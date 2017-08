In Romania, consumul anual de carburant este de aproximativ 7 miliarde litri, din care 5 miliarde litri motorina si 2 miliarde litri benzina.

In cazul in care statul va majora acciza cu 38 de bani pe litrul de motorina si benzina, transportatorii romani care efectueaza operatiuni de transport international vor fi obligati sa alimenteze in afara tarii, iar prin reorientarea alimentarii a doar 15% din volumul actual de motorina vandut in Romania si a scaderii cu acelasi procent al alimentarii cu benzina, se anuleaza orice castig ipotetic al statului roman!

Cei 38 de bani in plus la acciza actuala ar putea aduce statului 45,22 de bani (acciza + TVA) pentru fiecare litru de motorina si benzina, matematic suma colectata suplimentar insumand circa 3,16 miliarde lei, presupunand ca se va mentine nivelul consumului de motorina si benzina nemodificat.

Realitatea indica faptul ca circa 70% din alimentarile actuale ale transportatorilor internationali (romani si straini) de pe teritoriul Romaniei s-ar putea reorienta imediat in afara Romaniei ceea ce ar conduce la un impact dezastruos asupra bugetului statului roman. (De exemplu, un operator roman care face transport international cu 200 de camioane si in prezent alimenteaza lunar 300.000 litri de motorina in Romania si 300.000 litri de motorina in afara Romaniei, in cazul majorarii accizei la motorina va alimenta lunar cel putin 500.000 litri de motorina in afara Romaniei si sub 100.000 litri de motorina in Romania).

Reorientarea a 15% din carburantul alimentat in Romania anual spre alte tari va aduce in realitate pierderi la bugetul statului.

Prin pierderea intregii accize aplicate in prezent, de 330 Euro/1000 litri la motorina si de 359 euro/1000 litri la benzina, a majorarii de 38 de bani si a TVA-ului aferent (aplicat atat pretului motorinei, accizei cat si majorarii acesteia) - statul roman desi, teoretic, ar beneficia virtual de incasari de aproximativ 3,16 miliarde lei doar din majorarea accizei la motorina si benzina, in practica nu va incasa in valoare absoluta mai multi bani! Va incasa mai multi bani in valoare unitara - pe fiecare litru de motorina vandut in Romania insa in situatia scaderii consumului de motorina cu mai mult de 15% in Romania, statul roman va incasa mai putini bani decat inainte de majorarea accizei.

Va reamintim ca in 2014, statul roman isi propusese sa incaseze 50,6 milioane euro lunar din supra-acciza, din care circa 36 milioane euro din acciza suplimentara la motorina si aproape 15 milioane euro din acciza suplimentara la benzina.

Statisticile au confirmat ca s-a incasat lunar cu aproape 11 milioane de euro mai putin, din care 3 milioane euro mai putin la motorina si 8 milioane euro mai putin la benzina. In iulie 2014, Institutul National de Statistica indica o scadere de 18,5% a valorii carburantului vandut in Romania.

Pentru a recupera aceasta scadere, statul roman a calculat rata de schimb pentru plata accizelor la carburanti intr-un mod ingenios la o rata de 4,7380 lei, in loc de 4,4093 (rata din prima zi lucratoare a Bancii Centrale Europene, rata obligatorie pana la atingerea pragului minim al accizelor la carburanti in UE), majorand cu 7,45% valoarea colectata in lei. Aceasta rata de schimb originala insemna o acciza de 430 euro/1000 litri calculata la rata de schimb a BCE, cu 100 euro mai mult decat rata minima reglementata la nivelul UE – avand in vedere ca TVA se adauga pretului final si accizei, doar ca majorarea de 7 centi si rata de schimb originala, cu tot cu TVA – contribuia la majorarea cu 12,4 eurocenti/litru de motorina.

