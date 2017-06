Prognozele sunt importante pentru tarile producatoare de petrol intrucat reprezinta baza definirii bugetelor nationale. Este de retinut faptul ca prognozele celor trei institute majore, New York Mercantile Exchange (NYMEX), Energy Information Administration din Statele Unite (EIA) si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) isi imbunatatesc acuratetea. Incepand cu 2012, aceste organizatii au avut cea mai mica marja de eroare, arata studiul “Evolutia pretului petrolului: Cine emite cele mai bune prognoze?”, realizat de compania de consultanta Roland Berger.

"Atat institutele, cat si tarile producatoare de petrol se asteapta ca pretul titeiului sa creasca in 2017. O continua supraproductie a mentiunut pretul petrolului la valori reduse dupa anul 2014”, mentioneaza Arnoud van der Slot, partener in cadrul biroului Roland Berger din Amsterdam.

Prognozele pretului petrolului emise de NYMEX, EIA si OECD preconizeaza o crestere mai mica a pretului decat asteptarile tarilor producatoare de petrol. Inca din 2009 aceste prognoze au fost mai precise decat cele ale tarilor producatoare de petrol, in timp ce anterior situatia era inversa. Cele mai precise prognoze ale tarilor producatoare de petrol s-au incadrat intr-o marja de eroare de 20%, in timp ce Iran si Kuwait au inregistrat eroare de sub 1%.

Sursa foto: Shutterstock