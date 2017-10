"Va propunem astazi o hotarare de guvern intr-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, care era de 1.550 de lei de la 1 ianuarie 2018, in conditiile in care, la vremea respectiva, nu fusese luata in calcul intoarcerea sarcinii fiscale de la angajator la angajat", a declarat Lia Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a prezentat si un proiect de ordonanta de urgenta prin care "indemnizatia minima de crestere a copilului va creste, tot de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fata de 1.233, cat este in prezent".

"Pentru asigurarea acestei cresteri, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim, ci la indicele social de referinta (ISR), care este astazi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si jumatate ISR", a explicat Vasilescu.

Ministrul a venit, totodata, si cu propunerea de amanare a masurii privind venitul minim de incluziune "cu un an de zile pana la data de la 1 aprilie 2019, din motive tehnice, fiindca sistemul informatic nu este inca pregatit".

"Avem multe solicitari de la autoritatile locale care, de asemenea, ne-au informat ca isi doresc prorogarea acestui termen de punere in aplicare a legii", a completat Vasilescu.

Ministrul s-a referit si la o alta propunere prevazuta in proiectul de ordonanta, privind cresterea pensiei minime la 640 de lei.

"Nu in ultimul rand, proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de lei de la 1 iulie 2018. Aceste masuri vin la pachet cu reducerea procentului de plata catre pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,7%, dar atentie, fara fi afectata valoarea nominala din prezent. Mai precis, suma care este achitata astazi catre administratorii Pilonului II va fi cel putin aceeasi la anul, dar scaderea procentului este necesara ca urmare a cresterii salariului brut cu 20%", a mai declarat Vasilescu.

Sursa foto: Agerpres foto