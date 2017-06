Scrutinul local partial pentru alegerea primarilor in 49 de localitati in care aceste functii au ramas vacante ca urmare a demisiilor unor titulari, situatiilor de incompatibilitate, invalidarii mandatelor, decesului sau aplicarii unei pedepse privative de libertate se va desfasura duminica, 11 iunie.

Alegerile partiale vor fi organizate in cinci municipii - Moinesti ( judetul Bacau), Craiova (judetul Dolj), Targu Jiu (judetul Gorj), Lupeni (judetul Hunedoara), Roman (judetul Neamt), in noua orase - Rasnov, Lehliu Gara, Amara, Fierbinti-Targ, Tandarei, Ulmeni, Baia Sprie, Busteni, Baicoi, precum si in 35 de comune, scrie news.ro.

CRAIOVA (JUD. DOLJ)

Opt candidati s-au inscris in lupta electorala pentru alegerile partiale din 11 iunie, cand va fi desemnat noul primar al Craiovei, post ramas vacant dupa demisia Liei Oguta Vasilescu, care a devenit ministru al Muncii. Dintre acestia, doi candideaza independent. Singura femeie din cursa electorala este Anisoara Stanculescu, desemnata drept candidat de catre ALDE Dolj.

Partidul Social Democrat l-a desemnat pentru candidatura la functia de primar al Craiovei pe Mihail Genoiu, fost viceprimar al Craiovei si consilier municipal. Acesta a ajuns in Consiliul Local Municipal Craiova pe listele Aliantei PSD + UNPR, el fiind reprezentant al partidului lui Gabriel Oprea.

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, liderul grupului PNL din Senat, dar si presedintele PNL Craiova este candidatul liberalilor la functia de primar al municipiului Craiova. Acesta se afla la a doua experienta din postura de candidat pentru functia de primar al Craiovei, dupa ce in anul 2000, din postura de presedinte al PNL Craiova a fost desemnat sa intre in cursa electorala a alegerilor locale, insa a pierdut alegerile in favoarea lui Antonie Solomon.

Deputatul Adrian Prisnel candideaza la Primaria Craiova din partea USR. Acesta a intrat in politica in anul 2016, odata cu alegerile paramentare. In anul 2001, a obtinut o medalie de argint la Olimpiada Internationala de Chimie, studiind aceasta materie la Massachusetts Institute of Technology. Prisnel a inceput precampania electorala cu o gafa: pe toate materialele electorale impartite in precampanie era mentionat faptul ca municipiul Craiova este cel mai mare oras din zona geografica Muntenia.

ALDE Dolj a anuntat candidatul la functia de primar al municipiului Craiova cu trei zile inainte de expirarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor. Inginerul Anisoara Stanculescu a intrat in cursa electorala din postura de director al Cancelariei Prefectului judetului Dolj, functie din care a demisionat a doua zi dupa ce s-a facut anuntul candidaturii sale la Primaria Municipiului Craiova. Anisoara Stanculescu este si presedintele ALDE Craiova.

Din partea Partidului Miscarea Populara candideaza Dumitru Calina pentru functia de primar al Craiovei. Acesta este vicepresedintele organizatiei PMP Dolj,

“intreprinzator individual si supervizor cu asigurarea calitatii pentru echipamente destinate Centralei Nucleare de la Cernavoda”, asa cum reiese din autodescrierea sa pe materialele electorale.

Craioveanul Sorin Preda-Nica s-a inscris in lupta electorala pentru functia de primar al Craiovei din partea Partidului Noua Romanie. Sorin Preda Nica este vicepresedinte al Partidului Noua Romanie din 28 ianuarie 2017.

Decanul Baroului Dolj Lucian-Bernd Sauleanu candideaza ca ndependent la functia de primar al municipiului Craiova. Acesta a demisionat in luna aprilie din cadrul PNL Dolj, dupa ce organizatia a decis sa mearga in alegeri cu senatorul Mario Ovidiu Oprea.

Tot independent candideaza si omul de afaceri Emil Mladin, fost consilier municipal din partea ALDE, acesta bazandu-se pe sprijinul organizatiei doljene a PNTCD si Uniunii Populare Social-Crestine (UPSC).

Campania electorala pentru alegerile partiale din 11 iunie 2017 pentru functia de primar al Craiovei s-a desfasurat fara incidente.

Duminica, sunt asteptati la cele 178 de sectii de votare din municipiul Craiova 256.233 craioveni, din care 118.803 barbati si 137.430 femei.

