Principalele ipoteze cu privire la situatiile in care Parlamentul Romaniei aproba/nu aproba OUG 14 si efectele juridice ale deciziei, potrivit Musat & Asociatii.

OUG 13

Art I: Se modifica Codul Penal (e.g. art. 297 - Abuz in serviciu, art. 298 - Neglijenta in serviciu - abogare, art. 301 - Conflictul de Interese etc.)

Efecte:

Nepedepsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului Modificarea infractiunii de abuz in serviciu:

• paguba peste 200.000 lei

• actul sanctionat de catre legea penala sa reprezinte o incalcare a unor dispozitii exprese dintr-o lege/OG/OUG;

• diminuarea pedepsei de la 2-7 ani la 6 luni - 3 ani alternativ cu pedeapsa amenzii penale. Dezincriminarea infractiunii de neglijenta in serviciu. Dezincriminarea partiala a infractiunii de conflict de interese. Dezincriminarea faptei de neglijenta in serviciu si de conflict de interese in conditii art. 308 C. Pen. - functionar simplu.

Art. II: Se modifica Codul de Procedura Penala (e.g. art. 215/1 - Durata controlului judiciar, art. 290 - Denuntul etc.)

Efecte:

Se completeaza cazurile in care actiunea civila este lasata nesolutionata de catre instanta penala.

Se stabileste durata controlului judiciar si a prelungirilor succesive (maxim 60 de zile).

Lipsirea de efecte juridice a denuntului formulat mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Completarea procedurii referitoare la mandatul de executare a pedepsei.

OUG 14

Art. I - OUG nr. 13/2017 se abroga

Art. II - Se modifica Codul de Procedura Penala (e.g. art. 215/1 alin 2. Durata controlului judiciar, abrogari)

Art. III - Intrarea in vigoare a OUG nr. 14/2017

Efecte:

Art. I

Abrogarea integrala a OUG nr. 13/2017.

Art. II

1.Se completeaza cazurile in care actiunea civila este lasata nesolutionata de catre instanta penala.

2.Se stabileste durata controlului judiciar si a prelungirilor succesive (maxim 60 de zile).

3.Se elimina restrictionarea efectelor denuntului la 6 luni (introduse prin OUG 13).

4. Se elimina completarea procedurii mandatului de executare a pedepsei (introdusa prin OUG 13).

Parlamentul aproba OUG 14

OUG nr. 13/2017 nu va produce niciun efect juridic.

Nu se vor semnala situatii de aplicare a legii penale mai favorabile - OUG nr. 13/2017 neintrand niciodata in vigoare.

Intra in vigoare modificarile prevazute la art. II din OUG nr. 14/2017.

Parlamentul NU aproba OUG 14

OUG nr. 13/2017 va produce efecte juridice, intrand in vigoare.

Vor intra in vigoare toate modificarile prevazute la art. I si II din OUG nr. 13/2017.

Se va putea aplica legea penala mai favorabila tuturor cauzelor penale (continut constitutiv, pedepse, eventuale dezincriminari etc.).

Daca prin legea de aprobare este respinsa OUG 13/2017, aceasta isi va inceta efectele de la data legii de respingere (art. 115 din Constitutie).

Orice efecte produse pana la acest moment vor putea atrage aplicarea legii penale mai favorabile.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com