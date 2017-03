Salonul Auto de la Geneva, desfasurat in urma cu doar doua saptamani in capitala Tarii Cantoanelor, a prezentat publicului noul model Nissan Qashqai. Atunci a fost si momentul in care s-a spus ca noul Qashqai Facelift va beneficia de aportul tehnologiei ProPilot, tehnologia dezvoltata de cei de la Nissan care va permite modelelor sale sa se conduca in mod autonom.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro