Toyota Romania, importatorul marcii japoneze pe plan local, a finalizat in vara proiectul de modernizare al retelei de 22 de showroom-uri, investitie realizata impreuna cu dealerii, care s-a derulat pe parcursul a doi ani, a declarat pentru wall-street.ro Edit Tarcolea, directorul general al companiei.

"In luna iunie, am finalizat implementarea noului concept de retail in toate cele 22 de showroom-uri Toyota din tara. Reteaua din Romania este una dintre cele mai moderne din Europa. Investitia a fost sustinuta atat de dealeri, cat si de Toyota Romania. Proiectul a fost inceput la finalul anului 2015", a precizat Edit Tarcolea.

Potrivit managerului, exista in continuare cereri de noi dealereship-uri. "Ne uitam la oportunitati de dezvoltare si primim cereri de dealership-uri", a mai spus Edit Tarcolea.