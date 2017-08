Catalin Boltasu are o cariera dubla: este senior associate in cadrul companiei de avocatura Rubin, Meyer, Doru si Trandafir si liderul si chitaristul formatiei Jinxy Von D`Ers, cu care a cantat pe scena festivalului Electric Castle in acest an. Cum se impaca cele doua activitati?

Nu stiu altii cum sunt, dar eu, cand imi amintesc de perioada liceului, imi vin in minte doua dintre obiectivele nerealizate in acea perioada: sa devin avocat si sa stiu sa cant la chitara. Avocat nu am devenit si, cel mai probabil, nu voi mai deveni, de chitara m-am apucat de-abia acum doi ani, iar acum urmeaza sa ma intalnesc cu un om care face ambele lucruri – avocatura si cantatul la chitara –, la nivel profesionist. Cu aceste ganduri ma indrept spre intalnirea cu Catalin Boltasu, avocat de profesie si rocker prin vocatie.

Ajung la locul intalnirii, o terasa din Centrul Vechi din Bucuresti, unde Catalin ma asteapta deja, imbracat ”de birou”, dar cu cateva bratari ”de rocker” la mana. Ne salutam si trec rapid in revista, mental, informatiile pe care le-am citit despre el pe site-ul companiei de avocatura: senior associate in cadrul companiei de avocatura Rubin, Meyer, Doru si Trandafir, avocat specializat in litigii comerciale si civile si proceduri de restituire ale proprietatilor confiscate abuziv de catre regimul comunist.

Avocatura: de la internship-ul din facultate, la reprezentarea unor nume grele

Incepem discutia cu avocatura. ”Am venit la facultate aici, eu nu sunt din Bucuresti de loc, sunt din Oltenia, de langa Craiova, am venit in 2003, am terminat studiile in 2007. Traseul a fost cel clasic: am facut facultatea la stat, am avut ceva internship-uri in facultate in anul 3, dupa care am intrat in barou si din 2008 sunt la firma Rubin, Meyer, Doru si Trandafir. A fost un internship de cateva luni dupa facultate, dupa care am inceput ca avocat junior. De atunci sunt la ei, acum ma ocup de partea civila si comerciala in principal, atat litigii, cat si partea de consultanta”, povesteste Catalin Boltasu.

Compania pentru care lucreaza este cunoscuta in prezent pentru consultanta in avocatura de business catre clienti importanti din strainatate, dar si din tara. In trecut, s-a facut remarcata in special pentru retrocedari ale unor proprietati cu renume. Una dintre ele este Castelul Bran, restituit mostenitorilor Principesei Ileana a Romaniei in anul 2006.

De asemenea, firma a reprezentat interesele familiei Ausnit in toate dosarele de restituire a contravalorii actiunilor detinute in foste societati nationalizate in timpul regimului comunist, dar si pentru consultanta in vanzarea de catre familia Ausnit a cladirii istorice cunoscuta astazi sub numele de Palatul lui Becali. Proprietatea, construita in 1920, copie a Muzeului Rodin din Paris, a fost achizitionata in 2007 de catre Gigi Becali, finantatorul echipei de fotbal FCSB, cunoscut si sub numele de ”latifundiarul din Pipera”. Firma de avocatura Rubin, Meyer, Doru si Trandafir a reprezentat cu succes si interesele unei alte familii importante pentru economia romaneasca interbelica, si anume Malaxa, tot in vederea restituirii contravalorii unor actiuni detinute in foste companii nationalizate de regimul comunist.

Catalin Boltasu a preluat o parte din activitatea de dupa retrocedarea Castelului Bran - Rubin, Meyer, Doru si Trandafir a continuat colaborarea cu familia Habsburg si dupa retrocedare in privinta administrarii proprietatii –, precum si alte dosare ale familiilor Habsburg, Ausnit, Malaxa si nu numai. De asemenea, Catalin face parte din echipa care reprezinta principalul actionar privat al combinatului Oltchim Ramnicu Valcea.

