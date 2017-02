"Valoarea proiectului se ridica la circa 10 milioane euro si prevede inaugurarea unei fabrici in Romania, intre Pitesti si Mioveni, in 2017, pentru a produce componente auto pentru noul Duster. Investitia in Romania prevede toate mijloacele industriale necesare pentru a dezvolta noi afaceri, in special pentru piese motor si piese/elemente vopsite de interior si exterior", informeaza casa de avocatura Musat & Asociatii, implicata in acest proiect.