Doru Lionachescu, unul dintre cei mai experimentati bancheri de investitii din Romania si membru in boardul Bancii Transilvania, spune de aproape un an si jumatate ca bursa este urmatoarea iteratie investitionala. Chiar tranzactia Capital Partners – Banca Transilvania a avut la baza convingerea ca potentialul bursei este foarte mare. “Lucrurile chiar se intampla la un nivel superior decat am crezut, din punct de vedere al vibratiei. In sfarsit, dupa aproape un deceniu, ne putem uita la alt gen de investitii in afara de imobiliare”, spune Lionachescu. Invitat la emisiunea Profesionistii in Investitii, acesta a vorbit despre valul de entuziasm resimtit pe bursa si in piata de fuziuni si achizitii, despre potentialul domeniului si oportunitatile ce vor continua sa apara in tara noastra.

Doru Lionachescu spune constant ca macroeconomia bate microeconomia, insemnand ca orice investitor se va uita in primul rand la semnalele si riscurile macro, inainte de a lua orice decizie.

Asa ca datele privind cresterea economica de 5,7% anuntate recent nu pot fi decat imbucuratoare. “Cand s-au anuntat datele de primul semnal, eram in Asia. La o zi distanta, Malaezia, despre care se spune ca este tigrul Asiei, a raportat o crestere de doar 5,6. Am auzit despre noi replici de genul ‘too good to be true’. SI este normal, mai ales ca strainii nu sunt aici, sa vada orasul, strazile, restaurantele, avioanele. Romania ofera multe lucruri peste Europa. Trebuie sa acceptam ca mergem in siajul marilor economii, nu suntem trend setteri. Morgan Stanley spunea recent ca asistam la un pivot investitional catre Europa. Intra foarte multi bani pe continent, lucrurile s-au clarificat dupa alegerile din Franta si Olanda. E o conjunctura foarte buna in Europa si in Romania, recomandarea mea catre oricine este sa se uite cu seriozitate, este un moment foarte bun de a investi si de a iti asuma riscuri controlate. Intr-o economie care creste robust, se creeaza enorm de multe oportunitati”, a declarat Lionachescu.

Exista riscuri reale de derapaj? Fara sa luam in considerare eventualele decizii politici aberante din regiune, care nu pot fi anticipate, daca lucrurile merg in acelasi ritm normal, ar trebui sa urmeze cativa ani de crestere.

“Nu vad vant din fata semnificativ pe niciun front. Sigur, trebuie sa fim atenti la recrudescenta populismului care ne-a atins si pe noi, tentatia de a baga mana in borcanul cu miere, dorinta oamenilor de a trai astazi mai bine decat ieri. Politicienii reactioneaza, peste tot in lume, la presiunea strazii si a mass-media. Daca se creeaza un bulgare prin care toata lumea vrea salarii mai mari cu aceeasi productivitate, acest lucru ne poate deregla. Dar economia este un ciclu, daca noi nu suntem suficient de intelepti sa o tinem echilibrata, se va corecta singura”.

Lionachescu a mai spus ca, la cum arata lucrurile in acest moment, nu vede niciun motiv sa nu continuam cresterea robusta.

Anul acesta vor fi pe bursa minim 2-3 tranzactii mari. De asemenea, in piata de fuziuni si achizitii, vibratia si activitatea sunt remarcabile, comparabile cu acum 10 ani. Doru Lionachescu

Bursa a devenit o alternativa reala de finantare

Succesul Digi, precedat de cel al Medlife de la inceputul anului, atrage atentia antreprenorilor romani spre piata de capital, care incep sa realizeze ca este o oportunitate si ca ofera multiplicatori mai mari decat intr-o tranzactie cu un strategic. “Succesul atrage succes. S-a creat o acumulare cantitativa, care s-a transformat in vibratia pe care o vedem astazi. Traim o perioada de mare vibratie pe bursa, dar si in tranzactiile bilaterale”, a declarat Doru Lionachescu.

Din punctul sau de vedere, bursa si investitorii au ajuns la un nivel de maturitate care permite antreprenorilor sa se gandeasca la piata de capital ca la o alternativa de finantare.

Oferta Digi a adus in piata locala si foarte multi investitori straini, care se uitau la potentialul tarii, neconfirmat de tranzactii concrete. “Digi este intr-un sector foarte intereant, cu potential in toata regiunea. Pe fondul faptului ca nu au mai fost tranzactii mari in telecom in ultimii ani, a atras foarte mult interes. Romania este pe radarele marilor investitori de cativa ani, cand a aparut sentimentul ca va redecola. Lumea astepta confirmarea, tranzactii, iar oferta Digi a demonstrat ca exista adancime in piata si a bifat toate conditiile unei tranzactii de succes”, a explicat bancherul de investitii.

Astfel, dupa o foarte lunga perioada de asteptare, bursa pare ca isi recapata pozitia de alernativa pentru exitul antreprenorial. Chiar daca acest rol a existat mereu, la nivel teretic, a fost tot timpul o problema de adancime, antreprenorii s-au intrebat permanent daca piata poate absorbi un exit semnificativ si poate asigura lichiditatea de tranzactionare. Listarile Medlife si Digi au demonstrat ca exista aceasta adancime, dar si investitori sofisticati, care isi fac propriile evaluari si au bani de investit.

“Digi a acoperit corespunzator cele doua zone, retail si institutional, si a intrat curajos si pe piata americana, o piata cu constrangeri si caracteristici, inchizand intr-un cer frumos complexitata tranzactiei. E important de remarcat ca a fost o listare doar la Bucuresti, desi dimensiunea companiei se preta la listare duala sau doar o bursa matura”.

Lionachescu mai spune ca nu problemele tehnice sunt neaparat obstacole, caci un emitent de anvergura este mai important decat acestea.

Problema noastra este ca nu avem capacitatea de a genera suficient de multe tranzactii de anvergura si calitate. Operam intr-o economie marginala, in care companiile mari si valoroase sunt foarte putine. Nu avem un ecosistem antreprenorial suficient de larg din care sa selectam. Doru Lionachescu

Ce spune Doru Lionachescu despre Listarea Hidroelectrica:



Sper ca mesajul pozitiv sa ajunga si la politicieni si acestia sa inteleaga ca este momentul sa se uite la bursa ca la o alternativa serioasa pentru a introduce un anumit gen de disciplina, dar si un instrument investitional pentru cetateni. Recomandarea mea pentru Hidroelectrica ar fi sa se accelereze listarea unui pachet mic, de 5-7%, cat mai repede, pentru a prinde aceasta euforie, iar restul dupa ce o sa fim promovati ca piata emergenta. Acest lucru se va intampla pana la finalul anului, listarea Digi apropie lichiditatea de nivelul necesar.