Probleme cu consumul de droguri în școlile românești: planul lui Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marţi, că încep să crească cotele consumului de droguri în şcoli, subliniind că va avea discuţii şi cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, pentru ca la începutul anului de învăţământ să existe un program coerent în ceea ce priveşte această problemă.

"Nu avem încă un flagel în ceea ce priveşte bullying-ul sau violenţa, în schimb încep să crească cotele în ceea ce priveşte consumul de droguri în şcoli şi nu trebuie să ascundem acest lucru, trebuie să vorbim despre el, trebuie psihologi în învăţământ, în şcoli, care să ajute copiii care au căzut în această tentaţie, pentru că vorbim, totuşi, de nişte copii, nişte adolescenţi. Trebuie ajutaţi să depăşească cât mai repede. Nu sunt o paria a societăţii. Dimpotrivă, dezvoltarea aduce şi astfel de lucruri. Statul român are obligaţia de a interveni şi de a face tot efortul. O să avem o discuţie şi cu domnul ministru de Interne şi eu cred că putem începe pe 15 septembrie sau când începe noul an şcolar să avem un program coerent în ceea ce priveşte consumul de droguri în şcoli, mai ales în zonele urbane aglomerate", a declarat Ciolacu, la Ministerul Educaţiei, după o întâlnire de lucru cu ministrul Ligia Deca, conform Agerpres.ro.



El a adăugat că, în perioada următoare, mai ales în condiţiile în care este vacanţă, ar trebui ca Ministerele Educaţiei şi de Interne să vină cu soluţii privind prevenţia violenţei în şcoli.



"Ar trebui, împreună cu Ministerul de Interne, mai ales în această perioadă de vacanţă, să n-o pierdem, să nu venim numai când începe şcoala să facem modificări. Trebuie să profităm de această perioadă de vacanţă şi să acoperim cât mai bine violenţa în şcoli, nu să intervenim numai atunci când se întâmplă ceva. Partea de prevenţie este mai importantă decât intervenţia propriu-zisă. Să nu ne mai ascundem. N-avem violenţe foarte mari. Vedem cu toţii că suntem campioni la ştiri negative, când există ceva negativ în lume sau în România, sunt primele ştiri care încep buletinele de ştiri", a arătat prim-ministrul.

Sursa foto: Guvernul României/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: