Din ce in ce mai multe persoane refuza sa se mai vada in postura de angajati si viseaza la deschiderea propriilor afaceri, insa multe dintre ele se impotmolesc atunci cand vine vorba de dezvoltarea unei strategii sau crearea unui brand. O solutie pentru acest moment critic din viata unei persoane care doreste sa ia drumul antreprenoriatului este preluarea unei francize.

Cumpararea unei francize va poate elibera de bataile de cap pe care vi le da lipsa spiritului antreprenorial, dar in acelasi timp trebuie sa fiti atenti si la costurile pe care le veti avea odata cu preluarea unei francize. Urmariti cu atentie business-modelul care va este prezentat si asigurati-va ca puteti acoperi costurile pe care vi le impune francizorul. Despre francizele din Romania am vorbit cu Eugen Driga, directorul general al brokerului de francize IMO Franchising Group si cel care a creat prima afacere romaneasca in sistem de franciza. Va prezentam mai jos 4 business-uri francizate de catre acesta, preluate de pe site-ul francize.ro.

4 francize ieftine pentru persoanele care vor sa isi inceapa propria afacere

DSC SERVICE Indreptari Auto cu Ventuze - 500 de euro



O franciza pe care o puteti cumpara este DSC SERVICE Indreptari Auto cu Ventuze prin intermediul careia puteti avea propriul service pentru indreptarea zonelor indoite ale masinii. Efectuarea reparatiilor dureaza in functie de nivelul daunei, acestea pot dura intre 15 minute si 2 zile. Investitia totala este de 1500 de euro, din care taxa de franciza este de 500 de euro, iar redeventa lunara de 100 de euro.

Das Kaffe - 1500 de euro

Este o franciza in trend. Din ce in ce mai multi consumatori doresc sa traiasca sanatos si sa consume produse naturale, smoothie-uri, seminte de tip quinoa, caju, kia, etc la micul dejun. Site-uri, bloguri, zeci de pagini de facebook sunt marturie interesului in mare crestere pentru aceste produse. Das Kaffee aduce aceste produse in vrac.

Eugen Driga explica faptul ca atunci cand alegi un business de acest tip trebuie sa ai grija la piata pe care o vizezi, iar cel care vinde aceste produse trebuie sa fie ca un promotor local al conceptului. Acesta a declarat ca la deschiderea unei locatii de acest gen se apeleaza la consilierea oferita de un nutritionist.

"Cel care vinde in aceaste locatii este un promotor local. Mergem pe ideea minimum use, pe construirea unitatilor mici pentru a vedea cum functioneaza, unitati in care pui acele produse care crezi ca se vand cel mai bine ca sa iti dai seama pe ce te axezi" a adaugat acesta.

Printre numeroasele tipuri de produse pe care le ofera acest magazin regasim:

Alune: 33 de tipuri de alune (de la alune de padure pana la mixuri de alune, migdale si fructe uscate).

Bomboane&Ciocolata: 33 de tipuri de produse (bomboane din ciocolata, dropsuri, ciocolata, batoane de ciocolata, etc.)

Cafea: La Das Kaffee sunt comercializate 45 de tipuri de cafea din toate colturile lumii.

Ceaiuri: 11 tipuri de ceaiuri (ceai de hibiscus, menta, musetel, rodie, ceai negru, ceai verde, ceai de mure).

Cereale: 28 de tipuri de cereale, inclusiv cereale sub forma de germeni.

Cereale mic dejun: 17 tipuri de cereale speciale pentru micul dejun cu arome de ciocolata, cu miere, cu sau fara zahar, mixuri, etc.

Das Kaffee nu percepe in mod special redeventa. Redeventa este inclusa in pretul de livrare al produselor catre francizat. Acesta este cazul obisnuit la francizele de distributie si cele de productie.

Dulce D"OR - 2000/2700 de euro

Rulotele care vand cozonacul secuiesc sunt intalnite la diverse targuri, festivaluri si evenimente. In cazul in care vreti sa porniti intr-o afacere de acest gen, puteti opta pentru o franciza Dulce D"OR. Francizorii ofera doua pachete:

1. inchierere rulota + linie tehnologica fabricatie kurtoskalacs

- taxa de franciza: 2.700 euro

-redeventa lunara 400 euro

2. inchiriere linie tehnologica pentru amplasament fix:

-taxa de franciza - 2000 euro

-redeventa lunara - 300 euro

Pentru ambele pachete primiti manualul operational al francizei, cu toate elementele necesare operarii, conducerii si promovarii afacerii, machetele cu elementele de identitate vizuala. In plus, francizorul ofera si un training care asigura transmiterea in totalitate a know-how-ului legat de conducerea afacerii si fabricarea cozonacilor. Angajatilor francizatului li se asigura training, de asemenea, fie la unitatea din Bucuresti a francizorului, fie, contra cost, un specialist se va deplasa la unitatea francizatului. Durata trainingului este de 3-4 zile.

Cizmaria Mea - 6.000 euro investitie totala

Un business pe care Eugen Driga vrea sa il readuca la viata. Disparitia scolilor de meserii din Romania a facut din aceasta profesie una pe cale de disparitie.

“In Romania nu mai exista scoli de profil. Nu se mai formeaza oameni in asemenea profesii. Exista oameni care isi cumpara incaltaminte de calitate si prefera sa o arunce in cazul in care se rupe. Nu mai obisnuiesc sa le duca la cismarii. Incercam sa dezvoltam acest business in mall-uri, cu o suprafata mica de expunere, pentru ca in mall-uri fiecare centimetru costa aur. Ii sfatuim pe francizati sa opereze chiar ei in acele cismarii. Ei beneficiaza de un training la Craiova, invata meserie si cu ajutorul secretelor noastre, acestia invata rapid. In primele luni, cand livreaza clientului produsul, trebuie sa primeasca aprobarea de la francizor, pentru a ne asigura ca sunt oferite servicii de calitate”, adauga Eugen Driga.

Reprezentatul IMO Franchising Group a declarat ca pentru franciza Cizmaria Mea s-a realizat recent o optimizare a costurilor. Astfel investitia totala este de aproximativ 6000 euro, care contine taxa de intrare, trainingul operational si mai ales cursurile de invatare si perfectionare a meseriei tinute la Craiova si apoi la distanta prin web, mobilierul compact, utilajele si sculele moderne si materiale pentru minim 3 luni. Redeventa lunara este in jur de 100 Euro.

