Citeste si: One United Properties cumpără o clădire abandonată din centrul...

Vânzările de locuințe au susținut veniturile compeniei

Creșterea cifrei de afaceri a companiei a fost susținută de o creștere cu 9% a veniturilor din vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 769,5 milioane de lei în 2022 față de 703,3 milioane de lei în 2021.

Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 29% față de anul precedent, ajungând la 318,9 milioane de lei, datorită dezvoltărilor importante care se apropie de finalizare; totuși, acest venit a scăzut comparativ cu rezultatul pe nouă luni, din cauza demarării vânzărilor la dezvoltările a căror construcție a început în T4 2022. Acest lucru a generat o marjă netă de 41% pentru 2022, o creștere cu șase puncte procentuale față de rezultatul din 2021.

În 2022, One United Properties a vândut și pre-vândut 599 de apartamente cu o suprafață totală de 52.724 mp, 978 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, precum și apartamente aflate în stadiu incipient de construire pentru 169,2 milioane de euro. La 31 decembrie 2022, 62% din apartamentele aflate în dezvoltare au fost vândute.

Citeste si: Andrei Diaconescu: Apartamentele s-ar putea scumpi accelerat în...

Excluzând cele 1.080 de unități rezidențiale de la One Floreasca Towers, One High District și One Mamaia Nord 2 care au fost adăugate în portofoliul echipei de vânzări abia în T4 2022, 82% dintre apartamente erau deja contractate la sfârșitul anului. Sumele care urmează să fie primite în baza contractelor încheiate cu clienții la 31 decembrie 2022 sunt de 231 milioane euro în numerar suplimentar până în 2025.

„Continuăm să dezvoltăm orașul în mod responsabil, respectând și fiind preocupați de regenerarea urbană a Bucureștiului și ținând cont de standardele ESG de ultimă generație. Estimăm că, în contextul actual, în care siguranța și sustenabilitatea dezvoltărilor cresc în sfârșit ca importanță pentru consumatorii finali, cererea de a locui în comunitățile pe care le creăm va rămâne una accelerată. Acest lucru este deja vizibil prin rezultatele generate în ultimele trei luni ale anului 2022, când 28% din noile unități adăugate în portofoliul echipei noastre de vânzări au fost pre-vândute în mai puțin de un trimestru.

Citeste si: Blocajul urbanistic din București va mai dura 2-3 ani

Vânzări excelente au fost înregistrate în special în cadrul dezvoltării noastre de amploare cu 786 de unități, One High District, unde 35% din apartamente au fost vândute în primele două luni de la lansare, dar și în cazul dezvoltării One Herăstrău Vista, unde în șase luni de la începerea lucrărilor, 64% dintre unități au fost deja vândute, demonstrând astfel potențialul extraordinar pe care One United Properties îl are pe diverse segmente de clienți”, a declarat și Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

Între T4 2022 și T1 2023, One United Properties a primit autorizații de construire pentru One Mamaia Nord 2, One High District, One Floreasca Towers, One Lake Club și One Lake District, unde vor fi dezvoltate în total 3.733 de apartamente în următorii 3-4 ani. Până acum, pre-vânzările au început la One High District, One Floreasca Towers și One Mamaia Nord 2, în timp ce pre-vânzările la One Lake Club (Faza 1) și One Lake District sunt estimate să înceapă în următoarele luni.

Citeste si: CEO Bittnet: De anul acesta ne concentrăm pe extragerea de profit...

Andrei Diaconescu (stânga) și Victor Căpitanu, co-fondatorii One United Properties - sursa foto: One United Properties

Veniturile din chirii office au crescut de 9 ori

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de diviziile office și retail, au înregistrat o creștere de 9 ori, ajungând la 60,3 milioane de lei. Acest rezultat a fost susținut de veniturile obținute din chiriile de la One Tower, care este închiriat 100%, și One Cotroceni Park Faza 1, care este închiriat în proporție de 87% și care urmează să genereze venituri complete, deoarece unii chiriași se află în faza de amenajare.

De asemenea, acest rezultat a inclus și veniturile One Victoriei Plaza, care a fost achiziționată în T3 2022 cu un grad de ocupare de 100%, precum și de impactul generat de Bucur Obor, achiziționat în T1 2022 și consolidat în cadrul diviziei de retail a companiei. La 31 decembrie 2022, portofoliul de birouri al companiei însumează o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 138.000 mp de spații de birouri.

Citeste si: Doi giganți auto japonezi anunță cele mai mari creșteri salariale...

Împreună cu portofoliul de retail, care include în principal Bucur Obor și One Gallery, portofoliul total de închirieri comerciale al One United Properties are un GLA de peste 180.000 mp. Veniturile din chirii vor continua să crească trimestrial, aducând o pondere și mai semnificativă în 2023 datorită livrării One Cotroceni Park Faza 2 și a unui portofoliu comercial general mai extins, inclusiv One Victoriei Plaza și Bucur Obor.

Compania are terenuri de peste 61.000 mp pentru dezvoltări rezidențiale în București

La 31 decembrie 2022, One United Properties avea 61.108 mp de terenuri pentru viitoare dezvoltări rezidențiale în București, cu o suprafață supraterană construibilă brută (GBA) de 248.950 mp. Deja în primele două luni ale anului 2023, portofoliul de terenuri a crescut la 105.971 mp, cu o suprafață supraterană construibilă brută de 434.939 mp, ca urmare a achiziționării unui teren de 4,5 hectare pe Șoseaua Progresului 56-80, în sectorul 5 din București, unde compania intenționează să construiască o dezvoltare mixtă, One Cotroceni Towers.

Toate aceste terenuri incluse în portofoliul de terenuri sunt în prezent în faza de planificare. Grupul estimează construirea a peste 2.800 de apartamente și unități comerciale în cadrul unor dezvoltări precum One City Club, One Herăstrău City și One Cotroceni Towers, precum și aproape 60.000 mp de spații de birouri în Faza III și IV a One Cotroceni Park.

În plus, One United Properties are aproximativ 40.000 mp de clădiri pentru restaurare și dezvoltare ulterioară, inclusiv monumente importante de regenerare urbană, cum ar fi One Plaza Athénée, One Downtown, One Gallery și One Athénée. În plus, perspectivele pentru viitoare achiziții de terenuri sunt unele solide.

Sursa foto: One United Properties

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: