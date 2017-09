Numarul de reclamatii primite de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in primele sase luni ale acestui an s-a redus la jumatate fata de aceeasi perioada a anului trecut. Proportia, insa, se pastreaza in mare masura: cel mai multe petitii au ca obiect asigurarile obligatorii auto, iar cele mai reclamate companii raman City Insurance, Euroins si Asirom VIG. Pe piata pensiilor private, cele mai multe petitii au avut ca obiect Pilonul II.

ASF a primit, in total, in primul semestru al lui 2017, 4.698 de petitii, in scadere cu 48,54% fata de semestrul I din 2016. Dintre acestea, 84,95% reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 12,66% sunt petitii din piata pensiilor private, iar 2,38% sunt aferente pietei de capital.

Si in asigurari, numarul petitiilor a scazut la jumatate, in perioada analizata, la 3.991 de petitii. Din acestea, au fost analizate si solutionate 2.889 de petitii, in scadere cu 41,75% fata de semestrul I al anului 2016. Celelalte petitii reprezinta: solicitari ale petentilor care au excedat competentei ASF, unele dintre acestea fiind redirectionate catre alte institutii ale statului.

Cele mai multe petitii, rezolvate in favoarea clientilor

Dintre petitiilor solutionate, 1.846 (64% din total), au fost finalizate in favoarea petentilor. Dintre acestea, 36% au fost finalizate prin plata despagubirilor solicitate de catre petenti, in dosarele de dauna deschise, restul fiind solicitari de natura procedurala, necuantificabile material (deschidere dosar de dauna, reconstatare, transmitere accept de plata catre unitatea reparatoare, recalculare valoare despagubire etc.).

Cea mai mare parte a petitiilor primite de ASF reclama nereguli din piata asigurarilor generale (2.798, respectiv 96,85% din total). In cadrul acestei categorii, o pondere importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde (2.161, respectiv 74,8% din totalul perioadei analizate).

"Analizand petitiile depuse, rezulta ca cele mai multe nemultumiri ale petentilor au fost constatate pentru societatea City Insurance SA, pentru care s-au primit 647 petitii, reprezentand un procent de 22,4% din totalul perioadei. Cu toate acestea, numarul petitiilor care vizeaza City Insurance a scazut substantial, de aproape trei ori, fata de primul semestru al anului 2016, cand a fost consemnat un numar de 1.877 petitii. Urmatoarele societati in clasament sunt Euroins SA, cu un numar de 575 petitii (19,9% din total) si Asirom VIG SA, cu un numar de 535 petitii (18,52% din total)", se arata intr-un comunicat al ASF.

Care sunt cele mai reclamate aspecte?

Aspectul cel mai des reclamat de catre petenti in primele sase luni ale acestui an a fost neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti, in 1.890 de cazuri (65,42% din total). Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si nerespectarea termenelor de constatare/constatare suplimentara, solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale/normelor RCA, in cazul asigurarilor auto. Un alt aspect sesizat de catre petenti a fost recalcularea valorilor de despagubire/rascumparare in cazul asigurarilor non-auto.

Din piata pensiilor private, ASF a primit, in primul semestru din 2017, 595 de petitii, in scadere cu 23,23% fata de semestrul I din 2016. Dintre acestea au fost solutionate in mod unic pe petent 524 de petitii, in scadere cu 31,86 % fata de semestrul I 2016.

Din totalul de 524 petitii solutionate, un numar de 406 petitii (77,48% din total) s-a referit la Pilonul II, in timp ce petitiile transmise de catre participantii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezinta doar 1,91% din total.

In acest caz, 92,61% din petitiile solutionate au fost finalizate in favoarea petentilor.

In aceeasi perioada, pe piata de capital, Serviciul Petitii a primit spre solutionare 112 petitii, in scadere cu 51,3% fata de aceeasi prioada a anului trecut. Dintre acestea, 99 au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si instrumentate.

Din analiza petitiilor efectuata in functie de entitatile reclamate, reiese ca ponderea cea mai mare o detin petitiile pentru emitenti, respectiv 44,44% (44 de petitii). In ceea ce priveste tipurile de operatiuni, un numar de 31 de petitii (31,31%), s-au referit la verificarea detinerilor de actiuni/plata dividende.

Sursa foto: Dreamstime.com