Muzica, o vocatie inca din clasa a noua; acum, o face dupa program

In acest punct al discutiei, ii spun lui Catalin ca am fost placut surprins de faptul ca, anterior intalnirii, mi-a trimis un press kit (o prezentare ce cuprinde informatiile esentiale) despre Jinxy Von D`Ers, formatia de rock alternativ pe care a fondat-o anul trecut. ”Eu cred in aceste lucruri, nu sunt in zadar. Press kit-ul este ca o carte de vizita, cei cu care interactionezi – reprezentanti ai presei, organizatori de festivaluri etc – vad ca te raportezi la ei intr-un anumit fel. E bine sa ai totul pus intr-un singur loc, fara sa dai mail-uri kilometrice, fara sa dai 1.000 de link-uri. E mai bine sa dai un pachet, fara vorba multa – asa am invatat eu in anii astia”, detaliaza Catalin Boltasu, a carui experienta muzicala la nivel profesionist este aproximativ egala cu cea din avocatura.

Prima trupa in care a activat se numea Snapjaw si aborda stilul trash metal. In 2009, cand acel proiect a luat sfarsit, Catalin a fondat Blue Nipple Boy, o trupa de reggae cu influente rock, cu care a concertat atat in Romania, cat si in strainatate, in cluburi si la festivaluri din 10 tari. Din cauza problemelor de sanatate ale vocalistului, proiectul a fost pus pe hold si asa a luat nastere Jinxy Von D`Ers, formatie compusa in prezent, dupa schimbarea vocalistei in luna februarie, din Iris Danciu (voce), Catalin Boltasu (chitara), Dragos Popa (chitara bas) si Nestor Petrus (tobe).

De notat este ca activitatea din avocatura a influentat-o semnificativ si pe cea muzicala, in special in privinta chestiunilor organizatorice si administrative. ”Eu nu am avut probleme in contracte niciodata. Avocatura m-a ajutat si in discutii, te intalnesti cu diversi oameni care iti ofera oportunitati si e important sa intelegi ce ai de facut. Nu-ti spune nimeni clar, ca la un training, care sunt pasii, trebuie sa inveti procesul cam de unul singur si sa speculezi ce-ti poate aduce beneficii tie ca proiect”, spune Catalin Boltasu, adaugand ca reuseste sa impace cele doua activitati, desi nu este usor.

”Sunt o fire destul de organizata, muzica e o pasiune veche, o fac inca din liceu, atunci am inceput sa cant la chitara, in clasa a noua. In prezent, muzica o fac dupa program, in timpul liber, astfel incat sa avem o repetitie sau doua pe saptamana, sa lucram la piese noi, la albume. Deplasarile sunt, din fericire in week-end, in majoritate. Asa imi calculez si zilele libere, daca sunt festivaluri joia sau vinerea, le impart astfel incat sa nu exagerez. Cei de la firma stiu care sunt preocuparile mele in afara avocaturii, incerc sa nu incurc lucrurile, pentru ca nu e ok pentru niciun angajator. La firma imi fac treburile, evident ca mai avem cate o discutie despre ce mai fac cu muzica, dar altfel nu le impreun.”

Organizarea dupa principii de business da roade si in muzica

Organizarea este de altfel un element pe care Catalin il aplica si in ceea ce priveste formatia. Avocatul-rocker spune ca muzica ocupa o parte serioasa din viata lui, nu este doar un hobby sau un motiv de a se vedea la sala de repetitii cu colegii pentru a bea o bere si a mai canta cate ceva. ”E greu, pentru ca avocatura nu e neaparat o chestie freelance, in care azi ai chef sa lucrezi, maine n-ai chef, dar fiind si vechi in firma, reusesc sa gestionez lucrurile. Incercam, cu formatia, sa ne tinem de obiective, sa stabilim ce facem cu proiectul, sa punem deadline-uri, sa pregatim show-uri, sa alergam dupa festivaluri. Lucram cu o casa de discuri, dar in 2017 trupa face cam 90% din tot ce vede publicul. Ei ne sustin pe partea de distributie, sfaturi, pareri, ce mai avem de facut”, spune Catalin Boltasu, cu referire la contractul cu Universal Music Romania, casa de discuri care are ”de vreo trei ani, aplecare si interes spre a lua in portofoliu si trupe alternative, chiar rock”.

Contractul cu Universal Music Romania a venit tot ca o consecinta a unei abordari profesioniste a activitatii muzicale. ”Pregateam single-ul de debut, So Alive, si le-am scris: asta-i piesa, asta-i proiectul. Am facut o prezentare: unde suntem, ce vrem sa facem si unde vrem sa ajungem. Raspunsul a venit foarte repede: Felicitari, daca asta-i directia, hai sa colaboram”, spune Catalin Boltasu.

