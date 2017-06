“Va anuntam ca actionarii principali ai Intercapital Invest au luat decizia de a convoca o Adunare Generala a Actionarilor in vederea retragerii de pe piata de capital. Plecand de la obiectivul de a oferi clientilor nostri servicii de inalta calitate si avand in vedere faptul ca Intercapital Invest se va retrage de pe piata de capital si de la Bursa de Valori Bucuresti, am decis sa recomandam clientilor nostri un partener de incredere ce impartaseste valorile companiei noastre”, se mentioneaza intr-o nota trimisa clientilor Intercapital.

Daca clientii Intercapital nu isi vor transfera detinerile de cash si actiuni pana la data retragerii autorizatiei de tranzactionare la BVB, Intercapital Invest va proceda la transferul instrumentelor financiare la Depozitarul Central in timp ce disponibilitatile banesti vor fi transferate in conturile bancare ale clientilor.

Intercapital Invest ocupa anul acesta locul 16 in topul brokerilor de pe Bursa de Valori Bucuresti, in vreme ce Tradeville se afla pe locul 8.

Sursa foto: Shutterstock