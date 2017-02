Noi proteste antiguvernamentale au fost anuntate, pe Facebook, pentru weekend. In Piata Victoriei din Capitala, precum si in Piata Sfatului din Brasov, parintii sunt asteptati, sambata, cu copiii, pentru o „lectie de educatie civica”, iar la Timisoara, protestul va avea loc in Piata Victoriei din municipiu, sub sloganul „Hranim porumbeii, nu coruptia!”. In Piata Mihai Viteazul din Craiova manifestantii vor citi Constitutia Romaniei. Si pentru duminica au fost anuntate proteste in Bucuresti, Cluj-Napoca si Galati. La proteste vor fi impartite insigne #rezist.

Sambata, protestul din Piata Victoriei din Capitala este programat sa inceapa la ora 11.00 si sa se incheie in jurul orei 15.00, potrivit News.ro. "Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii. Sambata, asa cum ne-ati propus, hai sa luam copiii de mana, in brate, in carucioare, pe umeri si sa facem cel mai pasnic si colorat protest! Ne vedem in Piata Victoriei incepand cu ora 11:00”, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.

Potrivit postarilor, copiii se vor juca si vor desena cu creta pe asfalt. Un eveniment similar va avea loc si in Piata Sfatului din Brasov, unde si-au anuntat prezenta in jur de 50 de persoane. De asemenea, in Timisoara, protestul de sambata se va desfasura sub sloganul „Hranim porumbeii, nu coruptia”, iar manifestantii sunt asteptati in Piata Victoriei de la ora 13.00 pentru a hrani porumbeii.

"Mamici cu copii, dar nu numai mamici, ci si alti timisoreni, sunt asteptati cu totii sambata, in Piata Victoriei, la ora 13.00, pentru a hrani porumbeii. Este recomandat sa aduceti grau sau alta hrana pentru porumbei. Va exista si la fata locului hrana oferita de catre organizatori, insa este posibil sa nu fie de ajuns. Iar ca sa nu ne speriem de intimidarile PSD pornite prin Protectia Copilului precizam ca prezenta copiilor la acest eveniment nu contravine in vreun fel legislatiei in vigoare. Vor fi si cantece pentru copii, iar cei mari vor primi banderole #rezist”, au scris organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

„Craiova citeste Constitutia Romaniei” sambata, de la ora 14.00, in Piata Mihai Viteazul. „Sambata aceasta ne intalnim sa citim impreuna, dar fiecare pentru el, Constitutia Romaniei. Nu dorim sa pornim o dezbatere, nici sa ii comentam textul, ci doar sa il citim public pentru a le arata ca ne pasa cu adevarat de esenta problemei. Haideti sa le aratam ca rezistam impreuna, intr-un mod inteligent!”, se arata pe pagina evenimentului.

Manifestantii sunt invitati sa aduca cu ei textul Constitutiei printat sau in format electronic, pentru a protesta prin lectura, fara sa strige sau sa scandeze. Protestele din Bucuresti continua si duminica, in Piata Victoriei, unde si-au anuntat prezenta pe Facebook peste 4.000 de persoane. Duminica, manifestantii vor iesi in strada pentru a cere demisia Guvernului si in Galati si Cluj-Napoca.

In Piata Victoriei ar putea fi impartite banderole cu hashtag-ul „rezist”

Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia ucide, duminica, in Piata Victoriei din Capitala ar putea fi impartite 5.000 de banderole cu hashtag-ul „rezist”. Mai mult, au fost realizate peste 27.000 de insigne inscriptionate „#rezist”, care au fost distribuite in mai multe orase din tara si in diaspora, a declarat, pentru News.ro, Catalin Tenita, unul dintre fondatorii grupului de actiune civica Geeks for Democracy si, alaturi de Viorel Micescu, directorul executiv al Centrului de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale (CENTRAS), initiatorul ideii.

Potrivit acestuia, insignele au fost deja distribuite incepand de marti seara in Piata Victoriei din Bucuresti, dar si in mai multe orase din tara, printre care Timisoara, Galati, Brasov, Sibiu, Iasi si Cluj. De asemenea, insignele au ajuns si in diaspora, in orase precum Paris, Londra, Luxemburg, Bruxelles si Praga.

„Scopul ar fi ca oamenii sa le ia de la proteste, dar vom mai lucra si cu o serie de asociatii care sa le distribuie”, a spus Catalin Tenita, mentionand ca mai multi voluntari vor distribui insignele si la protestele de sambata si duminica din Piata Victoriei. Fondatorul Geeks for Democracy a precizat ca urmeaza sa mai fie comandate inca aproximativ 10.000 de insigne #rezist. Acestea au putut fi realizate din banii donati in conturile Centras si in contul de Paypal al asociatiei, insumand 41.500 lei, mai spune Tenita.

„Ideea ne-a venit vorbind, eu si Viorel Micescu, despre Piata Universitatii din anii '90 si insignele <<Golan>> facute artizanal atunci de studenti”, a mai declarat Catalin Tenita. Si in Paris peste 6.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca vor lua parte duminica dupa-amiaza la un protest fata de coruptie, inspirat din manifestatiile din Romania.

“Tuturor celor care cred ca nu mai este tolerabil sa fim guvernati de un corp ales care are posibilitatea de a practica inversul a ceea ce apara, SA NE UNIM SI SA NE EXPRIMAM! Tuturor celor care nu sunt convinsi de scuzele si comunicarea oficiala a lui Francois Fillon, asa cum a fost si cazul lui Jerome Cahuzac inaintea lui, si potential de fiecare politician aflat intr-o pozitie de a deturna bunuri publice in scopuri private sau de a se gasi in situatie de conflict de interese, SA NE UNIM SI SA NE EXPRIMAM! Nu vom fi singurii care ne vom face auziti, Romania, printre altii, ofera un exemplu serios in acest moment”, a scris organizatorul miscarii de protest pe pagina de Facebook a evenimentului ce urmeaza sa aiba loc la ora locala 15 (16 ora Romaniei).

