ContiTech, furnizor de produse din plastic si cauciuc, l-a numit de la 1 februarie pe Maik Niewoehner in functia de director al ContiTech Romania, in locul lui Bernd Steinebronn, care a ocupat aceasta pozitie timp de peste 13 ani.

Niewoehner lucreaza in cadrul Continental de peste 18 ani, unde a ocupat diferite pozitii de conducere in mai multe locatii ContiTech din Germania. Inainte sa preia managementul ContiTech Timisoara, Maik Niewoehner a ocupat functia de director economic al unitatii de productie din Oppenweiler, Germania, fiind in acelasi timp responsabil pentru departamentele Finance & Controlling din locatiile ContiTech la nivel global.

„ In acest moment, aproximativ 6% din cererea mondiala si peste 20% din cererea europeana de tevi pentru sistemele de aer conditionat ale masinilor sunt produse in fabrica din Timisoara”, a declarat Maik Niewoehner, directorul unitatii de productie.

Fabrica din Timisoara, care a inceput activitatea in 2002, este una dintre cele sapte fabrici Continental din Romania. Aici se produc tevi pentru sistemul de aer conditionat al masinilor, pentru sistemul de servodirectie si control al sasiului, dar si curele de transmisie si de distributie. Anual, aici sunt produse aproximativ 24 de milioane de piese.

In perioada 1999-2015, Continental a investit 1,13 de miliarde de euro in activitatile din Romania. Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Continental este partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor in Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de angajati si si-a marit echipa in 2016 cu peste 1.000 noi membri in Romania.