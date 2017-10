Departamentul de stat american a anuntat ca acordul in valoare de 15 miliarde de dolari reprezinta un progres in ceea ce priveste securitatea nationala a SUA si obiectivele de politica externa, potrivit News.ro.

De asemenea, va intari securitatea Arabiei Saudite si in zona Golfului in fata amenintarilor iraniene si a celor regionale.

Anuntul vine la o zi dupa ce Arabia Saudita a decis sa cumpere sisteme de aparare aeriana din Rusia.

Agentia Pentagonului pentru coperare in probleme de securitate si aparare a precizat ca acordul nu va afecta echilibrul militar in regiune.

Sistemele THAAD sunt desfasurate in Coreea de Sud pentru a o proteja in cazul unui eventual atac cu rachete din partea Coreei de Nord. Numerosi sud-coreeni au avut obiectii, exprimand temeri legate de faptul ca ar putea deveni tinte si ca ar putea fi puse in pericol vietile celor aflati in apropierea poligonului de lansare.

Si China si-a exprimat opozitia fata de acest sistem, spunand ca va afecta echilibrul de securitate regional.

Sursa foto: WhiteHouse.gov