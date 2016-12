MedLife (M) a intrat oficial in ringul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), actiunile furnizorului de servicii medicale fiind tranzactionate la debut la un pret de 26,6 lei/titlu, cu 2,3% peste valoarea stabilita in oferta publica initiala (IPO). Cum a fost intampinata compania de reprezentantii pietei de capital in prima zi pe bursa.

IPO-ul MedLife a reprezentat prima listare de succes a unei companii private din ultimii opt ani pe BVB si totodata cea mai mare oferta publica initiala facuta vreodata de o companie privata in piata locala. IPO-ul MedLife a valorat 230 mil. lei (50,8 mil. euro), furnizorul de servicii medicale fiind astfel evaluat pe bursa la 522,4 mil. lei (115,5 mil. euro). Oferta a fost intermediata de Raiffesen si brokerii de la Wood&Co.

“Cu siguranta le voi spune colegilor mei care lucreaza in private equity ca Bursa de Bursa de Valori Bucuresti este ‘open for business’ pentru companiile de talie medie, aflate in crestere si care au un track record solid. BVB reprezinta in momentul de fata o optiune reala de exit dintr-o investitie de private equity”, a mentionat Bill Watson, managing partner V4C.

Fondul de private equity V4C Eastern Europe Holding V Limited si-a vandut intreaga participatie (36,25%) in cadrul IPO-ului, in timp ce IFC, diviza de investitii a Bancii Mondiale, a vandut 7,75%.

“Personal, atunci cand intru intr-o camera, primul meu instinct este sa gasesc iesirea din acea camera (“finding an exit”). Fondurile de private equity vor sa aiba optiuni si este unul dintre lucrurile asupra caruia ne concentram si noi. Este pentru prima data cand un fond de private equity foloseste Bursa de Valori Bucuresti ca optiune de exit”, a mai adaugat Watson.

IFC s-a angajat sa nu isi vanda pachetul ramas de actiuni MedLife (5%) in urmatoarele sase luni, iar reprezentantii institutiei spun ca momentan nu anticipeaza o vanzare nici dupa expirarea acestei perioade.

“Deocamdata ramanem in societate cu un pachet de aproape 5%. O vanzare ulterioara depinde de piata si de cat timp va fi nevoie de noi in companie. Atunci cand are loc un astfel de proces [de listare] este important sa se vada in continuare ca avem incredere in societate. Cred ca din punct de vedere al profitabilitatii suntem extrem de aproape de recordul pe care l-am avut in cazul detinerii din cadrul BCR. Suntem multumiti de pret, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care ramanem actionari MedLife”, a declarat Ana Maria Mihaiescu, seful reprezentantei IFC pentru Romania.

De cealalta parte, intrebat daca este multumit de pretul final al IPO-ului, reprezentantul V4C Eastern Europe Holding a declarat ca “discutii legate de preturi pot exista mereu, insa in cele din urma piata are dreptate”. Oferta MedLife s-a vandut la un pret final de 26 lei/actiune, cu 25% mai putin decat nivelul maxim de 35 lei/actiune prevazut in prospectul ofertei, dar in linie cu asteptarile analistilor din piata.

Intermediarii ofertei nu au oferit detalii cu privire la nivelul subscrierilor pe transa investitorilor institutionali si nici cu privire la categoriile de investitori care au subscris in IPO.

Ursache, ASF: Comparativ cu deficitul de imagine adus de piata asigurarilor, piata de capital a reusit performante in 2016

Comparativ cu deficitul de imagine adus de piata asigurarilor, piata de capital a reusit performante in 2016. Simpla includere pe lista scurta a pietelor ce pot fi promovate in categoria ‘emergente’ a reprezentat ceva extraordinar. Astazi a venit si cadoul pentru investitori, care se numeste MedLife. Este un semnal important in perspectiva unui an 2017 care va aduce multe pachete ale companiilor de stat in piata de capital. In sfarsit clasa politica romaneasca a inteles ca nu poti obtine o transparenta mai mare decat prin listarea pe bursa – Mircea Ursache, vicepresedinte Autoritatea de Supraveghere Financiara

Marcu, Medlife: Antreprenorii romani trebuie sa isi listeze companiile pe bursa daca vor sa ramana lideri in domeniile unde activeaza

Listarea MedLife este un succes al capitalului romanesc si al pietei de capital romanesti. Invit in mod special antreprenorii romani sa se gandeasca bine la faptul ca daca doresc sa ramana lideri in domeniile lor, ‘poarta’ catre aceste obiectiv este listarea la bursa – Mihai Marcu, actionar majoritar MedLife

Anghel, BVB: Speram ca succesul MedLife sa fie urmat de tot mai multi antreprenori