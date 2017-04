Daca te atrage ideea unei afaceri pe cont propriu, dar nu ai foarte multi bani disponibili, afla ca nu toate business-urile au nevoie de investitii serioase. Trebuie doar sa gasesti cel mai potrivit proiect, sa te inarmezi cu rabdare, energie si perseverenta si sa crezi in tine. Am identificat cinci idei de afaceri profitabile pe care le poti incepe cu doar 1.000 de euro.

Multi dintre noi citim povesti inspirationale despre antreprenori care au reusit in viata, dar ne blocam in ideea ca tot ce inseamna startup vine la pachet cu investitii semnificative. Nu este deloc asa, exista foarte multe afaceri care pot fi incepute cu bani putini si care pot oferi profituri interesante, pe masura ce afacerea creste. Orice antreprenor, indiferent de marimea afacerii sau de domeniul in care activeaza, trebuie sa aiba cateva calitati esentiale. Increderea, perseverenta si curajul sunt foarte importante, mai ales daca esti la prima experienta antreprenoriala. Exista sute de carti sau articole cu sfaturi pentru antreprenori, cursuri, traininguri, oameni care vand secrete sau insight-uri. Pana a ajunge aici, e important sa crezi in tine, in ideea ta si orice poate fi posibil.

5 afaceri profitabile incepute cu 1000 de euro

1. Idei de afaceri profitabile: Microferma de prepelite

Andrei Ciota a vazut in urma cu opt ani primele oua de prepelita aparute in supermarket, iar trei ani mai tarziu facea primii pasi in directia unei microferme de prepelite. A ales comuna Nana, din judetul Calarasi, situata la 45 de kilometri de Bucuresti, unde a investit pentru inceput 950 de lei. Banii au fost alocati pentru un incubator de tip gospodaresc (150 de lei), 200 de oua pentru incubat din rasa de ouatoare japoneze (circa 100 de lei) si un rastel de 5 custi profesionale (aproximativ 600 de lei).

”In prima faza am achizitionat doar oua pentru incubat acestea fiind mult mai ieftine. Din aceste oua am ajuns cu aproximativ 100 de exemplare la maturitate, din acestea am format matca pentru reproductie si am inceput sa cresc numarul constant ajungand in scurt timp la aproximativ 500 de prepelite japoneze moment in care am devenit interesat de o rasa mixta carne+oua mai rara si mai cautata (Jumbo Gold ). Exemplarele din aceasta rasa, cu o genetica de calitate superioara, ajung la o greutate mai mare si produc oua mult mai mari implicit materialul biologic rezultat din reproductia lor avand o valoare comerciala mai mare”, a povestit Andrei Ciota, pentru wall-street.ro.

Oferta Prepelite NanaFarm include material biologic (oua pentru incubat, pui, tineret, prepelite ouatoare si matca reproductie din rasele Japoneze si Jumbo Gold), oua pentru consum si tratament, oua murate, carne proaspata, pastrama prepelite, prepelite afumate, maruntaie de prepelite, dar si echipament profesional pentru ferme de prepelite.

”Poate fi o afacere foarte profitabila sau poate fi un esec din start totul depinde de tine de cat timp, munca si bani esti dispus sa investesti in acest bussines, de cat de repede si corect aduni cunostiinte in domeniu, de seriozitatea si imaginea pe care o afisezi si o promovezi si mai ales de calitatea produselor comercializate”, spune Ciota.

2. Afacere cu fotolii personalizate

Nu trebuie sa ai studii de design sau arte plastice, orice persoana cu viziune artistica poate sa inceapa cu doar cateva sute de euro o afacere cu fotolii personalizate.

Bugetul este minim si este necesar pentru a cumpara materialele necesare pentru a realiza primele scaune sau fotolii. Daca primii clientii sunt multumiti de primele produse, va puteti gandi cum sa va extindeti afacerea.

Avantajul unei astfel de idei de afaceri tine de caracterul exclusivist si unic al produselor, ceea ce inseamna ca pretul cerut poate urca foarte mult, bineinteles avand in vedere si calitatea materialelor. Insa, chiar si un simplu scaun poate fi vandut cu sute de euro, daca cumparatorii apreciaza calitatea materialelor si design-ul.

Investitia intr-un site de prezentare si in campanii de marketing si publicitate, pentru a va anunta intrarea pe piata, este absolut necesara.

Piata pentru mobilierul de lux si pe deasupra personalizat nu este atat de mare in Romania si atragerea potentialilor clienti ar putea fi dificila, insa nu imposibila. De aceea, pentru a dezvolta si mai mult afacerea si pentru a incepe exportul catre pietele europene, va trebui sa participati la targurile de profil, ceea ce va atrage dupa sine costuri importante cu deplasarea si taxele de inscriere la targ.

Irina Pogonaru este un exemplu de antreprenor care a inceput o astfel de afacere, la doar 21 de ani.