Alegeri partiale vor fi organizate si in comuna doljeana Isalnita, localitatea doljeana din mediul rural cu cele mai mari venituri proprii la bugetul local.

Pentru ocuparea functiei de primar al comunei doljene Isalnita candideaza, din partea PSD Dolj, fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor Ovidiu Flori. Postul a ramas vacant dupa ce acesta a demisionat sa mearga la Transporturi, insa a renuntat la munca din Guvern pentru a se reinscrie in cursa electorala pentru postul pe care l-a vacantat la inceputul anului 2017.

Principalul sau contracandidat este liberalul Bogdan Munteanu, consilier local, economist de meserie. La Isalnita, sunt asteptati la urne 3.405 alegatori.

TARGU JIU (JUD. GORJ)

Social-democratul Aurel Popescu si liberalul Marcel Romanescu se lupta pentru Primaria Targu Jiu

Alegeri locale partiale vor fi organizate duminica 11 iunie 2017 si in municipiul Targiu Jiu. Lupta electorala s-a dus intre primarul interimar al orasului, social democratul Aurel Popescu, el preluand mandatul de edil sef dupa demisia lui Florin Circiumaru care a preferat sa mearga in Parlamentul Romaniei. Principalul contracandidat al lui Popescu este liberalul Marcel Romanescu pe care Popescu il acuza ca, in ultimele doua zile de campanie, a impartit in mai multe zone la municipiului Targu Jiu mai multe ziare cu articole denigratoare la adresa sa.

Marcel Romanescu a fost deputat PDL in legislatura 2004-2008, el ocupand functia de presedinte al PNL Targu Jiu. A candidat si la alegerile parlamentare din decembrie 2016 insa nu a prins un mandat in Camera Deputatilor.

MOINESTI (JUD. BACAU)

Locuitorii municipiului Moinesti vor merge, duminica, la urne pentru a-si alege noul primar, in conditiile in care localitatea a ramas fara edil de jumatate de an, dupa ce primarul care a castigat alegerile in iunie anul trecut, Viorel Ilie, a fost ales senator de Bacau din partea ALDE. Cinci candidati s-au inscris in cursa electorala pentru alegerile partiale din 11 iunie pentru functia de primar al municipiului Moinesti.

Postul lasat liber de noul parlamentar a fost preluat de catre viceprimarul orasului, Valentin Vieru, care a decis sa candideze la functia de primar din partea partidului lui Calin Popescu Tariceanu. Fara a-si face o campanie agresiva, Vieru se bazeaza pe voturile celor care i-au incredintat mandatul, in iunie 2016, in special lui Viorel Ilie, reales pentru a treia oara in fruntea municipiului Moinesti.

Actualul primar interimar, de profesie jurist, va avea insa un contracandidat puternic, pe fiul managerului Spitalului Municipal de Urgenta din localitate, o persoana foarte apreciata pentru modul in care a dezvoltat unitatea medicala.

In varsta de doar 28 de ani, Paul Claudiu Cotirlet este absolvent al Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii Bucuresti si are sustinerea PSD. De altfel, social-democratul care aspira la fotoliul de primar in Moinesti a primit sprijinul sefilor sai de la Bucuresti, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, in precampania electorala de luna trecuta, dupa ce liderii de la centru au venit la inaugurarea RMN-ului din cadrul Spitalului Municipal Moinesti.

Printre prioritatile anuntate de catre Paul Cotirlet la depunerea candidaturii se afla dezvoltarea unui mediu de afaceri propice crearii de noi locuri de munca. Candidatul PSD si-a mai propus, in cazul in care va iesi primar, sa modernizeze infrastructura rutiera si cea de apa si canalizare, precum si iluminatul public.

”Cred ca avem nevoie de un nou inceput si de o noua viziune in orasul nostru”, este mesajul lui Paul Cotirlet.

In prezent, Paul Cotirlet este seful de cabinet al vicepresedintelui Senatorului, Nicolae Badalau.

Un alt candidat important pentru functia de primar al municipiului Moinesti este liberalul Stefan Cezar Vascan, cel mai vechi membru PNL in organizatia locala. Absolvent al Facultatii de Petrol si Gaze, candidatul PNL este, in prezent, manager Sector Productie in cadrul celei mai mari companii petroliere din tara.

”Consider ca as fi un bun manager si pentru oras si as gestiona cu responsabilitate banul public”, sustine Stefan Cezar Vascan.

Liberalul si-a propus sa construiasca un parc industrial daca va ajunge primar, ceea ce va atrage investitori care ar crea si locuri de munca. Totodata, Vascan si-ar dori sa construiasca si o baza de refacere a militarilor retrasi din teatrele de operatiuni din strainatate, printr-un parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale.

