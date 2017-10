Modelul de conducere care se preda in continuare in scolile de business si care si se perpetueaza in business este cel din era industriala, in care planificai si masurai, nu se punea pret pe creativitate. Urmatorul pas dupa competente este de a spune in ce crezi, sa spui cine esti, ce vrei de la oamenii care vor sa te urmeze, subliniaza Mihaela Ginju, director & partner Erudio, companie care organizeaza cursuri si ateliere de dezvoltare pentru manageri.