3. Pantofi hand-made pentru copii

O afacere cu pantofi pentru copii poate fi inceputa cu doar cateva sute de euro. Ai nevoie de o masina de cusut, de pielea si materialele folosite pentru botosei, dar si de cateva schite. Aceasta afacere necesita abilitati de cusut la masina, care se pot deprinde usor, de la cineva cu experienta.

De fapt, cea mai importanta investitie in aceasta idee de afacere este masina de cusut. In functie de buget, gasesti modele care costa cateva sute de euro, dar si cateva mii. De asemenea, trebuie sa fii atent la furnizorii de piele: este important sa fie naturala si de calitate foarte buna. Calitatea produselor este esentiala intr-o astfel de afacere, mai ales ca ai ca target parintii si, in randul lor, functioneaza foarte bine promovarea prin recomandare directa.

Aceasta afacere necesita si documentare, este important sa tii cont de ultimele tendinte dar si de recomandarile ortopezilor, pentru ca pantofii sa nu deformeze mersul copiilor. De exemplu, o tendinta recenta de peste Ocean este talpa din piele naturala, ce ofera senzatia de mers descult si nu deformeaza piciorul.

Daca sunt prea complicat sau crezi ca doar cei cu experienta in domeniu ar putea sa aiba succes cu un astfel de proiect, avem o poveste care demonstreaza contrariul. Doi soti din Timisoara, de profesie IT-isti, au inceput cu doar cateva sute de euro sa produca pantofi pentru bebelusi. Inspira-te din povestea Tikki.

Sursa foto: www.tikki.ro

4. Consilier de imagine, o afacere simpla si profitabila

Daca te sperie afacerile de productie, care necesita autorizari si calificari speciale, exista si optiuni simple. Una dintre ideile de afaceri de care te poti apuca oricand poate fi un cabinet de consiliere de imagine. Este un business pe cont propriu, simplu, care are nevoie de un singur om: de tine. Desi nu este nimic complicat, in Romania aceasta nisa este foarte slab acoperita, ceea ce inseamna ca cererea pentru astfel de servicii este ridicata. Investitia este de cateva ore, in taxele de infiintare a unui PFA sau SRL si in realizarea unui site.

Cum devii consilier de imagine

Chiar daca poate parea ca este pentru oricine, inainte sa fie un business este o pasiune. In plus, pentru a fi consilier de imagine trebuie sa ai studii de specialitate sau cursuri si training-uri facute in strainatate. Insa, pentru a dobandi experienta profesionala depinde 100% de tine si de obtinerea clientilor. Totusi, un mic start poate fi un job ca jurnalist de moda, unde sa incepi sa oferi staturi de stil si imagine si care sa te apropie de viitorii clienti pas cu pas. Vestea buna este ca acestia sunt suficienti si diversi, de la persoane fizice, la companii mici si multinationale interesate sa le ofere angajatilor workshopuri de imagine si stil.

Pentru a descoperi mai mult despre profesia de consilier de imagine, citeste povestea de succes a unui jurnalist de moda care si-a transformat jobul in business.

5. Curierat pe bicicleta, afacere profitabila si sanatoasa

In conditiile in care traficul este tot mai haotic in marele orase, s-a dezvoltat destul de mult ideea curieratului pe bicicleta. Desi exista deja competitie de la companii mari care au adoptat aceasta metoda, exista loc pe piata pentru oricine. Este o afacere profitabila, cu investitie redusa, cheltuieli mici, deci cu sanse mari de a deveni profitabila rapid. In plus, sunt doua variante de abordare: poti sa iti faci propria firma care sa reuneasca mai multi curieri pe bicicleta sau poti sa lucrezi pentru firma unuia dintre tinerii antreprenori care au astfel de afaceri deja lansate.

Ca antreprenor, trebuie sa stii ca investitiile fondarii unei astfel de firme sunt mici, pentru ca majoritatea curierilor vin cu propria bicicleta si au deja un telefon mobil de tip smartphone. Mai ai nevoie doar de timp pentru a incheia primele contracte, de obicei cu mari corporatii, pentru a incepe sa le livrezi coletele in cateva ore. Practic, cele mai mari eforturi in lansarea acestei afaceri cu buget redus merg in directia incheierii primelor contracte.

In tabara opusa, ca biciclist, poti fie sa iti oferi serviciile unei firme de curierat sau sa incepi sa iti promovezi serviciul propriu pe social media, astfel incat firmele (cel mai probabil mai mici si care nu au nevoie constant de livrari) sa auda de tine si sa apeleze la tine de fiecare data cand au nevoie.

Bicicleta este principalul activ de care ai nevoie si o poti cumpara la preturi incepand cu 1.000 lei, dar una de calitate, care sa reziste la traficul marilor orase, va costa minim 500 euro. Vei avea nevoie de multa rabdare si de masa musculara, pentru ca 8 ore de pedalat nu este un efort de neglijat.

In prima varianta vei primi cel putin jumatate din tariful practicat de o firma de curierat pe bicicleta, in timp ce ca liber profesionist iti vei stabili propriul tarif, dar nu vei avea garantia ca vei primi la fel de usor comenzi.