Romania a atins nivelul obligatoriu in UE al accizelor la motorina de 330 euro/1000 litri inca din 01.01.2013, iar la benzina 359 euro/1000 litri inca din 01.01.2011. In aprilie 2014 ambele au fost majorate cu 7 eurocenti/litru (70 euro/1000 litri) reprezentand o crestere cu 21,2% a accizei la motorina de la 330,395 euro/1000 litri la 400,59 euro/1000 litri, iar pentru benzina fara plumb reprezinta o crestere cu 19,4% a accizei de la 359,59 euro/1000 litri la 429,59 euro/1000 litri. Aceasta majorare a adus o crestere de minimum 6,5% a pretului final al carburantilor! Rata de schimb originala a mai adaugat aproximativ 3% la pretul final al carburantilor.

Prevederile Directivei 96/2003 se aplica in alte 6 tari membre ale Uniunii Europene, unde exista practica returnarii accizelor la motorina pentru utilizatorii profesionisti, fara incadrarea acestei proceduri la ajutor de stat. Statul nu da nimic de la el, ci ii restituie utilizatorului (doar pentru autovehiculele eligibile mentionate la Art. 7 al Directivei) o suma din cea platita deja de utilizator statului, fara ca valoarea platita de utilizator, considerand si rambursarea, sa coboare sub pragul minim al accizei la nivel european: in 2014, in Ungaria acciza ce putea fi recuperata era de 17 forinti/litru (0,055 euro/litru sau 55 euro/1000 litri), din 2015 in Ungaria era 11 forinti/litru (0,035 euro/litru sau 35 euro/1000 litri), Spania 48 euro/1000 litri, Slovenia 74,88 euro/1000 litri, Italia 214 euro/1000 litri, Belgia 76,3 euro/1000 litri, Franta 47,4 euro/1000 litri.

Transportatorii romani pot alimenta din Ungaria unde pretul motorinei net, fara TVA, si cu acciza recuperata este mai mic decat in Romania. La fel si in Austria, unde pretul motorinei net, fara TVA, este mai mic decat in Romania, iar TVA-ul se recupereaza usor.

Totodata, incepand cu 2014, toti operatorii de transport rutier, la schimbarea de vehicule noi sau second-hand, au cumparat autovehicule cu rezervoare mai mari, de peste 800 litri pana la 1.200 litri (pot fi de pana la 1500 litri legal) si pot alimenta la Viena pentru un traseu pana la Constanta si inapoi la Viena.

UNTRR atrage atentia autoritatilor ca schema de rambursare a accizei suplimentare a functionat cu dificultate, intrucat toti transportatorii rutieri romani care opereaza curse internationale alimenteaza in afara tarii, iar cei din zonele de frontiera, chiar daca nu fac transport international, au preferat sa alimenteze in afara tarii, iar transportatorii straini in tranzit au renuntat complet la alimentari cu carburant in Romania, sumele restituite reprezentand sub 3% din bugetele de peste 600 milioane lei alocate teoretic anual, in practica pe fluxul de lichiditati al Ministerului Finantelor sumele alocate in bugetele reale fiind disponibile la inceput de an si spre final de an la nivel de 2-3% din bugetele teoretice.

In 2014, din bugetul estimat de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro, doar in luna decembrie au fost facute plati, cand au fost platite 7 cereri de rambursare in valoare totala de 180.844 lei, aproximativ 40.000 euro, adica 0,45%.

In perioada ianuarie – decembrie 2015, s-au restituit numai 15,52 milioane lei (3,43 milioane euro) catre transportatori, suma aferenta pentru 615 de cereri, desi bugetul estimat pentru acest an a fost de 626,5 milioane lei (140,8 milioane euro) - procentual 2,478%!

In perioada ianuarie – decembrie 2016, s-au restituit numai 24,18 milioane lei (5,4 milioane euro) catre transportatori, suma aferenta pentru 947 de cereri, desi bugetul estimat pentru acest an a fost de 626,5 milioane lei (140,8 milioane euro) - procentual 3,85%!

Sugeram statului sa restituie TVA usor si predictibil romanilor si strainilor si astfel sa atraga consum de carburant in Romania si sa colecteze aceeasi acciza de azi si TVA, dar de la un volum mai mare. Astazi statul castiga din ce nu restituie, abordare care va duce la o reducere a volumelor spre bucuria vecinilor si spre tristetea romanilor.