La fel ca si contracandidatul sau de la PSD, Vascan a fost sustinut in campania electorala de Raluca Turcan, prezenta in municipiul Moinesti.

Ceilalti doi candidati pentru functia de primar al municipiului Moinesti sunt pensionarul Pavel Capraru (PNTCD), de profesie maistru mecanic, si Ionel Mircea Gaburici (PMP), de profesie mecanic si in prezent agent de paza la o firma privata.

LUPENI (JUD. HUNEDOARA)

Sase candidati au intrat in cursa pentru functia de primar al municipiului Lupeni, din judetul Hunedoara, in cadrul alegerilor locale partiale care au loc 11 iunie. La Lupeni, postul de primar a ramas vacant dupa ce primarul ales in 2016, Cristian Resmerita, a fost ales senator.

Unul dintre cei sase candidati la fotoliul de primar este social-democratul Lucian Marius Rasmerita, fratele fostului edil Cristian Resmerita, acesta fiind profesor la Colegiul National de Informatica ”Carmen Sylva”, din Petrosani.

Candidatul PNL este Ioan Cristian Rosu, in varsta de 43 de ani, absolvent al Facultatii de Drept si Administratie Publica.

Pentru functia de primar al municipiului Lupeni mai candideaza Emil Sarcan, din partea USR, Calin Radu Napau Stoica, din partea PRM, Constantin Aurica Branduse, sustinut de formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu si Cristina Viorica Ciucu, a carei candidatura a fost inregistrata ca independent.

La Lupeni se organizeaza alegeri partiale dupa ce primarul ales in 2016, Cristian Resmerita, a fost ales senator, iar postul din administratia locala a ramas vacant.

ROMAN (JUD. NEAMT)

Patru candidati de la cele mai importante formatiuni politice din Romania, respectiv PSD, PNL, USR si PMP, au fost inscrisi in buletinele de vot pentru Primaria Roman la alegerile locale partiale din 11 iunie.

Pe langa actualul edil interimar Lucian Ovidiu Micu (PNL), gasit incompatibil de ANI, in cursa pentru cea de-a doua primarie din judetul Neamt s-a inscris si fostul deputat PDL Marius Neculai, acum la PSD, care a fost scos de pe Colegiul Roman la alegerile generale din 2012 pentru a lasa locul Elenei Udrea.

Locuitorii municipiului Roman vor merge, duminica, la vot pentru a-si alege primarul pentru urmatorii trei ani, dupa ce castigatorul scrutinului din urma cu exact un an, liberalul Dan Laurentiu Leoreanu, a fost ales deputat in decembrie 2016 si a plecat in Parlamentul Romaniei.

In locul sau. la primaria pe care o condusese timp de opt ani a venit colegul de partid, viceprimarul Lucian Ovidiu Micu, care asigura interimatul pana la depunerea juramantului de catre noul edil. Liberalii si-au asumat candidatura lui Micu, in pofida faptului ca acesta are un proces pe rol la Curtea de Apel Bacau dupa ce a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate.

Potrivit inspectorilor insitutiei, Lucian Ovidiu Micu ar fi detinut simultan, in anul 2012, functia de viceprimar al municipiului Roman si cea de membru al Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Roman.

In actuala campanie electorala, Lucian Ovidiu Micu a mers cu proiectul ”Roman 2020”, prin care si-a propus continuarea dezvoltarii orasului cu fonduri europene. Printre obiectivele vizate de liberal se afla reabilitarea termica a opt blocuri de locuinte, amenajarea parcurilor Zavoi si Jora, restaurarea Casei Celibidache, modernizarea si extinderea iluminatului public, incalzirea cladirilor publice cu sisteme alternative.

Principalul contracandidat al actualului primar interimar al municipiului Roman este social-democratul Marius Neculai. Absolvent al Faculatii de Finante Banci din cadrul Universitatii ”Al. I. Cuza” Iasi, candidatul PSD la Primaria Roman este un fost deputat PDL din perioada 2008-2012. La finalul mandatului de atunci s-a vazut nevoit sa paraseasca partidul lui Blaga, nemultumit de faptul ca i s-a impus de la centru candidatura pe Colegiul Roman a Elenei Udrea.

”Am multe initiative, am multe proiecte pe care le vom dezvolta impreuna cu romascanii si pentru romascani. Sunt un om de afaceri si cred ca si oamenii de afaceri pot sa se implice si pot sa isi puna experienta in slujba comunitatii”, crede Marius Neculai.

