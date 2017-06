Cu o rata de penetrare inca scazuta, de 8-9% din populatia activa, piata pensiilor facultative are inca un potential urias de crestere. Pe fondul proiectelor tot mai constante de educatie financiara derulate de actorii si institutiile pietei si a dinamicii din piata muncii, perspectivele nu pot fi decat foarte bune, a declarat Corina Cucoli, director general al Certinvest Pensii, in emisiunea Profesionistii in Investitii.