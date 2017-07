Platforma Romania 100 , initiata de Dacian Ciolos, atrage atentia asupra faptului ca un ordin propus de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, reintroduce sistemul de "pile, cunostinte si relatii" in constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului. Mai exact, se doreste anularea unui ordin semnat de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, prin care membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii erau selectati printr-un proces transparent, iar medicii romani din strainatate puteau fi membri in aceste comisii.

Guvernul PSD-ALDE, prin ministrul Sanatatii, Florian Bodog, vrea sa anuleze ordinul 1355/2016 prin care membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii sunt selectati printr-un proces transparent, care tine cont de criterii de profesionalism si integritate, iar medicii romani din strainatate puteau fi membri in aceste comisii.

Astfe, printre propunerile Ministerului Sanatatii de modificare a OMS 1355/2016 se afla: eliminarea unor reglementari legate de incompatibilitati, anularea posibilitatii reprezentantilor pacientilor sa fie invitati la sedintele de lucru, se abroga intreaga metodologie de selectie pe criterii obiective a membrilor comisiilor de specialitate, se arata pe Platforma Romania 100.

In ordinul semnat, in decembrie 2016, de catre fostul ministru Vlad Voiculescu, profesionalismul candidatilor este evaluat pe baza unui punctaj transparent, care tine cont de criterii precum: activitatea clinica si didactica, prezenta atestatelor si supraspecializarilor, experienta profesionala internationala, publicarea de articole si de carti medicale, desfasurarea de studii clinice, colaborarile cu organizatii nonguvernamentale ale pacientilor.

Totul va fi din nou politizat! Se face din nou loc vechiului sistem de promovare foarte bine cunoscut romanilor: "PCR - Pile, Cunostinte, Relatii". Selectia membrilor comisiilor va sta din nou in pixul ministrului. Iar interesele pacientilor, ale profesiei medicale si ale sistemului in ansamblu sa mai astepte. Sistemul sunt ei Vlad Voiculescu, pe Facebook

Platforma Romania 100 solicita organizarea unei dezbateri publice pe acest subiect si aplicarea Ordinului 1355/2016 in forma sa actuala.

In anul 2016, in sistemul sanitar romanesc lucrau 57.300 de medici, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Incepand cu anul 2007, si-au manifestat dorinta de a lucra in afara tarii peste 43.500 de cadre medicale, in a caror pregatire statul roman a investit circa 3,5 miliarde de lei. De asemenea, sondajele arata ca aproximativ 85% din absolventii de medicina vor sa profeseze in strainatate.

Pacientii cer Ministerului Sanatatii sa fie inclusi in comisiile de specialitate

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania solicita Ministerului Sanatatii sa includa si un reprezentant al asociatiilor de pacienti in comisiile de specialitate ale MS ca membru observator, considerand ca in acest fel pacientii pot contribui cu o radiografiere concreta a problemelor cu care se confrunta, potrivit News.ro.

Consideram ca este important ca un reprezentant al asociatiilor de pacienti sa faca parte din comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii ca membru observator, intrucat perspectiva pacientului despre care se tot vorbeste in spatiul public sa devina mai mult decat un slogan. Reprezentantii asociatiilor de pacienti pot contribui cu o radiografiere concreta a problemelor cu care se confrunta pacientii pe problema respectiva. In plus, o astfel de masura ar duce la transparentizarea unor decizii luate de Ministerul Sanatatii, care afecteaza in mod direct pacientii Radu Ganescu, presedintele COPAC

Proiectul de Ordin privind componenta, atributiile, regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii este in dezbatere publica si se afla pe site-ul ministerului. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii sunt organisme consultative permanente care furnizeaza expertiza necesara pentru coordonarea retelei de asistenta medicala.

Potrivit proiectului, Ministerul Sanatatii va avea 59 de comisii de specialitate, fata de 28 cate exista in prezent, iar zece dintre acestea vor fi destinate specialitatilor pediatrice, iar membrii acestor organisme vor fi personalitati cunoscute in domeniul lor de competenta.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a explicat ca activitatea comisiilor de specialitate se desfasoara cu dificultate la ora actuala din cauza unui numar semnificativ de demisii inregistrate in randul membrilor acestora si ca este nevoie de astfel de comisii pentru fiecare specialitate, tinand cont ca le-au fost sporite atributiile.

De asemenea, comisiile vor elabora propuneri pentru pachetele de servicii medicale, vor colabora cu societatile stiintifice sau asociatiile profesional-stiintifice in problemele majore ori de interes national, vor stabili competentele incluse in pregatirea pentru specialitate, vor alcatui tematicile examenului de medic specialist si primar si bibliografiile aferente, a mai spus Bodog.

Potrivit proiectului supus dezbaterii publice, membrii comisiilor de specialitate sunt numiti in urma unui proces de consultare a Ministerului Sanatatii cu universitati de profil, cu societati profesionale si cu Colegiul Medicilor din Romania, iar membru al comisiilor poate fi "orice profesionist in domeniul medical respectiv, avand activitate profesionala, de cercetare medicala, didactica sau academica apreciata in sistemul de sanatate". Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii se supun regimului conflictelor de interese si incompatibilitatilor prevazute de lege, au obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor documentelor discutate in cadrul comisiei, cu exceptia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului Sanatatii, sunt obligati, in termen de 30 de zile de la numire, sa intocmeasca si sa depuna o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le-au desfasurat in ultimul an calendaristic anterior momentului numirii.

Proiectul mai prevede ca membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii sunt "personalitati de notorietate, cunoscute in domeniul acestora de competenta" si care nu detin functii remunerate sau neremunerate in cadrul companiilor producatoare, detinatoare de autorizatii de punere pe piata si distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatura sau echipamente medicale, nu detin parti sociale sau actiuni in cadrul companiilor producatoare, detinatoare de autorizatii de punere pe piata si distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatura sau echipamente medicale, la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I au mai mult de 5% din capitalul societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor, medicale. In situatia in care membrii comisiilor de specialitate nu mai intrunesc respectivele conditii, acestia au obligatia de a informa Ministerul Sanatatii.

In situatia in care un membru al unei comisii de specialitate a participat in ultimul an calendaristic la studii clinice care implica medicamente (DCI-uri) ale companiilor producatoare, detinatoare de autorizatii de punere pe piata si distribuitoare de medicamente care sunt propuse pentru includerea pe lista medicamentelor compensate si sunt luate in discutie in cadrul sedintei comisiei de specialitate, acesta are obligatia sa completeze declaratia de abtinere si sa se retraga de la dezbateri.

Membrii comisiilor de specialitate beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acorda, la cerere, in conditiile prevazute de lege.

Proiectul este in dezbatere publica pana in 23 august.

Sursa foto: Agerpres / Cristian Nistor