Modelul poate fi comandat deja in Romania cu preturi ce pornesc de la 25.890 de euro.

Acoperisul retractabil automat este cel mai rapid din lume, plierea sau extinderea fiind posibile in doar 13 secunde de la actionarea comenzii, si adauga modelului doar 45 de kilograme in plus, mentinandu-i masa redusa.

MX-5 RF poate fi comandat cu jante de 16 sau 17 inci, inclusiv o versiune din aluminiu realizata de BBS, disponibila in functie de nivelul de echipare. Tot in functie de varianta de dotari, acoperisul poate fi livrat in culoarea caroseriei sau in varianta negru piano.

Pasagerii unui MX-5 RF vor beneficia de confortul unui coupe veritabil, insa silentios si, in functie de echiparea aleasa, de scaune Recaro cu Alcantara si piele sau piele nappa. Toate elementele deja incorporate de MX-5 soft-top se regasesc si in gama de dotari RF, inclusiv ecranul tactil de 7 inci pentru infotainment, completat acum de un nou display de 4,6 inci din zona instrumentelor de bord.

Motorizari Mazda MX-5 RF

Sub capota noii versiuni sunt doua motoare pe benzina, un SKYACTIV-G 1.5 de 131 CP, cu un consum mediu combinat de 6,1l/100 km si SKYACTIV-G 2l care genereaza 160 CP si prezinta un consum minim combinat de 6,4l/100 km. In premiera pentru MX-5, in plus fata de cutia manuala SKYACTIV-MT cu 6 trepte, care asigura schimbarea rapida si precisa intre viteze, RF este disponibil cu transmisa automata SKYACTIV-AT tot cu 6 rapoarte, care va oferi o experienta cat mai apropiata de cea manuala.

Ambele motoare respecta normele Euro 6 si beneficiaza de un sistem de admisie optimizat, mai usor cu 30% decat in cazul generatiei anterioare si de evacuarea tip 4-2-1 din echiparea versiunii soft-top.

Noua Mazda MX-5 RF beneficiaza de o gama variata de sisteme de siguranta i-ACTIVESENSE. Blind Spot Monitoring (BSM) monitorizeaza spatele si lateralele masinii si poate fi folosit si la deplasarea in marsarier impreuna cu sistemul RCTA. Sistemul de atentionare la depasirea benzii de rulare (LDWS) avertizeaza soferul daca depaseste linia dintre benzile de mers fara sa semnalizeze. Faruri cu tehnologie LED in echipare standard si optional sistemul de control automat faza lunga (HBC) comuta farurile adaptive intre faza scurta si faza lunga. Iar in rampa soferii vor fi asistati de sistemul HLA, pentru o plecare mai facila de pe loc.