Ceilalti doi candidati la Primaria Roman sunt Radu Samson (Uniunea Salvati Romania), agent imobiliar, si Elena Chelmus (Partidul Miscarea Populara), de profesie psiholog.

BAICOI (JUD. PRAHOVA)

Orasul prahovean Baicoi a ramas fara primar la sfarsitul anului trecut, cand liberalul Ciprian Statescu, ales la scrutinul din iunie, a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru conflict de interese, fiind gasit vinovat fiindca i-a concesionat surorii sale un teren in oras. Pentru ocuparea fotoliului de primar se intrec patru candidati, unul dintre ei fiind chiar Ciprian Statescu.

Statescu, fost primar timp de doua mandate, vrea sa revina pe fotoliul de primar, iar PNL il sustine, desi este in prezent cercetat intr-un alt dosar penal in care procurorii il acuza de abuz in serviciu.

Astfel, dupa ce a fost nevoit sa renunte la mandat din cauza unei condamnari, Ciprian Statescu candideaza din nou cu sustinerea PNL.

In noiembrie 2016, prefectul judetului Prahova a semnat ordinul de incetare a mandatului lui Ciprian Statescu, in urma condamnarii acestuia. Dupa ce Statescu si-a depus din nou candidatura pentru alegerile de duminica, aceasta a fost contestata in instanta de catre PSD, iar in 23 mai Judecatoria Campina a respins contestatia, Curtea de Apel Ploiesti mentinand definitiv decizia si constatand astfel ca Statescu are dreptul de a candida.

Statescu pare a avea electoratul sau fidel pe care se bazeaza. De altfel, el a afirmat ca a decis sa candiedeze pentru ca ”simte” sustinerea localnicilor pentru el.

In aceasta campanie electorala Statescu nu le face promisiuni concrete locuitorilor orasului, ci vine in fata lor cu sloganul ”Indraznesc, realizez”. Ciprian Statescu si-a criticat contracandidatii spunand ca acestia ”isi asuma” realizarile sale din ultimi opt ani.

Statescu se va infrunta in aceasta batalie electorala cu doi fosti contracandidati, ambii cu functii in administratia publica locala, respectiv social-democratul Marian State si liberalul Marius Constantin de la ALDE, dar si cu o doamna nou intrata in politica: Antonela Aldea, sustinuta de PMP.

Asadar, PSD il sustine pentru Primaria Baicoi pe Marian Constantin State, de profesie inginer, care in prezent este consilier local cu atributii de viceprimar.

Marian State (PSD) merge in fata alegatorilor cu sloganul ”Profesionalism. Seriozitate. Devotament”, conform afiselor sale electrorale.

Foarte activ pe retelele de socializare, candidatul PSD promite locuitorilor orasului de la drumuri, pana la garduri pentru institutiile publice si parcuri.

Din partea ALDE candideaza actualul viceprimar cu atributii de primar, Marius Constantin, de profesie medic veterinar. Constantin are mai multe mandate de consilier local si este un vechi adversar politic al fostului primar Ciprian State. In aceasta campanie electorala Marius Constantin a incercat sa ii convinga pe alegatori prezentandu-le realizarile sale ca primar interimar al orasului.

Nou intrata in politica, reprezentanta PMP Antonela Aldea a revenit la Baicoi dupa ce a facut cariera in mediul privat si timp de mai multi ani a lucrat pentru o foarte mare companie cu capital francez. Aldea, fost director de supermarket, in prezent antreprenor, a absolvit Institutul Diplomatic Roman si are un copil. Sloganul sau electoral este ”E timpul sa renastem”, iar mesajul sau pentru alegatori este acela ca ”merita un primar care sa priveasca functia ca pe o datorie de onoare, de suflet, si care sa doreasca sa se implice eficient in renasterea si dezvoltarea sa permanenta”.

BUSTENI (JUD. PRAHOVA)

Functia de primar al orasului Busteni, de pe Valea Prahovei, a ramas vacanta dupa ce edilul reales anul trecut, Emanoil Savin, a renuntat la doctrina liberala si la PNL si s-a inscris in PSD, fiind ales senator al acestui partid. Pentru locul lasat liber de catre Savin au intrat in batalia electorala opt candidati, dintre care sapte sustinuti de formatiuni politice, si un independent.

Astfel, din partea PSD candideaza Irinel Ghita, actual consilier local, director al Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni. Ghita, fost lider al PSD Busteni inainte de inscrierea lui Emanoil Savin in partid, promite o centura ocolitoare pentru orasul traversat de DN1, doua pasaje pietonale pe sub drumul national, extinderea parcului de distractii al domeniului schiabil Kalinderu, pubele subterane in zonele frecventate de ursi, dar si asfaltarea drumului care duce din oras catre Gura Diham si care este foarte circulat de catre turisti.

