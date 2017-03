”Am avut o intalnire cu premierul si Boeing pentru innoirea flotei de transport a Tarom. Compania a demarat procedura de achizitia a doua aeronave pentru inlocuirea celor doua Airbus-uri. Puteam face asta de anul trecut, daca se prevedeau banii in buget”, a spus ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, potrivit News.ro.

Ministerul Transporturilor a anuntat, marti, ca Tarom a demarat la inceputul lunii februarie o procedura care vizeaza achizitia a doua aeronave in leasing operational, in prezent aceasta fiind in etapa de evaluare a ofertelor.

Tarom a retras anul trecut doua aeronave Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul Petre Roman. Flota companiei numara 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta, potrivit conducerii companiei.

Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air.

Sursa foto: Boeing 737/ Shutterstock.com