100 de posturi disponibile - Nu este nevoie de experienta

Ryanair are 100 de posturi de echipaj de cabina, nu este necesara nicio experienta anterioara pentru a aplica pe aceasta pozitie.

"Crewlink recruteaza 100 de membri ai echipajului de cabina pentru a opera la bordul aeronavelor Ryanair. Salariul va fi de 1.200 euro pentru un contract pe 3 ani dupa finalizarea cursului de formare certificat EASA", spune Andrew Swan, director general Crewlink.

Programul interviurilor:

09/08/2017 Iasi

06/09/2017 Timisoara

07/09/2017 Bucuresti

12/09/2017 Cluj Napoca

26/09/2017 Iasi

Conditiile de angajare Ryanair:

-inaltime intre 1,57 m si 1,88 m

-apt pentru inot

-are o vedere buna (sunt acceptate lentilele de contact)

-are peste 18 ani

-are pasaport valid in Uniunea Europeana si are dreptul sa lucreze in Marea Britanie si in Irlanda

-este fluent in engleza (scris si vorbit)

-este o persoana prietenoasa si se pricepe sa comunice cu oamenii

-experienta anterioara in domeniu nu este necesara