Pentru Primaria Busteni candideaza si seful Serviciului de protectie civila din localitate, Gheorghe Haiduc, membru USR, care se bucura de foarte multa notorietate pe plan local si nu numai, el conducand, printre altele, actiunile Salvamont.

Haiduc nu a mai facut pana acum politica si a decis sa candideze spunand: ”imi place munca, imi plac cei care munesc, am proiecte faine si o experienta de peste 33 de ani in administratie”.

Gheorghe Haiduc vrea sa construiasca un centru medical de primiri urgente, sa reabiliteze infrastructura turistica si sa infiinteze un birou in cadrul primariei care sa acorde consultanta gratuita celor care vor sa atraga fonduri europene.

Seful Salvamont spune ca daca va fi ales primar va continua sa mearga in actiuni de salvare pe munte, alaturi de colegii sai salvamontisti.

PNL il sustine pentru Primaria Busteni pe Virgiliu Cristian Achim, consilier local care lucreaza la un ziar din oras. Achim spune despre sine, in afisul electoral, ca este unul ”dintre cetateni, pentru cetateni”.

Din partea PMP candideaza Valentin Codescu, inginer care proiecteaza mobila si provine din mediul antreprenorial. Codescu este fiul unui fost primar al orasului si este consilier local, el promitand alegatorilor: ”Impreuna schimbam Busteniul”.

Tot consilier local este si candidatul Partidului Ecologist Roman, Mihai Mircea Totpal. Fost director de agentie de turism si jurnalist, Totpal spune ca este ”bustenar 100%” si ca vrea sa transforme statiunea in ”capitala alpinismului romanesc, a tinerilor si turismului montan”.

Din partea Partidului Romania Mare candideaza pentru Primairia Buslteni Andronel Toma, cu sloganul ”Impreuna pentru Busteni”, slogan identic cu cel folosit pe unele afise electorale si de catre candidatul PSD.

ALDE il sustine pentru Primaria Busteni pe Laurentiu Mircea Corbu.

Independentul care candideaza pentru functia de primar al acestui oras este Dan Anghel, lider de sindicat.

In orasul Busteni vor fi amenajate opt sectii de votare pentru scrutinul de duminica.

RASNOV (JUD. BRASOV)

Trei candidati s-au inscris in cursa pentru Primaria Rasnov la alegerile partiale din 11 iunie: liberalul Liviu Butnariu, Daniel Diaconu (PER sustinut de ALDE si PSD) si independentul Marius Lungu.

Fotoliul de primar din orasul Rasnov a ramas vacant dupa ce liberalul Adrian Vestea, care obtinuse un al treilea mandat, a demisionat dupa ce a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Brasov.

Desemnarea candidatilor pentru fotoliul de primar a fost una tensionata. Marius Lungu, fost presedinte al PSD Rasnov, a demisionat din functie dupa ce partidul a decis sa il sustina in cursa pentru fotoliul de primar pe candidatul PER Daniel Diaconu. Cei doi au candidat si la alegerile din 2016, dar au pierdut in fata lui Adrian Vestea. Daniel Diaconu s-a clasat pe locul al doilea, iar Marius Lungu pe locul al treilea, la o diferenta de doar 113 voturi.

Candidatul Daniel Diaconu este membru PER din 2011 si in prezent consilier local la Rasnov, fiind absolvent al Facultatii de Administratie Publica.

Liberalul Liviu Butnariu candideaza in premiera la fotoliul de primar. De profesie inginer, Butnariu este viceprimar cu atributii de primar la Rasnov dupa retragerea lui Adrian Vestea.

Marius Lungu, profesor de fizica, dar si licentiat in stiinte economice, candideaza ca independent si este, in prezent, consilier local.

Toti cei trei candidati s-au nascut si traiesc la Rasnov.

In Rasnov, vor fi amenajate zece sectii de votare pentru cei 14.620 de alegatori cu drept de vot.

Campania electorala se incheie sambata, la ora 7. Pana la ora 18 trebuie indeparate toate materialele de propaganda electorala din interiorul si de pe cladirile in care se afla amplasate sectiile de votare.

Potrivit articolului 74 din Legea 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei locale, ”cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise: a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala; b) invitarea sau prezentarea candidatilor in programe (...); c) comentarii privind campania electorala.

Sursa foto: Zerbor / Shutterstock