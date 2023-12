GALERIE FOTO | Cum arată mașina electrică a românilor de la Allview. Modelul poate fi condus de la 16 ani

Allview a prezentat primul produs al diviziei Allview Auto, un automobil 100% electric ce poate fi condus chiar și de tinerii de 16 ani. Denumit CityZen, modelul a mai fost văzut în public, dar oficialii firmei românești au confirmat că acum s-au deschis și comenzile și, în plus, promit timpi de livrare de aproximativ 90 de zile de la momentul contractării.

O mașină electrică românească ce oferă „echipări de nivel superior”? Pare, parcă, prea greu de crezut, mai ales dacă luăm în calcul un preț de până în 8.000 de euro, cu ajutorul programului Rabla Plus. Allview cam asta promite prin CityZen, primul lor model ce va fi oferit pe piața locală, atât printr-o rețea națională de dealeri, cât și prin platforma online ce va putea accepta, în curând, comenzi directe.

Adevărul este, însă, ceva mai oriental, la fel ca și în cazul Daciei Spring. Allview CityZen este, de fapt, o mașină chinezească ce a trecut printr-un proces de rebranding. Visual Fan, compania ce deține Allview, a mai încercat marea EV-urilor cu degetul, dar, de această dată, cei de la Allview par să fie ceva mai deciși căci au anunțat deja că micul CityZen va primi alături alte două modele ce vor fi dezvăluite în 2024.

Cum se prezintă Allview CityZen, pe lângă jocul de cuvinte din nume

Mașina este, la origine, un produs al BAW International, companie din China care-l comercializează, prin diverse parteneriate, pe mai multe piețe. Mașina este disponibilă chiar și pe piața din Cambodgia, iar versiunea de bază nu are airbaguri deloc, dar oferă patru locuri. În plus, pe puntea spate se găsesc frâne pe tamburi. Allview, însă, va importa sub numele propriu versiunea de top a lui Pony, adică cea care oferă un sistem de infotainment modern și, în plus, airbag pentru șofer. Din păcate, mini-bancheta spate nu a putut să fie omologată.

Astfel, în modelul lung de 3,15 metri se găsesc doar două scaune, iar volumul portbagajului este de 810-815 litri, conform Allview. Masa mașinii este de aproape 800 de kilograme cu baterie (de tip litiu-fier-fosfat) sau circa 600 de kilograme fără aceasta. Vorbim de o baterie de 13,7 kWh care oferă o autonomie în ciclu WLTP de 170 de kilometri, puterea maximă fiind de 20 de kw sau 27,2 cai putere. Asta se traduce printr-o viteză maximă de 90 km/h, mașina având un selector între scaune care permite comutarea în modul „Sport” pentru accelerări mai vioaie.

Suspensia este independentă de tip MacPherson pe față și fixă pe puntea spate. Interiorul, vopsit cu aceeași culoare ca și exteriorul (sunt disponibile doar patru culori pe lângă bleu-verdele de pe mașina de prezentare) este dominat de cele două ecrane de pe bord. Ambele au o diagonală de 10,25 inci, iar CityZen se laudă și cu geamuri și oglinzi electrice, închidere centralizată și un sistem cu camere ce oferă o vedere de 360 de grade pentru parcări.

Allview a declarat că mașina realizează un cosnum de 8 kw/100 kilometri, dar că cifra se poate schimba în funcție de modul de folosire și de condițiile meteo. Mașina poate fi condus de tinerii cu vârsta de 16 ani cu permis B1, dar poate fi o alegere atractivă și pentru livratori. Deși nu a trecut încă prin toate testele de siguranță, CityZen ascunde o structură din oțel, iar sistemul digital integrat monitorizează și presiunea din anvelope. Modelul vine din fabrică cu cauciucuri chinezești de vară, dar exemplarul prezentat presei avea cauciucuri Debica de iarnă care nu sunt standard.

Allview speră că programul Rabla Plus nu va suferi schimbări în 2024

Compania promite că mașina poate fi comandată, cum spuneam, prin platforma online, dar și printr-o rețea de dealeri din mai multe colțuri ale țării. Livrarea ar trebui să fie posibilă în circa 90 de zile de la contractare, iar prețul este de 7.990 euro cu toate facilitățile fiscale oferite de Rabla Plus. Cu alte cuvinte, mașina costă cam 18.000 de euro, nu departe de o Dacia Spring care are un preț de bază de 20.800 de euro și oferă o autonomie și o baterie mai mare, pe lângă cele patru uși și cinci locuri.

Dar Allview speră că prima de casare, ce în prezent poate totaliza 10.800 de euro sau jumătate din valoarea totală a mașinii, nu se va schimba în 2024. În prezent, guvernanții iau în calcul o scădere graduală a valorii ecotichetelor, proces care este susținut și de unele asociații din domeniul auto. În acest context, prețul final al lui Allview CityZen ar putea crește, iar asta ar putea pune în pericol popularitatea pe termen mediu și lung a mașinii.

Tot legat de viitor, spuneam că Allview pregătește încă două lansări pentru anul viitor. Una dintre cele două modele anunțate va fi un „SUV mic”, conform oficialilor mărcii. Fără a strica vreo surpriză, noi putem presupune că este vorba de un alt model al BAW International, dar rămâne de văzut.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: