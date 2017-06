Intercapital Invest, una dintre cele mai importante case de brokeraj de retail de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se va retrage din piata in urmatoarele luni, decizia fiind luata dupa ce actionarii nu au mai considerat ca business-ul care a pierdut 5,3 mil. lei in ultimii sase ani este viabil in actualele conditii de piata. Clientilor li se va recomanda sa se transfere la brokerii de la Tradeville, care in schimb vor plati o parte din comisioanele ulterioare de tranzactionare catre Intercapital.