Aceasta abordare ce foloseste principii de organizare din business, nu a intarziat sa dea roade, Jinxy Von D`Ers sustinand, in ultimele luni, o serie de concerte pe scene mai mici sau mai mari din Romania, printre acestea numarandu-se nume cunoscute precum Electric Castle sau Shine.

”Din februarie incoace, odata cu schimbarea vocalistei, am atins niste obiective importante legate de prezenta la festivaluri, de exemplu Electric Castle, un festival mare, concureaza cu multe din Europa. Am ajuns acolo in urma unei competitii cu vot direct din partea publicului, iar cele mai votate patru trupe au cantat la festival, noi ne-am clasat pe locul doi, la cateva zeci de voturi de primii clasati. Ne-a bucurat foarte tare. La Electric Castle am fost in ziua 1 si, desi am cantat la ora 16, cred ca a fost un avantaj, pentru ca lumea avea chef de concerte. Am avut public peste asteptari, au fost cateva sute de oameni acolo, au aplaudat, am interactionat”, povesteste Catalin Boltasu, adaugand ca, indiferent de numarul spectatorilor, o formatie, mai ales daca este la inceput de drum, trebuie sa aiba intotdeauna un comportament profesionist.

”Partea cu festivalurile e foarte importanta si nu conteaza, mai ales cand e proiectul nou, cata lume e in fata, ci conteaza ca acolo sunt multi parteneri si daca show-ul suna prost, atunci ti se pune o eticheta mai putin buna, care te afecteaza. Te vad oameni care au agentii de booking, te vad promoteri, te vede casa de discuri, te vede organizatorul festivalului, iar imaginea e foarte importanta.”

Ca o parere personala, dar si ca un deziderat, Catalin Boltasu crede ca va depasi cu noul sau proiect muzical, Jinxy Von D`Ers, performantele obtinute cu formatia Blue Nipple Boy. ”Nu vrem sa fim old school cum era acum 20 de ani, nu vrem sa fim atat de rock&roll cum erau trupele la inceputul anilor `90, desi avem influente precum Incubus, Alice in Chains, Guano Apes. E important chiar si cand compunem sa ne gandim la radio, pentru ca daca facem o chestie mult prea nisata este complicat sa prinzi difuzari. Chiar daca e mai laxa un pic treaba la radiouri, daca esti mai pe extrem nu ajungi pe post. Asta le spun si colegilor: sa nu fim comerciali, dar muzica sa fie cat de cat digerabila. Cand scriem si facem piese ne gandim la refrene cat mai catchy si am primit feedback de la oameni de radio care ne-au spus ca melodiile noastre raman in cap si le fredonezi. Scriem la radio, le trimitem piese, am o baza mare de contacte, adunata in toti acesti ani, fara sa fim insistenti. Daca le place, difuzeaza, iar pana acuma le-a placut”, explica Catalin Boltasu.

Planurile rockerului care a lucrat pentru familiile Ausnit si Malaxa

Pana in prezent, piesa ”Glow”, prima lansata in noua componenta a formatiei, le-a placut si a fost difuzata celor de la posturile de radio Guerrilla, Tananana, Radio Romania Cultural, Radio Trib si Eclectic FM, precum si mai multor posturi de radio locale.

Pentru Catalin Boltasu si Jinxy Von D`Ers urmeaza un concert in cadrul Green Sounds Festival (18-20 august, Bucuresti), un altul la festivalul Awake din Mures (1-3 septembrie), lansarea unui nou single, in toamna si lansarea primului album al formatiei, cel mai probabil la anul, in februarie sau martie, potrivit lui Catalin Boltasu.

Interviul se apropie de sfarsit, dar nu se va termina inainte sa-l intreb pe Catalin despre finantarea formatiei. ”Finantarea e personala, contribuim cu totii, fiecare cum poate, platim studiouri, sala de repetitii, mai castigam bani din concerte, mai punem bani deoparte de acolo. Financiar e dificil, noi in momentul de fata suntem ca in prima faza a unei afaceri: trebuie sa investesti tu, din banii tai, de la banca, din alte parti”, vine raspunsul lui Catalin Boltasu, in care poti distinge nuante de muzician, dar mai ales de antreprenor.