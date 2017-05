Startup-urile lansate de catre romani ajung sa fie din ce in ce mai vocale in mediul de business, atat local, cat si international. Miza pe produse inovatoare, atragerea de investitori si exit-urile sunt cateva dintre provocarile pe care le intampina antreprenorii intr-o tara in care polemicile privind investitiile straine inca se mai fac auzite prin diverse grupuri sociale.

Mihai Logofatu, fondator si CEO Bittnet Systems, declara ca este adeptul dezvoltarii, ca antreprenor, in Romania piata oferindu-ti posibilitatea de a creste si de a obtine finantarile necesare pentru a dezvolta un business. Acesta mentioneaza oportunitatile pe care le ofera mecanismul pietei de capital.

"E bine sa faci ceva la tine acasa. Sa vezi ca functioneaza. Sa iei una-doua runde de investitii unde esti stapan pe piata. E mai bine decat sa te arunci complet in alta parte, unde competitia este mult mai dura, selectia e mult mai dura. Romania nu e atat de in urma incat sa spui ca antreprenor la inceput de drum ca nu ai nicio sansa si sa pleci direct afara(..) Bursa de valori este un mecanism destul de des folosit. Este o piata de capital care creste si este o optiune demna de luat in calcul de antreprenori, a declarat Mihai Logofatu, fondator si CEO Bittnet Systems in cadrul conferintei Antreprenoriat 360, organizata de wall-street.ro, in parteneriat cu EY, Telekom Romania, casa de avocatura PeliFilip si Iqos.

Bittnet Systems a trecut la finantarea de tip business angel dupa 5 ani, iar listarea pe bursa a venit dupa 8 ani de la infiintare, listare pe care antreprenorul a declarat ca in conditiile in care piata AeRO ar fi functionat in parametrii in care functioneaza astazi, ar fi decis sa o faca mai devreme. Acesta a punctat faptul ca peisajul s-a schimbat radical si ca au aparut foarte multe programe structurale, mentori si structuri in care un antreprenor poate sa transforme o idee intr-o afacere reala.

Tot in cadrul conferintei Antreprenoriat 360, a fost adusa in discutii ideea investitiilor straine si influenta lor asupra business-urilor romanesti. In legatura cu acest subiect, Bogdan Iordache, managing director la MVP Academy, a catalogat aceste investitii ca un lucru normal, un semn pozitiv.

"Eu cred ca ar trebui sa fim foarte bucurosi daca vin aici straini sa faca afaceri pentru ca vin sa castige bani alaturi de noi, sa faca business impreuna cu noi. Este un semnal pozitiv, toate centrele economice ale istoriei s-au dezvoltat si cu capital intern si cu capital extern", a adaugat Bogdan Iordache.

Apetitul investitorilor pentru startup-urile din Romania a fost observata si de catre Bogdan Colceriu, co-fondator Risky Busines, primul fond de accelerare privat, ce reuneste peste 30 dintre cei mai proeminenti antreprenori si investitori din Transilvania.

"Ideea de start-up si de antreprenoriat nu mai este o idee straina, o chestie nebuneasca, vedem asta si din startup-urile care vin. Ideea de investitor nu mai este un fel de OZN. Oamenii care niciodata nu au investit in tech, in startup-uri acum sunt dispusi si simt ca este momentul sa investeasca in asta", a completat Bogdan Colceriu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu